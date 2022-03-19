Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 20 по 26 марта 2022-го
Ужин при свечах или киновечер в романтической обстановке укрепит отношения с вашей половинкой и поможет зарядиться позитивными эмоциями после трудовых будней. Не копите претензии и обиды, лучше открыто обсудите проблемы и найдите компромисс.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pexels.com
Вы будете окружены любовью, дарите любовь в ответ.
Женщины
Не спешите отдаляться от партнера, если из отношений ушла былая новизна и романтика. В ваших силах вернуть остроту чувств, не бойтесь экспериментировать.
Мужчины
Нежелание уступать друг другу может стать причиной ссоры с вашей половинкой. Вы только выиграете, если проявите великодушие и мягкость. Воздержитесь от рискованных затей.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pexels.com
Прислушайтесь к своим желаниям.
Женщины
Вашего внимания могут добиваться сразу несколько поклонников, выбирайте с умом. Остерегайтесь женской зависти, делитесь сокровенным только с теми, кому доверяете.
Мужчины
Не стоит гнаться за финансовой выгодой, лучше проведите время в кругу семьи, навестите родных. Благоприятное время, чтобы вместе с любимой затеять генеральную уборку и избавиться от старых вещей.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pexels.com
Целеустремленность и трудолюбие принесут свои плоды.
Женщины
Вам может казаться, что в жизни не происходит ничего нового, но за поворотом вас ожидают головокружительные перемены. Уделите время себе, обновите свой образ.
Мужчины
Ваши денежные дела пойдут в гору, воспользуйтесь этим и вместе с любимой совершите покупку, о которой давно мечтали. Не давайте советам приятелей увести вас от намеченной цели.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pexels.com
Будет непросто найти баланс межу работой и личной жизнью.
Женщины
Удачный момент, чтобы изучить новый вид деятельности, записаться на курсы. Это поможет встретить человека, близкого вам по духу. Верьте в свои силы и не опускайте руки из-за мелких неудач.
Мужчины
На этой неделе вы можете столкнуться с неожиданными препятствиями, проявите изобретательность и находчивость. Не торопитесь строить новые планы, лучше завершите начатые дела.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pexels.com
Проявите терпение, не принимайте скоропалительных решений.
Женщины
Не раздражайтесь по пустякам и не забывайте об отдыхе. Вы узнаете новую информацию о близком человеке, это может изменить ваше мнение о нем как в лучшую, так и в худшую сторону.
Мужчины
На этой неделе вам придется проявить упрямство, чтобы отстоять свою правоту. Не отказывайтесь от поездок и командировок: в дороге вас ждет романтическое знакомство.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pexels.com
Будьте открыты для новых возможностей.
Женщины
Не забывайте хвалить своего любимого, дайте ему понять, что вы цените его. Звезды советуют избегать слишком ярких и смелых нарядов, они создадут неверное впечатление о вас.
Мужчины
Вашу настойчивость и активные ухаживания могут воспринять как навязчивость. Не торопите события и продумайте свои планы на будущее. У вас появится шанс продвинуться по карьерной лестнице.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pexels.com
Настройтесь на позитив, ищите в людях хорошее.
Женщины
Не пытайтесь быть слишком самостоятельной, позвольте своей половинке позаботиться о вас. Не вмешивайтесь в чужие отношения, это может обернуться для вас неприятностями.
Мужчины
Вы поможете любимой вырваться из рутины, если разделите с ней груз бытовых забот. Для женатых Весов это подходящее время, чтобы обсудить пополнение в семье.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pexels.com
Наполните свою жизнь романтикой и приключениями.
Женщины
Пришло время круто изменить свою жизнь: возможно, бросить нелюбимую работу или разорвать отношения, у которых нет перспектив. Постарайтесь не критиковать близких, лучше похвалите их за помощь.
Мужчины
Не бойтесь, что ваши романтические жесты покажутся слишком наивными. Напишите признание в любви на асфальте, сочините стихи для своей половинки — ей будет приятно получить такой знак внимания.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pexels.com
Вы обретете гармонию в отношениях с окружающими.
Женщины
Не торопитесь помогать всем, кто попросит об этом, некоторые люди могут пользоваться вашей добротой. Если вы в поисках любви, постарайтесь осмыслить, какие качества вы хотите видеть в своем избраннике.
Мужчины
Вы встретите женщину из своего прошлого, и былые чувства вспыхнут с новой силой. Ваша категоричность и властность могут стать причиной конфликтов с окружающими.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pexels.com
Будьте смелее, счастье ждет за поворотом.
Женщины
Не давайте мнительности и подозрительности испортить ваши отношения с любимым. Постарайтесь расслабиться, побалуйте себя приятными мелочами, сходите в кафе с подругами.
Мужчины
Благоприятное время, чтобы сделать предложение своей половинке. Проявите фантазию, пусть этот момент станет незабываемым, в будущем вы сможете рассказать о нем своим детям.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pexels.com
Заботьтесь о близких, они ответят вам тем же.
Женщины
Вы будете окружены мужским вниманием, но, если вы в отношениях, не стоит провоцировать ревность своего партнера. Не верьте пустым обещаниям, чтобы не разочароваться.
Мужчины
Будьте осмотрительны: ваш легкомысленный флирт может создать неверные ожидания со стороны дамы. Если вы в размолвке с кем-то из родственников или друзей, сейчас удачный момент для примирения.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pexels.com
Исполните свою давнюю мечту.
Женщины
Общее увлечение позволит укрепить вашу связь с партнером. Смело записывайтесь на уроки танго или кулинарные курсы, так вы сможете открыть новые стороны друг друга.
Мужчины
Ваша чуткость и душевность вызовут больше отклика, чем дорогие подарки и широкие жесты. Отправьтесь с любимой на прогулку, обсудите совместные планы.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pexels.com