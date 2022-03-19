Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 20 по 26 марта 2022-го

Вы будете окружены любовью, дарите любовь в ответ.

Женщины

Не спешите отдаляться от партнера, если из отношений ушла былая новизна и романтика. В ваших силах вернуть остроту чувств, не бойтесь экспериментировать.

Мужчины

Нежелание уступать друг другу может стать причиной ссоры с вашей половинкой. Вы только выиграете, если проявите великодушие и мягкость. Воздержитесь от рискованных затей.

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