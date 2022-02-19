Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 20 по 26 февраля 2022-го
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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В текущий период у Овнов будет много новых знакомств. Это может значить только то, что одинокие представители этого знака обретут свое счастье либо в лице второй половинки, либо в качестве друга.
Женщины
Вокруг вас витает романтичная атмосфера. Старайтесь насладиться ею сполна.
Мужчины
Вас обожают девушки, и вы этим пользуетесь, но, чтобы создать крепкий брак стоит отказаться от лишнего флирта, а также от общения с посторонними женщинами.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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На этой неделе вам нужно подумать о себе, о своем здоровье, а также о семье.
Женщины
Старайтесь быть более сдержанными в высказываниях относительно своего мужчины.
Мужчины
Одинокие тельцы встретят человека, который сможет стать для них всем. Роман будет коротким, но вскоре романтика сменится теплыми чувствами, неземным притяжением, способным свести с ума.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Женатые Близнецы не должны рисковать собственными отношениями. Они находятся в неустойчивом положении, но смогут взять себя в руки, чтобы их укрепить, и именно это требуется как никогда.
Женщины
В вашей жизни все складывается так, как этого вы хотите, но не стоит делиться своими достижениями с незнакомыми вам людьми. Сохраните счастье в тишине.
Мужчины
Ваша интуиция поможет вам отыскать вторую половинку. Она будет не такой как все, и именно это притянет вас больше, чем к другим женщинам.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Вселенная помогает, но порой и наказывает тех, кто противится ей. Старайтесь прислушиваться не только к своему сердцу, но и к разуму.
Женщины
Для того, чтобы привлечь мужчину, вам достаточно только пожелать. Вы владеете невероятной магией очаровывать с первого взгляда. Именно она поможет вам найти своего спутника жизни.
Мужчины
В ваших руках женщина мечты. Любите ее, носите на руках, старайтесь радовать каждый день, и это будет подогревать и без того жаркие чувства.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Львам звезды рекомендуют сбавить обороты в поисках своей второй половинки. Вам нужно быть более избирательными в партнерах, что позволит исключить ошибки в личной жизни.
Женщины
Стройте большие любовные планы, ведь им суждено сбыться в самое ближайшее время. Возможно, будут сложности и разногласия с партнером, но все это мелочи, ведь у вас двоих есть самое ценное – любовь, нежность и теплота.
Мужчины
Старайтесь решать семейные проблемы только внутри своей семьи. Это ваш храм, который нужно хранить самым лучшим образом. Именно в нем будут ваши любовные тайны, самые сокровенные секреты.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Девы, которые находятся в поиске любви, должны сейчас сосредоточиться на других сферах своей жизни.
Женщины
Чтобы не допускать ошибок, нужно думать над своими действиями, тщательно планировать бюджет и личное время. Так вы сможете успеть за эту неделю очень много и без личных потерь.
Мужчины
Если вокруг вас есть те, кто нуждается в помощи, то пора протянуть им руку помощи. Данное обращение от звезд фигуральное, но к нему стоит прислушаться.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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В вашем окружении есть много интересных людей, с которыми можно построить шикарную партию и заключить крепкий брак. Осмотритесь, присмотритесь, и будете приятно удивлены.
Женщины
В эту неделю старайтесь быть на высоте. Вам всегда удается это на высшем уровне, но сейчас вы должны быть просто сногсшибательными. Это поможет вам и в любви, и в карьере.
Мужчины
Будьте более уверенными в себе. Ваша робость не дает шанса познакомиться с женщинами, которые с ума сходят от вашей персоны.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Скорпионам для успеха в любви достаточно просто быть и оставаться такими, какие они есть.
Женщины
В эту неделю стоит более тщательно отбирать тех, с кем можно поделиться своими переживаниями, с кем нет. Берегите свое счастье только для себя. Эта мудрость стара как мир, и стоит к ней прислушаться.
Мужчины
У вас слишком много амурных приключений. Пора бы задуматься о том, чтобы выбрать одну единственную – ту самую.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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В эту неделю вы будете расстраиваться из-за мелочей. Не стоит тратить свои нервы по пустякам, ведь лучше направить эмоции в более положительное русло.
Женщины
Тем, кто до сих пор не нашел свою вторую половинку удача повернется лицом. Не упустите ее, такого второго шанса может попросту не быть.
Мужчины
В ваших семейных отношениях царит гармония. Сохраните ее как можно лучше и личная жизнь будет радовать вас изо дня в день все больше и больше.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Вокруг Козерогов концентрируются разные люди, но далеко не все желают им добра. Стоит более тщательно отбирать друзей, которые будут допущены к самому сокровенному.
Женщины
Старайтесь минимизировать общение с людьми, которые настроены на негатив. Они не принесут ничего хорошего для вашей энергетики.
Мужчины
Эта неделя будет динамичной для мужчин-Козерогов. Все ваши действия принесут пользу, но лучше не рисковать и не испытывать судьбу.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Водолеям, состоящим в отношениях, категорически не стоит смотреть в сторону других людей, флиртовать с представителями противоположного пола.
Женщины
Вы влюблены, вокруг вас витает романтика, и это самая яркая и непредсказуемая неделя в феврале.
Мужчины
Вам стоит сохранять бодрость духа, чтобы преодолевать различные препятствия, встающие на пути к завоеванию сердца вашей возлюбленной.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Рыбы столкнутся с серьезным выбором между карьерой и любовью.
Женщины
Не теряйте голову при виде Аполлона, ведь за его красотой может скрываться много странных тайн.
Мужчины
Проведите эту неделю со своей любимой. Она ждет этого очень давно и будет невероятно рада романтике, комплиментам и признанию в любви.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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