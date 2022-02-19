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Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 20 по 26 февраля 2022-го

Этот период времени будет динамичным, необыкновенным, волшебным, но не стоит терять голову. Нужно стараться трезво и взвешенно принимать любое, даже самое маленькое решение. Эта неделя подойдет для уборки в своем доме, для очищения личного пространства и наведения порядка в собственных отношениях.
Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 20 по 26 февраля 2022-го

Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 20 по 26 февраля 2022-го

Фото: Pexels.com

В текущий период у Овнов будет много новых знакомств. Это может значить только то, что одинокие представители этого знака обретут свое счастье либо в лице второй половинки, либо в качестве друга.

Женщины

Вокруг вас витает романтичная атмосфера. Старайтесь насладиться ею сполна.

Мужчины

Вас обожают девушки, и вы этим пользуетесь, но, чтобы создать крепкий брак стоит отказаться от лишнего флирта, а также от общения с посторонними женщинами.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 20 по 26 февраля 2022-го

Фото: Pexels.com

На этой неделе вам нужно подумать о себе, о своем здоровье, а также о семье.

Женщины

Старайтесь быть более сдержанными в высказываниях относительно своего мужчины.

Мужчины

Одинокие тельцы встретят человека, который сможет стать для них всем. Роман будет коротким, но вскоре романтика сменится теплыми чувствами, неземным притяжением, способным свести с ума.

Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 20 по 26 февраля 2022-го

Фото: Pexels.com

Женатые Близнецы не должны рисковать собственными отношениями. Они находятся в неустойчивом положении, но смогут взять себя в руки, чтобы их укрепить, и именно это требуется как никогда.

Женщины

В вашей жизни все складывается так, как этого вы хотите, но не стоит делиться своими достижениями с незнакомыми вам людьми. Сохраните счастье в тишине.

Мужчины

Ваша интуиция поможет вам отыскать вторую половинку. Она будет не такой как все, и именно это притянет вас больше, чем к другим женщинам.

Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 20 по 26 февраля 2022-го

Фото: Pexels.com

Вселенная помогает, но порой и наказывает тех, кто противится ей. Старайтесь прислушиваться не только к своему сердцу, но и к разуму.

Женщины

Для того, чтобы привлечь мужчину, вам достаточно только пожелать. Вы владеете невероятной магией очаровывать с первого взгляда. Именно она поможет вам найти своего спутника жизни.

Мужчины

В ваших руках женщина мечты. Любите ее, носите на руках, старайтесь радовать каждый день, и это будет подогревать и без того жаркие чувства.

Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 20 по 26 февраля 2022-го

Фото: Pexels.com

Львам звезды рекомендуют сбавить обороты в поисках своей второй половинки. Вам нужно быть более избирательными в партнерах, что позволит исключить ошибки в личной жизни.

Женщины

Стройте большие любовные планы, ведь им суждено сбыться в самое ближайшее время. Возможно, будут сложности и разногласия с партнером, но все это мелочи, ведь у вас двоих есть самое ценное – любовь, нежность и теплота.

Мужчины

Старайтесь решать семейные проблемы только внутри своей семьи. Это ваш храм, который нужно хранить самым лучшим образом. Именно в нем будут ваши любовные тайны, самые сокровенные секреты.

Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 20 по 26 февраля 2022-го

Фото: Pexels.com

Девы, которые находятся в поиске любви, должны сейчас сосредоточиться на других сферах своей жизни.

Женщины

Чтобы не допускать ошибок, нужно думать над своими действиями, тщательно планировать бюджет и личное время. Так вы сможете успеть за эту неделю очень много и без личных потерь.

Мужчины

Если вокруг вас есть те, кто нуждается в помощи, то пора протянуть им руку помощи. Данное обращение от звезд фигуральное, но к нему стоит прислушаться.

Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 20 по 26 февраля 2022-го

Фото: Pexels.com

В вашем окружении есть много интересных людей, с которыми можно построить шикарную партию и заключить крепкий брак. Осмотритесь, присмотритесь, и будете приятно удивлены.

Женщины

В эту неделю старайтесь быть на высоте. Вам всегда удается это на высшем уровне, но сейчас вы должны быть просто сногсшибательными. Это поможет вам и в любви, и в карьере.

Мужчины

Будьте более уверенными в себе. Ваша робость не дает шанса познакомиться с женщинами, которые с ума сходят от вашей персоны.

Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 20 по 26 февраля 2022-го

Фото: Pexels.com

Скорпионам для успеха в любви достаточно просто быть и оставаться такими, какие они есть.

Женщины

В эту неделю стоит более тщательно отбирать тех, с кем можно поделиться своими переживаниями, с кем нет. Берегите свое счастье только для себя. Эта мудрость стара как мир, и стоит к ней прислушаться.

Мужчины

У вас слишком много амурных приключений. Пора бы задуматься о том, чтобы выбрать одну единственную – ту самую.

Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 20 по 26 февраля 2022-го

Фото: Pexels.com

В эту неделю вы будете расстраиваться из-за мелочей. Не стоит тратить свои нервы по пустякам, ведь лучше направить эмоции в более положительное русло.

Женщины

Тем, кто до сих пор не нашел свою вторую половинку удача повернется лицом. Не упустите ее, такого второго шанса может попросту не быть.

Мужчины

В ваших семейных отношениях царит гармония. Сохраните ее как можно лучше и личная жизнь будет радовать вас изо дня в день все больше и больше.

Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 20 по 26 февраля 2022-го

Фото: Pexels.com

Вокруг Козерогов концентрируются разные люди, но далеко не все желают им добра. Стоит более тщательно отбирать друзей, которые будут допущены к самому сокровенному.

Женщины

Старайтесь минимизировать общение с людьми, которые настроены на негатив. Они не принесут ничего хорошего для вашей энергетики.

Мужчины

Эта неделя будет динамичной для мужчин-Козерогов. Все ваши действия принесут пользу, но лучше не рисковать и не испытывать судьбу.

Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 20 по 26 февраля 2022-го

Фото: Pexels.com

Водолеям, состоящим в отношениях, категорически не стоит смотреть в сторону других людей, флиртовать с представителями противоположного пола.

Женщины

Вы влюблены, вокруг вас витает романтика, и это самая яркая и непредсказуемая неделя в феврале.

Мужчины

Вам стоит сохранять бодрость духа, чтобы преодолевать различные препятствия, встающие на пути к завоеванию сердца вашей возлюбленной.

Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 20 по 26 февраля 2022-го

Фото: Pexels.com

Рыбы столкнутся с серьезным выбором между карьерой и любовью.

Женщины

Не теряйте голову при виде Аполлона, ведь за его красотой может скрываться много странных тайн.

Мужчины

Проведите эту неделю со своей любимой. Она ждет этого очень давно и будет невероятно рада романтике, комплиментам и признанию в любви.

Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.

Фото: Pexels.com

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