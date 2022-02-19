Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 20 по 26 февраля 2022-го

В текущий период у Овнов будет много новых знакомств. Это может значить только то, что одинокие представители этого знака обретут свое счастье либо в лице второй половинки, либо в качестве друга.

Женщины

Вокруг вас витает романтичная атмосфера. Старайтесь насладиться ею сполна.

Мужчины

Вас обожают девушки, и вы этим пользуетесь, но, чтобы создать крепкий брак стоит отказаться от лишнего флирта, а также от общения с посторонними женщинами.

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