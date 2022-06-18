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Любовный гороскоп на неделю
Сегодня в 09:00
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Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 19 по 25 июня 2022-го

На этой неделе звезды советуют опасаться неожиданностей. Приготовьтесь к резким изменениям в отношениях. Особенно это касается тех, кто привык к легким интрижкам и отличается ветреностью. Тем, кто окончательно определился с выбором партнера, судьба даст дополнительные шансы. Влюбленные смогут объясниться, сделать общение намного более открытым, теплым. Не стоит бояться еще одного шага в отношениях. Искренний разговор, желание не только говорить, но и слушать, понять и принять принесет настоящее счастье.
Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 19 по 25 июня 2022-го

Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 19 по 25 июня 2022-го

Фото: Pexels.com

Не оглядывайтесь на прошлое!

Женщины

Решительная, знающая себе цену женщина завораживает. Не стоит быть грубой, но мужчины оценят ту, что встанет рядом, а не спрячется за их спиной. Добавить к силе капельку женственности, нежности, и возлюбленный не сможет отвести взгляд.

Мужчины

У каждого был негативный опыт. Его нужно учитывать, а не бояться. Страхи мешают в ваших отношениях больше всего. Не бойтесь быть собой — упрямым Овном, готовым взять все в свои руки.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 19 по 25 июня 2022-го

Фото: Pexels.com

Загляните в глаза и вспомните, что есть не только тело, но и душа.

Женщины

Тельцы славятся своей практичностью, а уют в доме, безусловно, очень важен. Но стоит вспомнить о том, что ваш мужчина хочет поговорить, помечтать вместе. Когда возлюбленный подарит цветы, не прячьте эмоции.

Мужчины

Звезды подсказывают, что появится возможность лучше узнать характер любимой. Внимательнее слушайте и делайте выводы.

Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 19 по 25 июня 2022-го

Фото: Pexels.com

Любое начинание даст толчок для будущих свершений.

Женщины

Пришла пора для решительных действий. Откладывать принятие решения дальше не стоит. На этой неделе вы должны будете решить все мелкие и крупные проблемы, которые накопились у вас в любовных отношениях.

Мужчины

Неожиданно появится возможность задать отношениям направление, какое вам больше нравится. Главное — действуйте тактично и деликатно. При помощи намеков, доверительных разговоров вы сможете направить мысли любимой в нужную сторону.

Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 19 по 25 июня 2022-го

Фото: Pexels.com

Позитивное отношение к жизни сотворит чудо с вашей личной жизнью.

Женщины

Перестаньте капризничать, требовать от своего мужчины невозможного, и все сложится.

Мужчины

Стоит на время забыть о серьезности, ведь любовь — это причина улыбаться. Ведите легкие разговоры, не забывайте о шутках и комплиментах, и тогда ваше одиночество не затянется.

Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 19 по 25 июня 2022-го

Фото: Pexels.com

На этой неделе только самоконтроль спасет вас.

Женщины

Если вы почувствовали, что отношения пора завершить, то расстаньтесь, сохраняя достоинство. Начиная отношения, не стоит пугать избранника излишней пылкостью чувств.

Мужчины

Для одиноких мужчин-Львов неделя будет богата неожиданными и запоминающимися встречами. Главное — сделать правильный и обдуманный выбор. Самая яркая звезда не всегда ведет к счастью.

Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 19 по 25 июня 2022-го

Фото: Pexels.com

Расположение звезд даст вам большие шансы на успех в любви.

Женщины

Стоит на время забыть о делах и проблемах. Любовь — вот что главное в жизни. Сходите на вечеринку, танцы и не отказывайтесь от знаков внимания.

Мужчины

Мужчинам стоит остановиться и серьезно подумать о том, что они хотят от отношений: стабильности, легкости, романтики или непрерывного накала эмоций. Пытаясь достигнуть всего и сразу, можно остаться в одиночестве.

Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 19 по 25 июня 2022-го

Фото: Pexels.com

Весам предстоит неделя, полная приятных сюрпризов.

Женщины

Стоит перестать плакать и просто оглянуться вокруг. Есть вероятность, что личная жизнь порадует вас каким-либо знаменательным событием.

Мужчины

Легкий флирт или кардинальные перемены в личной жизни — решать только вам. Главное — не стоять на месте. Противоположный пол любит энергичных мужчин. Вы удивитесь, с каким энтузиазмом женщины откликнутся на ваши знаки внимания.

Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 19 по 25 июня 2022-го

Фото: Pexels.com

Все зависит от того, насколько вы любите партнера.

Женщины

Присущая вам язвительность и резкость в словах может сыграть с вами дурную службу. Вспомните, что любимый ждет не наставлений и критики, а помощи и поддержки.

Мужчины

Не ждите от возлюбленной послушания. Если вы потребуете, чтобы она поступилась ради вас своими принципами, то разногласия приведут к серьезному конфликту.

Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 19 по 25 июня 2022-го

Фото: Pexels.com

Вы будете склонны проявлять легкомыслие в любви.

Женщины

Щедро дарите улыбки, чтобы ваша половинка не прошла мимо. Самое время привлекать и дарить внимание, только не стоит заходить слишком далеко. Помните, что звезды бывают капризны, а улыбаясь одному, вы рискуете не увидеть своего единственного.

Мужчины

Старайтесь не совершать опрометчивых поступков. Служебный роман будет коротким, а неприятности серьезными.

Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 19 по 25 июня 2022-го

Фото: Pexels.com

Затянувшаяся неопределенность в отношениях может привести к разрыву.

Женщины

Иногда нужно просто принять происходящее. Не нужно обманывать себя и своего партнера. Откровенный разговор принесет как минимум облегчение, а еще вероятнее, счастье.

Мужчины

Если вы или ваша любимая несвободны, стоит внести определенность в отношения. Надеясь, что все решится само, вы рискуете остаться одиноким и несчастным.

Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 19 по 25 июня 2022-го

Фото: Pexels.com

Отвлекитесь немного от проблем, займитесь хобби.

Женщины

Свои интересы, встречи с подругами, немного более яркий макияж и долгожданное внимание вам обеспечено. Мужчины по своей сути охотники, заставьте его бежать за вами, а не от вас.

Мужчины

Ревность не приносит счастья. Да, ваша возлюбленная прекрасна, но это не значит, что она легкомысленная. Берегите существующие отношения, не поддавайтесь гневу.

Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 19 по 25 июня 2022-го

Фото: Pexels.com

Стоит приложить капельку усилий, и счастье придет.

Женщины

Прекрасный принц не всегда приходит сам. Осмотритесь вокруг и сделайте комплимент понравившемуся мужчине. Возможно, он ждал именно вас, но боялся подойти.

Мужчины

Рутина в любовных отношениях делает жизнь серой и невыносимой? Все зависит только от вас. Предложите совместную поездку или прогулку, сделайте комплимент глазам и удивите знанием ее интересов. Это оживит отношения и заставит взглянуть на вас с прежним интересом.

Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.

Фото: Pexels.com

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