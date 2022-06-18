Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 19 по 25 июня 2022-го

Не оглядывайтесь на прошлое!

Женщины

Решительная, знающая себе цену женщина завораживает. Не стоит быть грубой, но мужчины оценят ту, что встанет рядом, а не спрячется за их спиной. Добавить к силе капельку женственности, нежности, и возлюбленный не сможет отвести взгляд.

Мужчины

У каждого был негативный опыт. Его нужно учитывать, а не бояться. Страхи мешают в ваших отношениях больше всего. Не бойтесь быть собой — упрямым Овном, готовым взять все в свои руки.

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