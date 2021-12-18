Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 19 по 25 декабря 2021 года

Посягательство на личную свободу может сильно разозлить представителей этого знака, но не стоит принимать поспешных решений.

Женщины

Звезды советуют сохранять спокойствие в любой ситуации, тем более что все неприятности не так серьезны, как может показаться на первый взгляд.

Мужчины

Вы рискуете впоследствии пожалеть, что пошли на разрыв с любимым человеком. Задумайтесь, чего вы хотите на самом деле.

Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)