Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 19 по 25 декабря 2021 года
В понедельник и вторник возможны небольшие разногласия в паре, но к серьезной ссоре они не приведут. Ближе к концу недели у всех, кто ищет свою любовь, появится шанс завязать новые отношения, причем это касается как женщин, так и мужчин. Выходные — идеальное время для романтических прогулок и небольших путешествий, а середина недели может принести неожиданные, но очень приятные события.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Звезды советуют не смешивать любовные и рабочие отношения, это может привести к проблемам.
Женщины
Вы почувствуете полную гармонию с любимым человеком и сможете по-настоящему насладиться этими ощущениями. Одиноких дам-Овнов ждут интересные и перспективные знакомства.
Мужчины
Необходимо расставить приоритеты, и, если сейчас работа требует особого внимания, стоит объяснить это второй половинке.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Посягательство на личную свободу может сильно разозлить представителей этого знака, но не стоит принимать поспешных решений.
Женщины
Звезды советуют сохранять спокойствие в любой ситуации, тем более что все неприятности не так серьезны, как может показаться на первый взгляд.
Мужчины
Вы рискуете впоследствии пожалеть, что пошли на разрыв с любимым человеком. Задумайтесь, чего вы хотите на самом деле.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Неделя будет полна приятных моментов, которые вы сможете разделить с любимым человеком.
Женщины
Есть шанс встретить того, кого вы очень давно ждали. В парах царит полное взаимопонимание, это подходящий момент для совместных выходов в кино, в театр или на прогулку.
Мужчины
У вас будет возможность убедиться в верности и любви близкого человека. Новые знакомства окажутся интересными, но серьезного продолжения от них ожидать не стоит.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Время раздумий и философских настроений. Постарайтесь не замыкаться в себе, любимый человек может неправильно истолковать ваше молчание.
Женщины
Если у вас есть сомнения, желание что-то изменить в жизни, это лучше обсудить со своим мужчиной, а не с подругой.
Мужчины
Обычные рутинные дела покажутся не такими скучными и обыденными, если делать их вместе. Вам удастся подарить любимой романтические ощущения без особых усилий.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Перемены в профессиональной жизни повлияют на любовные отношения, отвлекут от них внимание, но ситуацию спасет понимание вашей второй половинки.
Женщины
На этой неделе придется жить в режиме многозадачности, одновременно решая множество проблем. Помните, что рядом есть мужчина, не увлекайтесь самостоятельностью.
Мужчины
Возможно, от вас ждут серьезного шага. Если не чувствуете себя готовым к таким решениям, не принимайте их.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Вас буквально окружат вниманием и комплиментами, которые могут вскружить голову. Не потеряйте из-за этого важные для вас отношения.
Женщины
Время наслаждаться происходящим — на любовном горизонте ни одного облачка.
Мужчины
Не давайте напрасных надежд представительницам противоположного пола. Впоследствии это может обернуться против вас.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Излишняя самоуверенность любимого человека очень раздражает, но любую ситуацию можно повернуть в свою пользу, если вам дороги эти отношения.
Женщины
Не мешайте мужчине чувствовать себя защитником. Обращайтесь к нему за помощью, даже если прекрасно справились бы сами.
Мужчины
Если девушка пытается спровоцировать ссору на ровном месте, возможно, ей просто не хватает вашего внимания.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Неделя не принесет бурных страстей, зато подарит ощущение тепла и уюта, новые ощущения в паре.
Женщины
Наступает подходящее время для приятных сюрпризов, которые будут оценены по достоинству. Не упустите шанс познакомиться с интересным человеком, если вы пока одиноки.
Мужчины
Не ограничивайте свободу любимой, ей тоже нужно личное пространство. Отнеситесь к ее делам с пониманием и получите приятный бонус.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Интуиция может вас подвести, не стоит чересчур увлекаться чувствами ни в семье, ни в новых, только начинающихся отношениях.
Женщины
Ваш здравый подход к решению споров поможет предотвратить крупную ссору. Найдите способ выпустить пар так, чтобы ваш мужчина не пострадал.
Мужчины
Не испытывайте терпение второй половинки, сейчас оно вполне может лопнуть, поэтому лучше не давать поводов для подозрений.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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С приближением Нового года все чаще появляется желание начать новую жизнь, но сначала нужно разобраться, что именно не устраивает в старой.
Женщины
Лучший способ решения конфликтов — это откровенный разговор и поиск компромиссов. Попробуйте — и результат вас приятно удивит.
Мужчины
Полагайтесь на мнение людей, которым действительно доверяете. Не исключено, что вам сейчас дают не слишком удачные советы.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Спокойствие в паре не означает скуку, тем более что в ваших силах разнообразить отношения и придумать новые занятия, интересные обоим.
Женщины
Любовные отношения гармоничны, никаких сложностей не предвидится, но все же стоит предпринять некоторые усилия, чтобы еще больше понравиться любимому.
Мужчины
Отдыхайте и расслабляйтесь, делайте то, что любите, — но вдвоем. Вскоре вас ждут непростые испытания, успейте насладиться своим счастьем.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Воздержитесь от резких высказываний в адрес любимого человека — слова могут сильно ранить.
Женщины
Проявите мягкость — и мужчина в ответ даст вам больше, чем вы мечтали.
Мужчины
Постарайтесь любыми способами уйти от конфликта с любимой — со временем проблема решится сама собой.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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