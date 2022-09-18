Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 18 по 24 сентября 2022-го
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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На внимание и заботу отвечайте взаимностью.
Женщины
Недавние размолвки с любимым останутся в прошлом, если не вспоминать былые обиды. Устройте приятный сюрприз, организуйте романтический вечер при свечах.
Мужчины
Напряженная работа может испортить любовную идиллию. Проведите выходные дни вдали от забот и бытовых проблем, отправляйтесь на прогулку за город с любимой, семьей или друзьями.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Находите во всем позитив.
Женщины
Если отношения с любимым не складываются, не принимайте необдуманных решений, возьмите паузу. Возможно, когда буря эмоций немного уляжется, вы иначе взглянете на ситуацию.
Мужчины
Звезды обещают приятные знакомства тем, у кого сердце пока свободно. Веселые вечеринки и танцы до утра придадут бодрости и зарядят энергией на целый день.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Окунитесь в атмосферу радости и счастья вокруг.
Женщины
Ваша красота и обаяние будут привлекать кавалеров. Если сердце еще не занято, можете смело кокетничать и флиртовать, выбирая спутника. Новые знакомства и встречи положат начало бурному роману.
Мужчины
Звезды советуют проявить фантазию и приятно удивить любимую. Романтическое признание в любви, цветы, нежные слова и поступки выведут отношения на новый уровень, добавят им ярких красок.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Все начинания будут успешны, мечты исполнятся.
Женщины
Не пытайтесь все контролировать в жизни. Доверьтесь судьбе и своему сердцу. Позвольте близким проявить нежность и заботу, окружая вниманием и любовью.
Мужчины
Звезды советуют холостякам набраться смелости и признаться любимой в нежных чувствах. Не сомневайтесь, впереди ожидает безоблачное счастье семейной жизни.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Очень скоро могут произойти кардинальные перемены.
Женщины
Сразу несколько поклонников могут начать добиваться вашего внимания и благосклонности. Прислушайтесь к своему сердцу и голосу интуиции при выборе верного спутника жизни.
Мужчины
Случайная встреча может стать началом красивого романа и пышного бракосочетания. Звезды обещают смену места жительства, переезд в другой город или дальнее путешествие.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Проявите терпение и мудрость для сохранения счастья и гармонии.
Женщины
Не позволяйте сплетням, ревности и своему плохому настроению испортить отношения с любимым. Не принимайте необдуманных решений, попытайтесь поговорить в спокойной обстановке и прояснить ситуацию.
Мужчины
Напряженный ритм жизни отнимает слишком много сил. Позвольте себе отдохнуть, отправляйтесь хотя бы в небольшое путешествие. Свободные мужчины могут встретить свою судьбу вдали от дома.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Счастье уже на пороге, позвольте ему случиться.
Женщины
Уже давно рядом находится человек, смотрящий на вас влюбленными глазами. Оглянитесь вокруг, ваша улыбка окрылит поклонника, способного свернуть горы и бросить охапки роз к ногам любимой.
Мужчины
Вы можете получить неожиданное приглашение на приятельскую вечеринку. Свободные мужчины имеют шанс встретить загадочную незнакомку, способную вскружить голову.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Радуйтесь и веселитесь, не теряя головы.
Женщины
Ваша красота и утонченность привлекает кавалеров, дарящих цветы и приглашающих на свидания. Однако не все они имеют благородные намерения. Присмотритесь внимательнее, возможно кто-то из них вынашивает коварные планы.
Мужчины
Отправляясь на вечеринку, одинокие мужчины заведут приятные знакомства. Влюбленные непременно должны пригласить свою спутницу, будет лишний повод приятно провести время, повеселиться и потанцевать.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Находите радость в мелочах.
Женщины
Звезды советуют не строить планы на ближайшее время. Наслаждайтесь настоящим мгновеньем, радуйтесь мелочам. Пригласите любимого на прогулку в парк, бродите по аллеям, держась за руки, глядя друг на друга.
Мужчины
Если отношения с любимой потеряли былую легкость и яркость, попытайтесь воскресить чувства. Устройте романтическое свидание или поход в кино на последний ряд.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Лучшее время для размышлений.
Женщины
Любая недосказанность в отношениях будет раздражать и нервировать. Не пытайтесь сиюминутно разобраться в ситуации. Не предпринимайте попытку выяснить отношения с дорогим человеком, пока не улягутся страсти.
Мужчины
Если при взгляде на спутницу уже не кружится голова и не замирает сердце, возможно, пришло время спокойно расстаться и не подавать ложных надежд. Ваша любовь ждет впереди.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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От правильности решения зависит будущее счастье.
Женщины
Влюбленных женщин могут ожидать неприятные сюрпризы из прошлой жизни избранника. Придется собрать всю волю и сохранить хладнокровие, чтобы принять верное решение, смириться с новостями или полностью прервать отношения.
Мужчины
Для влюбленных мужчин самый подходящий момент открыть свое сердце избраннице. Придется потрудиться и проявить фантазию, чтобы сделать признание незабываемым.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Перемены уже начинаются.
Женщины
Тайный поклонник проявит себя в скором времени. Звезды обещают бурный роман, цветы, романтическое путешествие, и, возможно, колечко с бриллиантом.
Мужчины
Не отказывайтесь от поездки или неожиданной командировки. Неожиданно для себя можете встретить интересных людей и собеседников. А знакомство с приятной попутчицей может перерасти в романтические отношения или деловое партнерство.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com.
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