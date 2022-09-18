Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 18 по 24 сентября 2022-го

Находите во всем позитив.

Женщины

Если отношения с любимым не складываются, не принимайте необдуманных решений, возьмите паузу. Возможно, когда буря эмоций немного уляжется, вы иначе взглянете на ситуацию.

Мужчины

Звезды обещают приятные знакомства тем, у кого сердце пока свободно. Веселые вечеринки и танцы до утра придадут бодрости и зарядят энергией на целый день.

Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)