Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 18 по 24 апреля 2021

Будьте немного романтичнее, не забывайте проявлять заботу о партнере. Следуя этим советам, вы сможете укрепить отношения.

Женщины

Вы довольно требовательны к партнеру и не приемлите случайных сексуальных связей. Это правильная позиция, но иногда нужно быть к мужчинам немного снисходительней.

Мужчины

Вам нужно научиться более искренно выражать свои чувства и эмоции, вашей даме сердца недостает от вас душевного тепла.

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