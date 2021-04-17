Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 18 по 24 апреля 2021
Звезды советуют внимательно относиться к партнеру. Если вы еще не повстречали того, с кем хотите идти по жизни рука об руку – это произойдет в самом скором времени. Главное – верить и не бояться мечтать. Обращайте внимание на знаки, которые вам посылает Вселенная. Они не позволят вам пройти мимо своей судьбы и потерять то, что имеете. Звезды на вашей стороне, так что смело смотрите в будущее.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Будьте немного романтичнее, не забывайте проявлять заботу о партнере. Следуя этим советам, вы сможете укрепить отношения.
Женщины
Вы довольно требовательны к партнеру и не приемлите случайных сексуальных связей. Это правильная позиция, но иногда нужно быть к мужчинам немного снисходительней.
Мужчины
Вам нужно научиться более искренно выражать свои чувства и эмоции, вашей даме сердца недостает от вас душевного тепла.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Тельцы ожидают от любимого человека ответных чувств. Но отсутствие взаимности не повод прекращать попытки ее добиться. Умейте достигать поставленных целей.
Женщины
Вы покорили своего партнера нежностью и тем, что неустанно доказываете ему свою преданность, продолжайте в том же духе.
Мужчины
Одаривайте свою женщину комплиментами и прочими знаками внимания, иначе она начнет сомневаться в собственной привлекательности.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Близнецы, выбирая партнера, смотрят на его интеллект. Для них важны и другие качества, такие как сексуальность и умение поддержать беседу.
Женщины
Внешняя привлекательность, безусловно, важна, но вы часто забываете о душевных качествах. Даже не обладая яркой внешностью, можно построить крепкие отношения.
Мужчины
При выборе спутницы жизни смотрите не только на внешность. В отношениях определяющим становится характер.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Пришло время для решительных действий. Не откладывайте принятие важных решений на потом, ведь звезды сейчас на вашей стороне.
Женщины
Если вы уже долгое время состоите в отношениях, можете рассчитывать на то, что партнер скоро сделает вам предложение.
Мужчины
Если вы уверены, что хотите идти со своей спутницей по жизни и в дальнейшем, зачем тянуть? – дарите ей колечко.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Выбирая спутника жизни, смотрите на уровень его интеллекта и хорошие манеры. Представители зодиакального созвездия Лев всегда все пропускают через ум.
Женщины
В сексе вам бывает трудно расслабиться и полностью отдаться во власть эмоций – это нужно менять.
Мужчины
Если вы считаете партнершу недостаточно страстной, не критикуйте ее за это, будь те нежны и внимательны и со временем она раскрепостится.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Типичные Девы хранят верность партнеру. Для них важна уверенность в будущем.
Женщины
Если вы давно хотите ребенка, но никак не можете решиться, пришло время действовать.
Мужчины
Сделайте все от вас зависящее, чтобы ваша женщина чувствовала себя уверенно и не сомневалась в вашей преданности.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Весам нужны высокие отношения, они хотят романтики и возвышенных чувств, ярких признаний.
Женщины
Вы много времени уделяете обустройству любовного гнездышка и правильно делаете – партнер это непременно оценит. Если вам не хватает романтики, скажите об этом мужчине прямо, вряд ли он сам догадается.
Мужчины
Вам всегда нравились ухоженные женщины. В погоне за красотой и гламуром не пропустите ту, что станет вам верной женой и хорошей матерью вашим детям.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Скорпионам важно, чтобы партнер соответствовал их эстетическим требованиями и обладал хорошими манерами.
Женщины
Храните верность своему партнеру, чтобы не разрушить семью. Роман на стороне может подарить яркие эмоции, но они не стоят того, чтобы рисковать браком.
Мужчины
Чем больше внимания вы будете уделять партнерше, тем меньше вероятность, что она начнет поглядывать на сторону. Искать, то чего ей не хватает в семье.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Избегайте шаблонных комплиментов, в приоритете должна быть искренность.
Женщины
Искренность и внимание помогут покорить любого мужчины. Помните, что представительницы сильного пола ценят женщин, которые умеют слушать, наделенных чувством юмора.
Мужчины
Одаривайте свою даму сердца комплиментами, но следите за тем, чтобы они не звучали фальшиво.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Козерогам нужно, чтобы ими восхищались. Некоторые представители данного зодиакального созвездия ревнивы и подозрительны, что не идет им на пользу.
Женщины
Вы не простите измену, расцените ее как предательство. Но прежде, чем разрывать отношения, убедитесь, что это не пустые домыслы, порожденные вашей буйной фантазией.
Мужчины
Если партнерша вас ревнует, сделайте все, чтобы развеять ее сомнения в вашей преданности.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Когда Водолеи понимают, что их любят, они горы готовы свернуть.
Женщины
Получая наслаждение, не забывайте дарить его своему партнеру. Не сомневайтесь в том, что он вас любит даже, если не говорит об этом прямо.
Мужчины
Не забывайте о том, что для любой женщины важны поступки: чаще дарите цветы, водите свою даму сердца в кино, осыпайте ее комплиментами. Проявленные вами знаки внимания помогут крепить отношения.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Поддерживайте своего партнера, старайтесь понять все его поступки. Одиночество вам противопоказано.
Женщины
Пришло время выбраться из депрессии. Судьба готовит вам неожиданную встречу. Подготовьтесь к ней, приведите в порядок внешность. Вам не хватает внутренней уверенности. Зачастую это и мешает строить отношения с противоположным полом.
Мужчины
Вы не склонны к постоянству, но это не повод отказываться от создания семьи. Женщине, которую вы по-настоящему полюбите, будет нетрудно хранить верность.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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