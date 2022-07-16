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Любовный гороскоп на неделю
Сегодня в 09:00
5 мин.

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 17 по 23 июля 2022-го

Текущая неделя будет достаточно благоприятной именно для того, чтобы отыскать вторую половинку. Все, что потребуется, — это собственная активность и вера в свой успех. Именно так вы сможете получить максимум пользы с минимальными затратами, а поможет вам в этом сама вселенная.
Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 17 по 23 июля 2022-го

Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 17 по 23 июля 2022-го

Фото: Pexels.com

Овнам на этой неделе нужно постараться держать себя в руках. Могут возникать мелкие неурядицы, но они быстро отойдут на второй план.

Женщины

У вас есть одно преимущество перед дамами других знаков — вы идеально и быстро адаптируетесь к новым условиям. Это помогает вам найти общий язык с противоположным полом буквально с пары слов.

Мужчины

В целом у вас неделя будет спокойной, без бурных встрясок. У некоторых мужчин возможны романтические знакомства с приятным продолжением.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 17 по 23 июля 2022-го

Фото: Pexels.com

Вам стоит быть более активными, так как рядом с вами очень много женщин, которые могли бы стать дамой сердца, но вы не спешите выбрать ту самую.

Женщины

Если вы находитесь в поиске возлюбленного, то сейчас самое время начать действовать. Вселенная будет вам помогать во всех начинаниях.

Мужчины

У вас неотразимая харизма, ею восхищаются сотни женщин. Осмотритесь вокруг, может быть, среди них есть та самая.

Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 17 по 23 июля 2022-го

Фото: Pexels.com

На этой неделе старайтесь избегать конфликтных ситуаций. Их будет немного, но лучше не встревать в споры, которые несут один негатив.

Женщины

Старайтесь как можно больше времени уделять своей второй половинке. Она нуждается в вашей поддержке, теплых словах и просто нежном взгляде.

Мужчины

Не рассказывайте никому о своих планах, и им будет суждено сбыться. Этим правилом пользовались еще наши предки, а к ним стоит прислушиваться.

Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 17 по 23 июля 2022-го

Фото: Pexels.com

Раки в эту неделю будут окружены любовью. Вас буквально окутает романтика, которой не будет предела.

Женщины

В потоке лиц, встречающихся каждый день, можно найти того, кто будет опорой на протяжении всей жизни. Просто присмотритесь.

Мужчины

Вы напрасно отчаиваетесь встретить женщину своей мечты. Она совсем рядом и послана самой вселенной.

Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 17 по 23 июля 2022-го

Фото: Pexels.com

Чтобы быть и оставаться активными и успешными в любви, нужно всегда быть на высоте, даже когда земля уходит из-под ног.

Женщины

Вы находитесь на грани энергетического выгорания. К этому привели сильная усталость, отсутствие мужского внимания. Займитесь собой. Вам пора поправить карму, а звезды создадут для этого лучшие условия.

Мужчины

С вами флиртуют и заигрывают, но вы остаетесь непоколебимым, что очень зря. Вы можете подыскать себе неплохую партию, и она будет вашей спутницей на протяжении всей жизни.

Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 17 по 23 июля 2022-го

Фото: Pexels.com

В эту неделю одинокие Девы смогут обрести счастье. Все будет настолько гладко, что вы не поверите своим глазам.

Женщины

Нельзя быть столь жесткими и бескомпромиссными. Вы же женщины, прекрасные женщины, достойные всего самого лучшего, и вы сможете все это получить, стоит только приложить немного сил.

Мужчины

Ваше биополе так и пышет жаром любви. Оно обжигает и согревает, оно притягивает, как огонек мотылька, и именно так рядом с вами оказалась ваша половинка. Цените ее во чтобы то ни стало.

Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 17 по 23 июля 2022-го

Фото: Pexels.com

Если на данный момент вы находитесь в поиске любви, то настало ваше время. Вам улыбнется большая удача, и нужно постараться удержать ее за хвост.

Женщины

Эта неделя будет полна любви, тепла и романтики. Вы обретете крылья, у вас будут порхать бабочки в животе, и, самое главное, рядом с вами окажется самый лучший мужчина на свете.

Мужчины

Не держите ту, которая от вас отворачивается. Стоит немного подождать, и вы сможете найти половинку, с которой вы будете действительно одним целым.

Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 17 по 23 июля 2022-го

Фото: Pexels.com

Скорпионам стоит научиться бороться с такими состояниями, как уныние и тоска. Они портят вашу великолепную привлекательность, а она должна быть всегда на высоте.

Женщины

Вы прекрасные подруги, верные жены, самые лучшие мамы, и на фоне этого вы всегда должны сиять красотой. Эту неделю стоит посвятить себе, своему отдыху и умиротворению. Все это поможет сохранить гармонию с самими собой.

Мужчины

Звезды советуют как можно больше времени проводить со своими возлюбленными. Это поможет укрепить брак, научиться понимать друг друга с полуслова.

Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 17 по 23 июля 2022-го

Фото: Pexels.com

Чтобы ваше счастье не разбилось, как волны о камни, стоит хранить его в своем сердце, не рассказывая другим.

Женщины

Вы часто представляете себе то, каким именно должен быть ваш избранник. Судьба направила его к вам, стоит не упустить свой шанс.

Мужчины

Ваша судьбоносная встреча уже не за горами. Вы в центре внимания, и вокруг вас много женщин, но та самая не одна из них.

Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 17 по 23 июля 2022-го

Фото: Pexels.com

Эта неделя будет не самой простой, так как у вас ослаблена энергетика. Постарайтесь ее укрепить, и поможет вам в этом именно вторая половинка.

Женщины

Вы любите своего мужчину до безумия и порой не замечаете, как ваша ревность переходит все границы. Старайтесь сдерживать свой пыл. Все претензии не имеют под собой почвы.

Мужчины

Вы находитесь в отношениях, но что-то в них не так. Остановитесь, подумайте, возможно, звезды помогут вам найти верное решение.

Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 17 по 23 июля 2022-го

Фото: Pexels.com

Одинокие Водолеи перестанут встречать вечера в одиночестве. На пути встретится человек, в котором будут все самые лучшие качества, но влюбитесь вы только в глаза.

Женщины

Вам нужно научиться отличать ложь от правды. Только так вы сможете отличать тех, кто желает вам зла, а кто без ума от того, что вы просто рядом.

Мужчины

Сама судьба дарует вам счастье. У одних Водолеев будет пополнение в семье, а другие заведут интересные знакомства.

Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 17 по 23 июля 2022-го

Фото: Pexels.com

У Рыб много врагов, но они смогут выстоять в любой схватке, независимо от того, за что она будет, за любовь или за право быть главным в семье.

Женщины

Звезды рекомендуют посвятить эту неделю себе и своей семье. Ваши близкие нуждаются в этом как никогда.

Мужчины

Старайтесь быть более сдержанными по отношению к своей партнерше. Порой вы переходите все границы, что может ее обижать до глубины души.

Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com.

Фото: Pexels.com

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