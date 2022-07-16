Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 17 по 23 июля 2022-го

Овнам на этой неделе нужно постараться держать себя в руках. Могут возникать мелкие неурядицы, но они быстро отойдут на второй план.

Женщины

У вас есть одно преимущество перед дамами других знаков — вы идеально и быстро адаптируетесь к новым условиям. Это помогает вам найти общий язык с противоположным полом буквально с пары слов.

Мужчины

В целом у вас неделя будет спокойной, без бурных встрясок. У некоторых мужчин возможны романтические знакомства с приятным продолжением.

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