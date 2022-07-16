Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 17 по 23 июля 2022-го
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pexels.com
Овнам на этой неделе нужно постараться держать себя в руках. Могут возникать мелкие неурядицы, но они быстро отойдут на второй план.
Женщины
У вас есть одно преимущество перед дамами других знаков — вы идеально и быстро адаптируетесь к новым условиям. Это помогает вам найти общий язык с противоположным полом буквально с пары слов.
Мужчины
В целом у вас неделя будет спокойной, без бурных встрясок. У некоторых мужчин возможны романтические знакомства с приятным продолжением.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pexels.com
Вам стоит быть более активными, так как рядом с вами очень много женщин, которые могли бы стать дамой сердца, но вы не спешите выбрать ту самую.
Женщины
Если вы находитесь в поиске возлюбленного, то сейчас самое время начать действовать. Вселенная будет вам помогать во всех начинаниях.
Мужчины
У вас неотразимая харизма, ею восхищаются сотни женщин. Осмотритесь вокруг, может быть, среди них есть та самая.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pexels.com
На этой неделе старайтесь избегать конфликтных ситуаций. Их будет немного, но лучше не встревать в споры, которые несут один негатив.
Женщины
Старайтесь как можно больше времени уделять своей второй половинке. Она нуждается в вашей поддержке, теплых словах и просто нежном взгляде.
Мужчины
Не рассказывайте никому о своих планах, и им будет суждено сбыться. Этим правилом пользовались еще наши предки, а к ним стоит прислушиваться.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pexels.com
Раки в эту неделю будут окружены любовью. Вас буквально окутает романтика, которой не будет предела.
Женщины
В потоке лиц, встречающихся каждый день, можно найти того, кто будет опорой на протяжении всей жизни. Просто присмотритесь.
Мужчины
Вы напрасно отчаиваетесь встретить женщину своей мечты. Она совсем рядом и послана самой вселенной.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pexels.com
Чтобы быть и оставаться активными и успешными в любви, нужно всегда быть на высоте, даже когда земля уходит из-под ног.
Женщины
Вы находитесь на грани энергетического выгорания. К этому привели сильная усталость, отсутствие мужского внимания. Займитесь собой. Вам пора поправить карму, а звезды создадут для этого лучшие условия.
Мужчины
С вами флиртуют и заигрывают, но вы остаетесь непоколебимым, что очень зря. Вы можете подыскать себе неплохую партию, и она будет вашей спутницей на протяжении всей жизни.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pexels.com
В эту неделю одинокие Девы смогут обрести счастье. Все будет настолько гладко, что вы не поверите своим глазам.
Женщины
Нельзя быть столь жесткими и бескомпромиссными. Вы же женщины, прекрасные женщины, достойные всего самого лучшего, и вы сможете все это получить, стоит только приложить немного сил.
Мужчины
Ваше биополе так и пышет жаром любви. Оно обжигает и согревает, оно притягивает, как огонек мотылька, и именно так рядом с вами оказалась ваша половинка. Цените ее во чтобы то ни стало.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pexels.com
Если на данный момент вы находитесь в поиске любви, то настало ваше время. Вам улыбнется большая удача, и нужно постараться удержать ее за хвост.
Женщины
Эта неделя будет полна любви, тепла и романтики. Вы обретете крылья, у вас будут порхать бабочки в животе, и, самое главное, рядом с вами окажется самый лучший мужчина на свете.
Мужчины
Не держите ту, которая от вас отворачивается. Стоит немного подождать, и вы сможете найти половинку, с которой вы будете действительно одним целым.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pexels.com
Скорпионам стоит научиться бороться с такими состояниями, как уныние и тоска. Они портят вашу великолепную привлекательность, а она должна быть всегда на высоте.
Женщины
Вы прекрасные подруги, верные жены, самые лучшие мамы, и на фоне этого вы всегда должны сиять красотой. Эту неделю стоит посвятить себе, своему отдыху и умиротворению. Все это поможет сохранить гармонию с самими собой.
Мужчины
Звезды советуют как можно больше времени проводить со своими возлюбленными. Это поможет укрепить брак, научиться понимать друг друга с полуслова.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pexels.com
Чтобы ваше счастье не разбилось, как волны о камни, стоит хранить его в своем сердце, не рассказывая другим.
Женщины
Вы часто представляете себе то, каким именно должен быть ваш избранник. Судьба направила его к вам, стоит не упустить свой шанс.
Мужчины
Ваша судьбоносная встреча уже не за горами. Вы в центре внимания, и вокруг вас много женщин, но та самая не одна из них.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pexels.com
Эта неделя будет не самой простой, так как у вас ослаблена энергетика. Постарайтесь ее укрепить, и поможет вам в этом именно вторая половинка.
Женщины
Вы любите своего мужчину до безумия и порой не замечаете, как ваша ревность переходит все границы. Старайтесь сдерживать свой пыл. Все претензии не имеют под собой почвы.
Мужчины
Вы находитесь в отношениях, но что-то в них не так. Остановитесь, подумайте, возможно, звезды помогут вам найти верное решение.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pexels.com
Одинокие Водолеи перестанут встречать вечера в одиночестве. На пути встретится человек, в котором будут все самые лучшие качества, но влюбитесь вы только в глаза.
Женщины
Вам нужно научиться отличать ложь от правды. Только так вы сможете отличать тех, кто желает вам зла, а кто без ума от того, что вы просто рядом.
Мужчины
Сама судьба дарует вам счастье. У одних Водолеев будет пополнение в семье, а другие заведут интересные знакомства.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pexels.com
У Рыб много врагов, но они смогут выстоять в любой схватке, независимо от того, за что она будет, за любовь или за право быть главным в семье.
Женщины
Звезды рекомендуют посвятить эту неделю себе и своей семье. Ваши близкие нуждаются в этом как никогда.
Мужчины
Старайтесь быть более сдержанными по отношению к своей партнерше. Порой вы переходите все границы, что может ее обижать до глубины души.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com.
Фото: Pexels.com