Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 17 по 23 апреля 2022-го

Овны в апреле будут неотразимы, активны, оптимистичны и уверены в себе, поэтому это заметят все окружающие.

Женщины

Масса положительных эмоций и запоминающих впечатлений, а также немало сюрпризов и любовных побед. Ваша уверенность, оптимизм привлекут внимание поклонников, вы почувствуете себя желанными и счастливыми.

Мужчины

Мужчинам стоит прислушаться к своим желаниям и ярче проявлять свои эмоции, что поможет найти общий язык с представительницами противоположного пола и встретить свою половинку.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)