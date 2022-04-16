Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 17 по 23 апреля 2022-го
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Овны в апреле будут неотразимы, активны, оптимистичны и уверены в себе, поэтому это заметят все окружающие.
Женщины
Масса положительных эмоций и запоминающих впечатлений, а также немало сюрпризов и любовных побед. Ваша уверенность, оптимизм привлекут внимание поклонников, вы почувствуете себя желанными и счастливыми.
Мужчины
Мужчинам стоит прислушаться к своим желаниям и ярче проявлять свои эмоции, что поможет найти общий язык с представительницами противоположного пола и встретить свою половинку.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Тельцов ждет сложный и противоречивый период в отношениях.
Женщины
Постоянная занятость вашего партнера будет восприниматься как равнодушие и безразличие, постарайтесь не поддаваться чувству сомнения. К концу месяца одиноких Тельцов ожидает яркий и бурный роман, о котором вы мечтали всю жизнь
Мужчины
Свободных Тельцов ждет неожиданный поворот в жизни, вы можете встретить свою половинку. Душевные разговоры, романтические встречи, приятные прогулки подарят массу положительных впечатлений.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Близнецам апрель подарит большую любовь и удачу, но только в том случае, если они будут слушать свое сердце.
Женщины
Дыхание любви заставит задуматься о романтических отношениях. Отдайте инициативу в руки партнера, вас ожидают маленькие сюрпризы и подарки. Постарайтесь не выплескивать негативные эмоции на близких людей, иначе рискуете разочароваться.
Мужчины
Мужчин ждет множество интересных встреч и знакомств, однако не теряйте голову и не делайте поспешных выводов, развивать отношения надо постепенно.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Масса ярких эмоций, не всегда приятных, так как некоторым придется разрешать разногласия и узнать об измене своей половинки.
Женщины
Постарайтесь избежать поспешных решений и любовных треугольников, так как они могут иметь непредсказуемые последствия. В отношении партнера постарайтесь избегать подозрительности, так как отрицательные эмоции могут привести к разрыву.
Мужчины
Будьте осторожны, сладкое чувство свободы, может привести к охлаждению отношений с любимой женщиной.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Месяц обещает быть неспокойным, но Львам не стоит реагировать слишком бурно на происходящие события, иначе они рискуют получить массу неприятностей.
Женщины
Для многих женщин Львов апрель – это время подготовки к судьбоносной встрече. Маленькие интрижки и мимолетные встречи не должны вас раздражать, так как они делают вас увереннее в себе, даря ощущение значимости и своей привлекательности.
Мужчины
В любовной жизни Вас ждет масса неожиданностей, оставайтесь спокойными, взяв инициативу на себя, иначе многое потеряете.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Апрель может стать месяцем перемен, и как все закончится зависит от самих Дев.
Женщины
Нервное напряжение и желание расставить все точки над и может привести к конфликтам и ссорам с партнером. Главное, не горячиться и не рвать все связи с горяча, и вместе вы переживете сложный период.
Мужчины
Мужчинам стоит взять передышку и не торопить события. Ваша инициатива в отношениях, признание в любви могут оказаться несвоевременными.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Весов ожидают неожиданные и грандиозные события в личной жизни.
Женщины
Счастье, взаимопонимание и укрепление отношений ждет прекрасных представительниц этого знака.
Мужчины
Возьмите отношения в свои руки, порадуйте возлюбленную романтическим ужином, дарите ей подарки и будьте щедрыми на комплименты.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Скорпионов ожидает очень насыщенный на события и противоречивый месяц. Главное, унять свое упрямство и чаще проявлять эмпатию и сочувствие к своим близким.
Женщины
Подозрительность, сомнения и недоверие к партнеру могут привести к конфликтным ситуациям. Лучше сделать паузу и посвятить время себе.
Мужчины
Это хороший период наладить отношения с возлюбленной после длительной ссоры, если вы сумеете найти ключик к ее сердцу.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Это будет благоприятное время для Стрельцов, так как энергия начнет «бить ключом», что позволит сворачивать горы и добиваться желаемого.
Женщины
Одинокие женщины имеют все шансы встретить свою любовь, среди новых знакомых может оказаться тот единственный человек, которого они с нетерпением ждут.
Мужчины
Ветер перемен и ожидание счастья позволит вам раскрыть свое сердце для любви.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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На первый план в жизни Козерога выступает забота о близких людях.
Женщины
В апреле месяце наступит небольшое затишье. Посвятите время своим близким, наберитесь терпения и пересмотрите свои взгляды на жизнь, отбросив устаревшие установки.
Мужчины
Не стоит ждать кардинальных перемен в жизни, особенно тем, кто находится в поиске своей любви.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Водолеев ждут яркие и неожиданные перемены в личной жизни, а также они затронут в и другие сферы жизни: работу, карьеру.
Женщины
Даже самые скромные женщины предпочтут сменить свой образ, выбрав что-то вызывающее и яркое, а уверенность в себе поможет строить грандиозные планы.
Мужчины
Неожиданные встречи и яркие впечатления, могут стать началом настоящей любви. Главное, открыть свое сердце новым чувствам.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Апрель месяц пройдет спокойно, без особых инцидентов и эксцессов, больших изменений ждать не приходится.
Женщины
Основной задачей станет необходимость принимать самостоятельно решения в личной жизни, что позволит иначе посмотреть на свои отношения. Постарайтесь сохранять спокойствие и объективность, и тогда все обретет новые краски.
Мужчины
Мужчины-Рыбы окажутся в центре женского внимания, и в конце месяца вас ожидает настоящее счастье.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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