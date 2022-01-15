Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 16 по 22 января 2022-го
Звезды советуют не сидеть дома, а больше гулять и проводить время в компаниях. Подарите себе настоящую зимнюю сказку, организуйте увлекательный досуг.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Вы слишком увлечены делами на работе, поэтому у вас не остается времени на личную жизнь — это неправильно.
Женщины
Оглянитесь вокруг и вы поймете, что рядом с вами столько интересных представителей сильного пола. Дайте уже шанс хоть кому-нибудь из них.
Мужчины
Вам недостает решительности в отношении с женщинами, пришло время это изменить. Сделайте первый шаг навстречу, и вам обязательно ответят взаимностью.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Не нужно бояться новых знакомств, одно из них непременно перерастет в нечто большее. Используйте этот шанс.
Женщины
Почаще улыбайтесь, и тот, кто предначертан вам судьбой, обязательно вас заметит.
Мужчины
Если вам нравится какая-то женщина, но вы не решаетесь ей в этом признаться, пришла пора набраться смелости. От вашей решимости зависит счастливое будущее.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Если в вашей личной жизни слишком много проблем, значит, настала пора их решить. Звезды рекомендуют начать все с чистого листа.
Женщины
Если в семье не все гладко, поговорите с супругом и выскажите ему все свои претензии. Только сделайте это в корректной форме.
Мужчины
Ваши необдуманные поступки могут привести семью к краху. Дважды подумайте, прежде чем завязывать роман на стороне. Не рискуйте понапрасну тем, что имеете.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Раки любят пятиться назад, и зачастую именно эта особенность вредит их отношениям.
Женщины
Вы слишком нерешительны, а мужчинам нравятся уверенные в себе дамы. Знайте себе цену, и представители сильного пола начнут вас уважать, проявлять знаки внимания.
Мужчины
Если вы приняли какое-то решение касательно личных отношений, то идите до конца и не отступайте. Пришло время создавать семью, если у вас ее еще нет, обзаводиться детьми.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Вы привыкли быть королями в отношениях, но иногда нужно идти на уступки, ведь без этого крепкой семьи не построить.
Женщины
Не слушайте советов «бывалых» подружек, действуйте так, как считаете правильным, больше доверяйте интуиции. У вас непременно будет семья, если таковой еще нет, причем в самом ближайшем будущем.
Мужчины
Вы напрасно не хотите скреплять себя узами брака. В походе в ЗАГС нет ничего страшного.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Девы иногда бывают слишком застенчивы и нерешительны — это мешает им строить личную жизнь.
Женщины
Вам недостает раскрепощенности, а иногда и уверенности в себе. Мужчины не кусаются и могут быть очень ласковыми, если их приручить.
Мужчины
Не нужно постоянно слушать советы друзей. Отношения с противоположным полом — это целое искусство, которым вы при желании сможете овладеть.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Профессиональные достижения — это, конечно, хорошо, но не стоит забывать и о личной жизни.
Женщины
Любви все возрасты покорны, вспомните об этой пословице, когда снова начнете впадать в отчаяние из-за одиночества.
Мужчины
Покажите своей даме сердца, как сильно вы ее любите. Забудьте на время о работе и организуйте свидание. Сходите с любимой в ресторан или кино и подарите ей цветы просто так, без повода.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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На этой неделе в личной жизни Скорпионов ожидается затишье, но унывать все равно не стоит.
Женщины
Даже если у вас еще нет спутника жизни, он совсем скоро появится. Побольше флиртуйте и демонстрируйте свой покладистый нрав (даже если это не так), и мужчины к вам потянутся.
Мужчины
Даже если вы отрицаете любовь как таковую, скоро ваше мнение по этому вопросу кардинально поменяется. Ну а пока продолжайте наслаждаться своей свободой.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Стрельцов ожидают глобальные перемены, и к ним нужно подготовиться, чтобы они не стали полной неожиданностью.
Женщины
Вы приняли решение, над которым очень долго думали. Теперь осталось довести начатое до конца. Неважно, что это — развод или вступление в брак.
Мужчины
Не бойтесь открыться той, которую любите. Она уже давно ждет от вас первого шага. Главное — правильно подготовиться к событию, которое грядет в вашей жизни. И не забудьте купить цветы, кольцо.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Осталось потерпеть совсем чуть-чуть, и долгожданные изменения в личной жизни наступят.
Женщины
Не давайте повода для ревности своему спутнику, иначе в скором времени рядом с вами окажется совсем другой человек.
Мужчины
Вы погрязли в работе, и у вас совсем не остается времени на личную жизнь. Выкроите день, чтобы устроить свидание со своей второй половинкой. Ну а если спутницы еще нет, отправляйтесь в театр, и, возможно, вы завяжите там новое знакомство.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Звезды рекомендуют вам устроить отдых вместе с любимым человеком.
Женщины
Вам срочно нужен отпуск в компании любимого человека. Поезжайте в горы или еще куда-нибудь, чтобы провести время наедине. Забудьте обо всех проблемах хотя бы на несколько дней.
Мужчины
Не торопитесь разрывать отношения, в которых состояли долгое время. Лучше проведите вместе пару дней где-нибудь за городом. Настройтесь на совместный релакс.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Вы слишком устали от повседневных забот, и отношения начали вас тяготить. Нужно срочно что-то менять.
Женщины
Намекните своей второй половинке, что вы хотите сменить обстановку. Выберите какой-нибудь интересный маршрут и отправляйтесь в совместное путешествие.
Мужчины
Женщины ценят заботу и внимание, не забывайте их проявлять, иначе рискуете остаться в гордом одиночестве.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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