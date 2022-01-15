Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 16 по 22 января 2022-го

Вы слишком увлечены делами на работе, поэтому у вас не остается времени на личную жизнь — это неправильно.

Женщины

Оглянитесь вокруг и вы поймете, что рядом с вами столько интересных представителей сильного пола. Дайте уже шанс хоть кому-нибудь из них.

Мужчины

Вам недостает решительности в отношении с женщинами, пришло время это изменить. Сделайте первый шаг навстречу, и вам обязательно ответят взаимностью.

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