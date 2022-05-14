Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 15 по 21 мая 2022-го
Сейчас самое время принять важное и взвешенное решение. Кто-то наконец разорвет нездоровые отношения, а у кого-то наоборот, появится желание сделать предложение руки и сердца или ответить на него согласием. Есть немалая вероятность новых знакомств с серьезным продолжением. В любом случае, стоит прислушиваться к себе и не поддаваться влиянию окружающих, стараться просчитать последствия своих слов и действий.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pexels.com
Удачная неделя для любых совместных дел с любимым человеком: даже самые простые вещи вроде похода за покупками сблизят вас и поднимут настроение.
Женщины
Пора воплощать свои мечты: знакомиться, ходить на свидания, рассказать любимому человеку о заветных желаниях и не бояться, что вас не поймут.
Мужчины
Если вам вдруг захотелось серьезных отношений, а не легкого флирта, стоит попробовать и это амплуа.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pexels.com
Любимый человек сейчас лучший советчик – прислушайтесь к его (или ее) мнению, и вы точно не пожалеете.
Женщины
Уделяя своему мужчине слишком мало внимания, вы подталкиваете его к измене.
Мужчины
Девушки видят в вас защитника – не разочаровывайте их, ведь быть по-настоящему сильным, спасать и помогать значительно проще, чем может показаться на первый взгляд.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pexels.com
Если партнер идет на уступки в небольших вопросах, это не значит, что он готов полностью пожертвовать своими интересами в вашу пользу.
Женщины
Даже в самой сложной и обидной для вас ситуации постарайтесь найти компромисс, договориться, не откладывайте решение проблем в отношениях на потом.
Мужчины
Вас ждут откровенные разговоры, совместные планы, причем это касается и женатых мужчин, и тех, кто еще только ищет свою половинку.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pexels.com
На этой неделе вас ждут открытия в любви: вы осознаете, что отношения закончились, или разглядите в недавнем знакомом близкого по духу человека.
Женщины
Не стоит ждать, когда за вами приедет принц, попробуйте что-то сделать, чтобы приблизить этот момент: лучше ошибиться, чем даже не попробовать.
Мужчины
Чувства – это важно, но чрезмерная эмоциональность может привести к необратимым последствиям, так что держите себя в руках.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pexels.com
Оставьте выяснение отношений до лучших времен, сейчас оно не приведет ни к чему, кроме затяжного конфликта, а в некоторых случаях – даже разрыва.
Женщины
Постарайтесь не реагировать на каждое неосторожное слово своего мужчины потоком критики и слез, совсем скоро он сам поймет, что был неправ.
Мужчины
Лучшее, что можно сейчас сделать – это научиться находить компромиссы. И отношения сохраните, и настроение не испортите.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pexels.com
Звезды обещают вам безоблачный любовный горизонт, спокойствие и нежность в отношениях, приятные знакомства, которые могут оказаться еще и полезными.
Женщины
Наслаждайтесь любовью, сейчас самое подходящее для этого время. Одиноким Девам предстоит всю неделю купаться в комплиментах.
Мужчины
Неделя пройдет под знаком приятных событий и положительных эмоций и в стабильных, и в новых отношениях.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pexels.com
Никаких серьезных перемен в любовной сфере не ожидается. Есть время задуматься о совместном будущем с партнером или составить стратегию поиска новой любви.
Женщины
Не бойтесь тратить время на себя, ваше хобби или общение с друзьями не вызовет негативной реакции у любимого мужчины.
Мужчины
Не форсируйте события, попробуйте плыть по воле волн, и они обязательно вынесут вас к счастливому берегу.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pexels.com
Прошлое не должно мешать настоящему, а давние ошибки – это не повод для постоянных переживаний, а возможность сделать правильные выводы.
Женщины
Вы можете получить неожиданное предложение от постоянного партнера или нового знакомого. Не спешите соглашаться, сначала взвесьте все за и против.
Мужчины
Напомните себе поговорку и журавле в небе и синице в руке, вы рискуете потерять настоящую любовь.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pexels.com
Здравый смысл и трезвый подход – ваши лучшие советчики на этой неделе, с их помощью вы обязательно добьетесь успеха в любви.
Женщины
Говорите о своем недовольстве вслух, мужчина далеко не всегда может догадаться, что вас беспокоит.
Мужчины
Сейчас подходящее время проявить инициативу в отношениях – ваши усилия окупятся.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pexels.com
Если любимый человек проявляет к вам слишком много внимания, он делает это из лучших побуждений, не стоит показывать свое недовольство.
Женщины
Цените заботу любимого мужчины и не забывайте благодарить его за то, что он делает для вас.
Мужчины
Найдите время выслушать любимую девушку, она сейчас действительно в этом нуждается.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pexels.com
Вокруг вас разворачиваются неожиданные события, будьте внимательны и осторожны: необдуманные поступки сейчас очень опасны.
Женщины
Выслушав все советы, примите то решение, которое кажется правильным лично вам – оно и будет лучшим.
Мужчины
Даже самое соблазнительное предложение может оказаться причиной серьезных проблем, остерегайтесь провокаций.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pexels.com
Вы излучаете такой позитив, что это не может не отражаться на любовных отношениях и общении с новыми знакомыми.
Женщины
Не стесняйтесь показывать свои чувства, это будет по достоинству оценено партнером и пойдет на пользу вашим отношениям.
Мужчины
Неделя полна приятных эмоций, сюрпризов и нежности. Вам остается только наслаждаться и ценить каждую минуту взаимной любви.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pexels.com