Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 15 по 21 мая 2022-го

Удачная неделя для любых совместных дел с любимым человеком: даже самые простые вещи вроде похода за покупками сблизят вас и поднимут настроение.

Женщины

Пора воплощать свои мечты: знакомиться, ходить на свидания, рассказать любимому человеку о заветных желаниях и не бояться, что вас не поймут.

Мужчины

Если вам вдруг захотелось серьезных отношений, а не легкого флирта, стоит попробовать и это амплуа.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)