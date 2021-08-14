Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 15 по 21 августа 2021

Пришло время действовать! Эта неделя будет очень плодотворной и насыщенной.

Женщины

Не стоит видеть причину в окружающих. Найдите источник проблемы в себе. Повышайте свою самооценку, научитесь себя любить, и вы увидите, что все изменится лишь к лучшему.

Мужчины

Постарайтесь быть искренним, не играйте с чувствами. Оставайтесь самим собой, и это вам поможет наладить крепкие отношения.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)