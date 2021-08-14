Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 15 по 21 августа 2021
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Пришло время действовать! Эта неделя будет очень плодотворной и насыщенной.
Женщины
Не стоит видеть причину в окружающих. Найдите источник проблемы в себе. Повышайте свою самооценку, научитесь себя любить, и вы увидите, что все изменится лишь к лучшему.
Мужчины
Постарайтесь быть искренним, не играйте с чувствами. Оставайтесь самим собой, и это вам поможет наладить крепкие отношения.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Начало недели может быть сложным, но ваша сила воли поможет вам справиться с неудачей.
Женщины
Звезды советуют женщинам-Тельцам быть более внимательными к своим ухажерам. Возможно, кто-то захочет воспользоваться вашей искренностью и доверием. Не спешите. Самое лучшее вас ждет в ближайшем будущем.
Мужчины
Не переживайте из-за прошлых ошибок, не таите обиду. Постарайтесь простить тех, кто вас обидел. Таким образом, вы отроете дверь в новые, счастливые отношения.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
«Не бойтесь!» Смело идите к своей цели.
Женщины
Если вы находитесь в странной ситуации и не можете сделать выбор, то оставьте все, как есть. Не предпринимайте ничего. Обстоятельства разрешаться в вашу пользу.
Мужчины
Настало время побед! Не бойтесь ничего, и смело действуйте. Вы долго боролись и ждали. Теперь пришло ваше время быть счастливым.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя станет для вас периодом, когда вам придется принять серьезные решения.
Женщины
Вы слишком много времени уделяете другим. Пора позаботиться о себе. Не отказывайте приятному мужчине в приглашении на свидание. Вы получите много приятных впечатлений.
Мужчины
Пришла пора остепениться. Вы никак не можете сделать выбор. Но, скорее всего, вы этого просто не хотите. Звезды советуют мужчинам Ракам пересмотреть свой образ жизни и решить для себя, что важнее.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Пришло время определить для себя, что важно, а что нет.
Женщины
Пришло время отдавать любовь. Расслабьтесь и осознайте, что вы заново учитесь не только уважать и ценить себя, но и любить.
Мужчины
Эта неделя даст вам возможность задуматься над своими приоритетами. Что главное для вас? вы должны решить для себя сами.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Поверьте, в себя, устраните негатив из своей жизни.
Женщины
Не переставайте верить в свою мечту. Но на этот раз, вам придется проявить активность. Если вам нравится мужчина, но он никак не проявил свой интерес к вам, то это именно тот момент, когда вы можете сделать первый шаг сама.
Мужчины
На этой неделе вам будет везти, как никогда раньше. Благодаря новым знакомствам и приятным встречам, вы почувствуете свою значимость. Всю неделю вы будете на высоте.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Не бойтесь преград, смело идите к своему счастью.
Женщины
Звезды советуют вам задуматься о том, что для вас значат ваши отношения с мужчиной. Прислушайтесь к себе, наблюдайте за происходящим. Вы получите ответы на свои вопросы.
Мужчины
Если между вами и вашей любимой женщиной имеется стена, то на этой неделе у вас будет шанс устранить все преграды и быть вместе.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Будьте снисходительными к любимым людям!
Женщины
Эта неделя будет полна неожиданностей и приятных сюрпризов. Все, что от вас требуется, это найти время для этих радостей.
Мужчины
Звезды советуют мужчинам-Скорпионам на время забыть про свою обидчивость и ранимость. Возможно, вы сами порой причиняете боль нежной душе, которая находится рядом с вами. Пересмотрите свое отношение к ней.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Вы готовы к новым отношениям? Тогда эта неделя ваша!
Женщины
Вы художник своей собственной жизни. Именно от вашего настроя и отношения к любви зависит счастье. Все в ваших руках. Действуйте!
Мужчины
Для того чтобы почувствовать себя по-настоящему счастливым, постарайтесь избавиться от воспоминаний. Именно они не дают вам начать все сначала.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Не переживайте из-за того, от чего вы отказались, радуйтесь тому, что приобрели.
Женщины
Вы живете в своем маленьком мире, из которого порой не хотите выходить. Оглянитесь вокруг. Вы не одиноки. Вы нравитесь мужчинам. Просто радуйтесь жизни. Ведь на этой неделе у вас есть шанс встретить своего единственного.
Мужчины
Нет больше смысла прятаться от любви. Позвольте себе расслабиться и впустить в свою жизнь счастье. Только после того, как вы откроете сое сердце, вы почувствуете себя поистине счастливым.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Не бойтесь перемен. Все к лучшему.
Женщины
На этой неделе вас ждет интересная встреча. Быть может, она перерастет во что-то очень серьезное, а может, оставит прекрасные воспоминания. Во всяком случае, будьте готовы к этой приятной неожиданности.
Мужчины
Пора действовать и не стоять на месте. Определите четко для себя, чего именно хотите. Вы всегда все делали вовремя и аккуратно, для других. Теперь настало время жить для себя.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Вы слишком много времени уделяете работе.
Женщины
Возможно, вас не отпускает прошлое. Но на этой неделе у вас будет возможность навсегда с ним распрощаться и забыть все неприятное. Вы почувствуете себя свободной, счастливой и открытой для новых отношений.
Мужчины
Вы заняты творчеством, много времени проводите на работе, забывая о том, что вы любимы и очень нужны. Посвятите эту неделю любимой женщине. Отличным решением будет романтическая поездка за город.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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