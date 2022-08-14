Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 14 по 20 августа 2022-го

Тельцам пора прекратить упираться, иначе об идиллии в отношениях можно будет забыть.

Женщины

Трудности возникают у всех, не нужно постоянно критиковать своего спутника, так вы легко можете разрушить семью. Почаще улыбайтесь, вашему поклоннику это нравится..

Мужчины

Сохраняйте спокойствие, даже если дама сердца твердо настроена выяснить отношения. Сейчас не время для ссор, вам придется выступить в качестве миротворца.

Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня