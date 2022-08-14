Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 14 по 20 августа 2022-го
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pexels.com
Наступает спокойный и размеренный период, вы будете чувствовать себя максимально комфортно.
Женщины
Буря, которую вы недавно пережили, наконец утихла, наслаждайтесь спокойствием и семейной идиллией. Цените минуты, проведенные в компании близкого человека.
Мужчины
Уделяйте больше внимания детям и любимой женщине. Сделайте домашним подарки, им будет очень приятно.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая
Фото: Pexels.com
Тельцам пора прекратить упираться, иначе об идиллии в отношениях можно будет забыть.
Женщины
Трудности возникают у всех, не нужно постоянно критиковать своего спутника, так вы легко можете разрушить семью. Почаще улыбайтесь, вашему поклоннику это нравится..
Мужчины
Сохраняйте спокойствие, даже если дама сердца твердо настроена выяснить отношения. Сейчас не время для ссор, вам придется выступить в качестве миротворца.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня
Фото: Pexels.com
Близнецы настроены на романтику, а значит, она обязательно будет.
Женщины
Отправляйтесь на романтическое свидание – и не забудьте выбрать новый наряд. Продумайте свой образ в деталях, чтобы покорить спутника, и он падет к вашим ногам.
Мужчины
Счастье в личной жизни зависит только от вас. Приложите немного усилий, купите цветы, сводите любимую в ресторан или кафе и чувства заиграют новыми красками.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pexels.com
Ракам необходимо набраться терпения. Не нужно никуда торопиться, все придет в свое время.
Женщины
Одиночество вас терзает, но не нужно твердить об этом всем подряд. Звезды дадут вам шанс на судьбоносное знакомство, но вам придется немного подождать.
Мужчины
Ваша решительность сейчас не к месту, необходимо занять выжидательную позицию. Тщательно все проанализируйте, избегайте опрометчивых поступков. И подумайте на тему того, как стать романтичнее.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pexels.com
Буйная натура Львов никому не дает покоя. И это зачастую напрягает окружающих.
Женщины
Да, вы Львица по характеру, но далеко не всем мужчинам нравятся столь сильные женщины. Уверенность в собственных силах — это прекрасно, но иногда вам не достает женственности.
Мужчины
Уделяйте больше внимания семье, не нужно думать, что домочадцы должны преклоняться перед вами как перед царем. Они нуждаются в вашей помощи, в особенности в бытовых делах.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pexels.com
Девы подвержены меланхолии, стоит подумать о приятных вещах, чтобы улучшить настроение.
Женщины
Отложите посиделки с подругами на потом, лучше проведите время в компании любимого человека. Расскажите ему о своих желаниях и о том, что вас угнетает.
Мужчины
Сконцентрируйтесь на любимой женщине, работа может и подождать – это улучшит ваше настроение, а также поможет настроиться на позитивный лад.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pexels.com
В любой ситуации сохраняйте чувство достоинства, не опускайтесь до критики и ссор.
Женщины
Может возникнуть ситуация, которая выбьет вас из колеи, ничего страшного, главное – сохраняйте спокойствие. Близкий человек обязательно придет вам на помощь.
Мужчины
Подставьте даме сердца свое крепкое плечо, она непременно это оценит. И почаще говорите ей комплименты – это пойдет на пользу отношениям.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pexels.com
Не выпускайте свое жало, даже если вам очень хочется это сделать.
Женщины
Вы стали слишком раздражительны, не стоит срываться на любимом мужчине, если дорожите отношениями. Лучше выкроите время на совместный отдых.
Мужчины
Воспользуйтесь свободным временем, чтобы сделать приятный сюрприз возлюбленной. Забудьте обо всех своих претензиях, сейчас нужно поработать над укреплением отношений.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pexels.com
Будьте тактичны и не навязывайте партнеру свое мнение.
Женщины
Может возникнуть конфликт с избранником из-за того, что ваши мнения по важному вопросу разошлись. Придется искать компромисс, не стоит поддаваться чувствам и ссориться.
Мужчины
Уступите своей даме сердца, проявите мудрость и понимание. Она непременно это оценит, и в ответ будет одаривать своей заботой.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pexels.com
Козерогам может выпасть шанс отправиться в путешествие с близким человеком.
Женщины
Если вам предлагают куда-то поехать и несколько дней отдохнуть, не отказывайтесь сразу, ссылаясь на нехватку средств. Лучше доверьтесь избраннику и устройте себе незабываемый отпуск.
Мужчины
Вам срочно нужно расслабиться и позабыть о повседневных проблемах. Очень может быть, что такая возможность представится в самое ближайшее время, и при поддержке любимой женщины.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pexels.com
На этой неделе придется поработать над улучшением отношений с близкими.
Женщины
Время, проведенное в компании любимого человека, улучшит ваше настроение и позволит забыть о рабочих неурядицах. Этим стоит воспользоваться и устроить романтический вечер.
Мужчины
Поинтересуйтесь у любимой женщины, какие у нее проблемы и что ее беспокоит. Скажите, что всегда готовы ее поддержать и подставить свое крепкое плечо в трудный момент.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pexels.com
Рыбам недостает хладнокровия – это вредит отношениям.
Женщины
Вы опять окажитесь в плену ревности. Не стоит обвинять избранника, все ваши сомнения и подозрения беспочвенны. Не нужно верить сплетням.
Мужчины
Не нужно флиртовать направо и налево, даже если у вас нет дурных помыслов. Таким поведением вы раните свою вторую половинку.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com.
Фото: Pexels.com