Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 13 по 19 марта 2022-го
Чувственных натур будут вдохновлять люди из их близкого окружения. И здесь нужно вспомнить, что им тоже требуется забота и внимание. Любите тех, кто всегда находится рядом, и они ответят взаимностью.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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У Овнов наступает романтический период. Одинокие представители данного зодиакального созвездия, наконец, смогут влюбиться.
Женщины
Возьмите под контроль собственные эмоции – пришло время выбрать из нескольких претендентов того самого, единственного. Не нужно слушать чужих советов по поводу личной жизни – доверьтесь интуиции.
Мужчины
Каждый раз начиная отношения, вы строите далеко идущие планы. Попробуйте жить настоящим и дорожить моментом.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Рядом с вами находится большое количество симпатичных людей. Ваша задача получать удовольствие от общения.
Женщины
Если претендент на руку и сердце не нравится, не надейтесь, что со временем ситуация изменится. Встреча с тем, кто предназначен вам судьбой, еще впереди.
Мужчины
Будьте начеку – не доверяйте дамам, которые кажутся милыми и доброжелательными. Они, как говорится, могут довести вас до греха.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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В личной жизни Близнецов намечаются позитивные изменения. Проблема лишь кроется в том, что не все представители зодиакального созвездия к ним готовы.
Женщины
На этой неделе вас ожидает интересное знакомство. Главное, чтобы вы не сочли его рядовым и не упустили свой шанс. И еще – не нужно идти на поводу у завистников, пытающихся вами манипулировать.
Мужчины
Возможна встреча с женщиной, которая вызовет у вас симпатию. Не упускайте шанс создать семью, если ее у вас еще нет.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Личная жизнь Раков кипит, но иногда они слишком сильно погружаются в пучину чувств и увлекаются выяснением отношений.
Женщины
У вас в голове всегда масса идей и планов, из-за которых вы отодвигаете на второй план личную жизнь – это неправильно.
Мужчины
Вас ожидает положительный новый опыт. И не стоит смущаться того, что партнерша может оказаться на пару лет старше, в современном обществе это нормальное явление.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Для большинства представителей зодиакального созвездия Лев секс важнее романтики – пришло время пересмотреть свои взгляды.
Женщины
Эксперименты в любви не всегда ведут к положительному опыту. Не отвергайте партнера из-за мелочей, помните, что главное – это душа.
Мужчины
Вам нужно стать немного романтичнее, и женщины сразу это оценят. Скорее всего, вы и сами устали от постоянно кипящих страстей.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Скованность и скромность мешают Девам строить личную жизнь. Пора набраться смелости и в корне все изменить.
Женщины
Вас ждет глубокое чувство и тут важно не упустить шанс, который вскоре преподнесет судьба.
Мужчины
Постоянное стремление быть в одиночестве не приведет ни к чему хорошему. Любому человеку нужна пара, даже если вы придерживаетесь иного мнения. А дружба со временем часто перерастает в любовь.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Звезды сулят встречу с человеком, обладающим схожими интересами. Этот шанс нельзя упускать.
Женщины
Отправляйтесь в кино или кафе. Не стоит сидеть дома, иначе так и будете томиться в одиночестве.
Мужчины
Зарождающиеся чувства еще не раз придется проверить на прочность. Но если любовь настоящая, она выдержит все предстоящие испытания. И да, в любви тоже требуется хладнокровие.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Выяснение отношений с партнером может закончиться разрывом – соблюдайте осторожность и будьте тактичны.
Женщины
Вам нужно научиться уважать чувства и желания человека, с которым вы живете бок о бок. Пересмотрите свои взгляды – это поможет укрепить брак.
Мужчины
Поменьше ругайтесь и выражайте свое недовольство второй половинкой. Такое поведение больно ранит вашу женщину. Ей требуется забота и внимание.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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В личной жизни Стрельцов все стабильно – в отношениях царит радость и взаимопонимание.
Женщины
Предложите своему партнеру куда-нибудь сходить вместе. Вылазка в кино или ресторан поможет освежить отношения.
Мужчины
Вам следует больше внимание уделять семье. Почаще дарите вашей даме цветы, радуйте ее мелкими сюрпризами. И не забывайте говорить, как сильно вы ее любите и дорожите отношениями.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Одиноких Козерогов ждет встреча с человеком, который сыграет важную роль в их жизни.
Женщины
Новые отношения будут развиваться стремительно. Поблагодарите за это друга, который познакомил (или познакомит) вас с тем, кто станет вашей судьбой.
Мужчины
Разные интересы – это еще не повод для отказа дальнейшего строительства отношений. Иногда подобные ситуации, наоборот, идут на пользу. Тут все зависит от того, насколько сильно вам нравится человек.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Романтические чувства вспыхнут внезапно. Изменения в личной жизни затронут всех Водолеев.
Женщины
Велика вероятность, что у вас завяжется новый роман, в который вы окунетесь с головой. Здесь вам важно сразу расставить все точки над и, озвучив свои желания.
Мужчины
Если вы уже давно встречаетесь со своей девушкой, пришло время сделать ей предложение. Главное – преподнести кольцо в романтической обстановке и не забыть купить букет цветов.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Рыбам придется набрать терпения, в личной жизни пока царит затишье.
Женщины
Как бы сильно вы не устали от одиночества, придется еще немного подождать. Тот, кто предназначен вам судьбой, в пути.
Мужчины
Вы комфортно себя чувствуете и без пары, но иногда душа все-таки болит. Так будет не всегда, ну а пока наслаждайтесь свободой.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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