Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 13 по 19 марта 2022-го

У Овнов наступает романтический период. Одинокие представители данного зодиакального созвездия, наконец, смогут влюбиться.

Женщины

Возьмите под контроль собственные эмоции – пришло время выбрать из нескольких претендентов того самого, единственного. Не нужно слушать чужих советов по поводу личной жизни – доверьтесь интуиции.

Мужчины

Каждый раз начиная отношения, вы строите далеко идущие планы. Попробуйте жить настоящим и дорожить моментом.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)