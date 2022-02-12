Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 13 по 19 февраля 2022-го
Мимолетные встречи и знакомства могут с течением времени неожиданно перерасти в романтические отношения или плодотворное партнерское сотрудничество. Для влюбленных самое подходящее время признаться в своих нежных чувствах, а может быть, начинать планировать совместное будущее.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Любые начинания и дела будут радовать, дарить счастье.
Женщины
Многочисленные поклонники, очарованные вашей привлекательностью и харизмой, будут упорно добиваться внимания. Если сердце не занято, положите начало красивому роману.
Мужчины
Не стоит отказываться от командировки или деловой поездки. Случайная встреча в пути может стать началом нового жизненного этапа и подарить надежду.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Только радость и безграничное счастье вокруг вас.
Женщины
Одна из самых удачных недель в году. Ожидают приятные знакомства и романтические свидания, волнительные признания и сумасбродные поступки. Только не спешите делиться своим счастьем с менее удачливыми приятельницами, они могут позавидовать.
Мужчины
Холостякам звезды советуют набраться мужества и признаться в нежных чувствах возлюбленной. Не теряйте времени, вас ожидает семейное счастье рядом с любимой.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Возьмите паузу, не давайте волю разрушительным эмоциям.
Женщины
Чрезмерная подозрительность и ревность может разрушить гармоничные отношения. Не принимайте скоропалительных решений и не устраивайте скандал, успокойтесь и оцените реальную ситуацию.
Мужчины
Усталость делает вас раздражительным, пора подумать об отдыхе. Одинокие мужчины могут отправиться на приятельскую вечеринку, на которой произойдет случайное знакомство, имеющее все шансы перерасти в романтические отношения.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Прислушивайтесь к своему сердцу.
Женщины
Повышенная мнительность может портить настроение. Не ищите злого умысла в поступках и знаках внимания окружающих мужчин. Наслаждайтесь приятным общением, дарите окружающим улыбки.
Мужчины
Одиноким мужчинам Звезды советуют отправиться в спортзал или на утреннюю пробежку в близлежащий парк. Именно здесь можете встретить свою любовь.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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После плодотворной работы стоит подумать об отдыхе.
Женщины
Доставьте себе удовольствие и проведите приятно конец недели. Прогулка по торговым центрам, посещение спа-салона или поездка за город с любимым добавит румянец на щеках и блеск в глазах.
Мужчины
Организуйте романтический отдых за городом. Искрящееся шампанское и потрескивающий камин создадут подходящую атмосферу для признания в нежных чувствах, а может, и для долгожданного предложения.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Не спешите рвать отношения, если пропала романтика и нежность.
Женщины
Способность решать любые рабочие, бытовые проблемы делает вас слишком самостоятельной. Позвольте любимому позаботиться о вас и проявить свои лидерские качества.
Мужчины
Если отношения утратили былую романтику, попробуйте удивить любимую, пригласив ее на свидание и романтический ужин при свечах.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Радуйтесь каждому мигу жизни, дарите счастье любимым.
Женщины
Новый наряд и тонкий аромат духов подойдут для романтического свидания. Если кавалер нерешительный, берите инициативу в свои руки и пригласите его приятно провести время.
Мужчины
Не бойтесь казаться смешным, дарите любимой охапки цветов и воздушные шарики, говорите о своих чувствах, стройте совместные планы.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Очень скоро произойдут кардинальные перемены в жизни.
Женщины
Мимолетное знакомство может перерасти в красивый роман и пышное бракосочетание. Возможен переезд на постоянное место жительства в другой город.
Мужчины
Случайная встреча с приятельницей школьных или студенческих лет вызовет ностальгию о прошлом, желание поболтать по-дружески. Приятные посиделки незаметно превратятся в романтические свидания.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Для сохранения гармоничных отношений придется проявить терпение.
Женщины
Возле вас могут оказаться завистливые коллеги или приятельницы, плетущие интриги. Не принимайте близко к сердцу чьи-то домыслы, не кидайтесь выяснять отношения с любимым. Спокойно обсудите ситуацию и внесите ясность в отношения.
Мужчины
Деспотичный характер может стать причиной ссоры. Попытайтесь расслабиться и приятно провести время с возлюбленной, пригласив ее в кино или ресторан.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Радуйтесь и веселитесь, но не делайте необдуманных поступков.
Женщины
Ваше обаяние привлекает кавалеров, готовых на сумасбродные поступки. Можете немного пофлиртовать, но, если сердце отдано другому, не стоит поддаваться соблазну и переходить границы.
Мужчины
Вашу природную галантность и обходительность некоторые дамы могут воспринимать как повышенное внимание к своей персоне. Будьте осмотрительны, чтобы избежать неловких ситуаций.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Прислушайтесь к своему сердцу, счастье совсем рядом.
Женщины
Если сердце никем не занято, звезды советуют присмотреться к одинокому соседу по лестничной клетке или симпатичному коллеге, угощающему утренним кофе. Из таких мужчин получаются самые верные мужья.
Мужчины
Случайная встреча взглядом с таинственной незнакомкой в общественном транспорте может стать судьбоносной. Не робейте, удача с вами, спешите знакомиться.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Любимые окружат заботой, ответьте взаимностью.
Женщины
Недавние размолвки с любимым остались позади, наслаждайтесь идиллией. Не отказывайтесь от приглашения в увлекательное путешествие.
Мужчины
Оцените заботу и нежность своей спутницы. Придется напрячь фантазию, чтобы приятно ее удивить, приготовив сюрприз или необычный подарок. Возможно, через много лет вы с улыбкой расскажете об этом своим детям.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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