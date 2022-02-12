Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 13 по 19 февраля 2022-го

Любые начинания и дела будут радовать, дарить счастье.

Женщины

Многочисленные поклонники, очарованные вашей привлекательностью и харизмой, будут упорно добиваться внимания. Если сердце не занято, положите начало красивому роману.

Мужчины

Не стоит отказываться от командировки или деловой поездки. Случайная встреча в пути может стать началом нового жизненного этапа и подарить надежду.

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