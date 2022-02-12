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Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 13 по 19 февраля 2022-го

Звезды обещают благополучную неделю без серьезных проблем и жестоких разочарований. Отношения с любимыми будут вполне ровными и гладкими, хотя возможны конфликтные ситуации из-за недоразумений. Чтобы избежать серьезных ссор, придется проявить такт и терпение, а не поддаваться бушующим эмоциям.
Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 13 по 19 февраля 2022-го

Мимолетные встречи и знакомства могут с течением времени неожиданно перерасти в романтические отношения или плодотворное партнерское сотрудничество. Для влюбленных самое подходящее время признаться в своих нежных чувствах, а может быть, начинать планировать совместное будущее.

Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 13 по 19 февраля 2022-го

Фото: Pexels.com

Любые начинания и дела будут радовать, дарить счастье.

Женщины

Многочисленные поклонники, очарованные вашей привлекательностью и харизмой, будут упорно добиваться внимания. Если сердце не занято, положите начало красивому роману.

Мужчины

Не стоит отказываться от командировки или деловой поездки. Случайная встреча в пути может стать началом нового жизненного этапа и подарить надежду.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 13 по 19 февраля 2022-го

Фото: Pexels.com

Только радость и безграничное счастье вокруг вас.

Женщины

Одна из самых удачных недель в году. Ожидают приятные знакомства и романтические свидания, волнительные признания и сумасбродные поступки. Только не спешите делиться своим счастьем с менее удачливыми приятельницами, они могут позавидовать.

Мужчины

Холостякам звезды советуют набраться мужества и признаться в нежных чувствах возлюбленной. Не теряйте времени, вас ожидает семейное счастье рядом с любимой.

Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 13 по 19 февраля 2022-го

Фото: Pexels.com

Возьмите паузу, не давайте волю разрушительным эмоциям.

Женщины

Чрезмерная подозрительность и ревность может разрушить гармоничные отношения. Не принимайте скоропалительных решений и не устраивайте скандал, успокойтесь и оцените реальную ситуацию.

Мужчины

Усталость делает вас раздражительным, пора подумать об отдыхе. Одинокие мужчины могут отправиться на приятельскую вечеринку, на которой произойдет случайное знакомство, имеющее все шансы перерасти в романтические отношения.

Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 13 по 19 февраля 2022-го

Фото: Pexels.com

Прислушивайтесь к своему сердцу.

Женщины

Повышенная мнительность может портить настроение. Не ищите злого умысла в поступках и знаках внимания окружающих мужчин. Наслаждайтесь приятным общением, дарите окружающим улыбки.

Мужчины

Одиноким мужчинам Звезды советуют отправиться в спортзал или на утреннюю пробежку в близлежащий парк. Именно здесь можете встретить свою любовь.

Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 13 по 19 февраля 2022-го

Фото: Pexels.com

После плодотворной работы стоит подумать об отдыхе.

Женщины

Доставьте себе удовольствие и проведите приятно конец недели. Прогулка по торговым центрам, посещение спа-салона или поездка за город с любимым добавит румянец на щеках и блеск в глазах.

Мужчины

Организуйте романтический отдых за городом. Искрящееся шампанское и потрескивающий камин создадут подходящую атмосферу для признания в нежных чувствах, а может, и для долгожданного предложения.

Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 13 по 19 февраля 2022-го

Фото: Pexels.com

Не спешите рвать отношения, если пропала романтика и нежность.

Женщины

Способность решать любые рабочие, бытовые проблемы делает вас слишком самостоятельной. Позвольте любимому позаботиться о вас и проявить свои лидерские качества.

Мужчины

Если отношения утратили былую романтику, попробуйте удивить любимую, пригласив ее на свидание и романтический ужин при свечах.

Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 13 по 19 февраля 2022-го

Фото: Pexels.com

Радуйтесь каждому мигу жизни, дарите счастье любимым.

Женщины

Новый наряд и тонкий аромат духов подойдут для романтического свидания. Если кавалер нерешительный, берите инициативу в свои руки и пригласите его приятно провести время.

Мужчины

Не бойтесь казаться смешным, дарите любимой охапки цветов и воздушные шарики, говорите о своих чувствах, стройте совместные планы.

Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 13 по 19 февраля 2022-го

Фото: Pexels.com

Очень скоро произойдут кардинальные перемены в жизни.

Женщины

Мимолетное знакомство может перерасти в красивый роман и пышное бракосочетание. Возможен переезд на постоянное место жительства в другой город.

Мужчины

Случайная встреча с приятельницей школьных или студенческих лет вызовет ностальгию о прошлом, желание поболтать по-дружески. Приятные посиделки незаметно превратятся в романтические свидания.

Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 13 по 19 февраля 2022-го

Фото: Pexels.com

Для сохранения гармоничных отношений придется проявить терпение.

Женщины

Возле вас могут оказаться завистливые коллеги или приятельницы, плетущие интриги. Не принимайте близко к сердцу чьи-то домыслы, не кидайтесь выяснять отношения с любимым. Спокойно обсудите ситуацию и внесите ясность в отношения.

Мужчины

Деспотичный характер может стать причиной ссоры. Попытайтесь расслабиться и приятно провести время с возлюбленной, пригласив ее в кино или ресторан.

Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 13 по 19 февраля 2022-го

Фото: Pexels.com

Радуйтесь и веселитесь, но не делайте необдуманных поступков.

Женщины

Ваше обаяние привлекает кавалеров, готовых на сумасбродные поступки. Можете немного пофлиртовать, но, если сердце отдано другому, не стоит поддаваться соблазну и переходить границы.

Мужчины

Вашу природную галантность и обходительность некоторые дамы могут воспринимать как повышенное внимание к своей персоне. Будьте осмотрительны, чтобы избежать неловких ситуаций.

Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 13 по 19 февраля 2022-го

Фото: Pexels.com

Прислушайтесь к своему сердцу, счастье совсем рядом.

Женщины

Если сердце никем не занято, звезды советуют присмотреться к одинокому соседу по лестничной клетке или симпатичному коллеге, угощающему утренним кофе. Из таких мужчин получаются самые верные мужья.

Мужчины

Случайная встреча взглядом с таинственной незнакомкой в общественном транспорте может стать судьбоносной. Не робейте, удача с вами, спешите знакомиться.

Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 13 по 19 февраля 2022-го

Фото: Pexels.com

Любимые окружат заботой, ответьте взаимностью.

Женщины

Недавние размолвки с любимым остались позади, наслаждайтесь идиллией. Не отказывайтесь от приглашения в увлекательное путешествие.

Мужчины

Оцените заботу и нежность своей спутницы. Придется напрячь фантазию, чтобы приятно ее удивить, приготовив сюрприз или необычный подарок. Возможно, через много лет вы с улыбкой расскажете об этом своим детям.

Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.

Фото: Pexels.com

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