Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 12 по 18 июня 2022-го

Для Овнов неделя будет крайне позитивной, и все, что вы задумали в любви, обязательно сбудется.

Женщины

Ваша энергетика бьет ключом, от вас можно разжигать самые мощные костры и пламени любви.

Мужчины

Старайтесь поддерживать позитивное влияние планет. Они помогут вам выбрать правильный путь в отношениях с женщинами.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)