Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 12 по 18 июня 2022-го
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Для Овнов неделя будет крайне позитивной, и все, что вы задумали в любви, обязательно сбудется.
Женщины
Ваша энергетика бьет ключом, от вас можно разжигать самые мощные костры и пламени любви.
Мужчины
Старайтесь поддерживать позитивное влияние планет. Они помогут вам выбрать правильный путь в отношениях с женщинами.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Тельцам захочется проводить как можно больше времени со своими близкими, и это правильно. Наступает период перемен.
Женщины
Звезды советуют побольше отдыхать. Вы нуждаетесь в релаксе, что необходимо для перезагрузки.
Мужчины
В ваших отношениях должны царить: романтика, доверие, верность. Только так вы сможете сохранить союз, и укрепить его.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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У Близнецов будет удача во всем. Можно браться за любые дела, а, чтобы достичь успеха, стоит сторониться токсичных людей.
Женщины
У вас будет незримая поддержка планет, которая поможет в разных начинаниях. Заводите знакомства, если вы еще одиноки, то попробуйте покорить объект вашего воздыхания.
Мужчины
В эту неделю старайтесь приспустить пыл. Попробуйте быть более размеренным в общении с любимой. Нужно выдержать паузу, которая поможет обоим понять то, как действовать дальше.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Вам свойственна вспыльчивость и нетерпеливость. Старайтесь менять свой характер, так как именно он отталкивает потенциальных партнеров.
Женщины
Проведите время наедине с собой. Вам нужно устранить ментальную грязь из собственной головы. Это поможет решить многие проблемы, особенно связанные с любовью.
Мужчины
Наступает время охоты за дамой вашего сердца. Поторопитесь, а то ваше место может занять кто-то другой.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Ссориться со Львами очень опасно, ведь эти люди с неимоверной энергией, с пылом, который невозможно обуздать. Однако, Львам стоит стараться удерживать свои эмоции внутри. Порой они очень мешают общению с людьми.
Женщины
Не стоит мстить тем, кто встал у вас на пути. Просто старайтесь совершенствовать себя и свои навыки и так вы сможете стать более сильными конкурентками.
Мужчины
Эта неделя будет самой лучшей для общения с семьей, своей второй половинкой.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Девам звезды рекомендуют быть более открытыми с окружающими. Вы слишком неуверены в себе, и это мешает вам найти вторую половинку.
Женщины
Хотите обрести настоящее женское счастье? Пока вы сами не приложите к этому руку, вас никто не сможет спасти.
Мужчины
Ваша ревнивость просто зашкаливает. Это пугает вашу женщину. Все подозрения беспочвенны и рядом с вами та, что любит вас до безумия.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Представителям этого знака очень трудно собраться с мыслями. Эта неделя будет самой подходящей. Отправляйтесь в уединенное место и побудьте с самими собой.
Женщины
Чтобы достигнуть поставленную цель к ней нужно идти, твердо ступая по дороге. У вас присутствует некое сомнение. Остановитесь и подумайте.
Мужчины
Вы подаете романтические жесты, стараетесь уделять знаки внимания девушке, которая вам давно нравится, но пора переходить в прямую атаку.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Чтобы Скорпионам достичь успеха в привлечении внимания противоположного пола, нужно постараться.
Женщины
Если вы желаете заполучить объект своего обожания, то нужно сформировать определенную установку на будущее, на успех в любви и т.д.
Мужчины
У вас присутствует нотка неуверенности в себе. Пора избавиться от нее, ведь вы красивы, привлекательны и очень сексапильны. Это замечают окружающие, но только не вы.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Выстраивать деловые отношения у вас получается намного лучше, чем любовные. Пока оттачивать и другие навыки.
Женщины
В эту неделю у вас есть много шансов встретить спутника своей жизни. Это будет родственная душа, человек, которого вы ждали всю жизнь.
Мужчины
Неделя будет романтичной, теплой и комфортной. Вокруг вас витает любовь, вас хотят все женщины мира. Воспользуйтесь этим.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Перед Козерогами стоит очень важная задача. Нужно постараться побороть своих внутренних демонов, мешающих нормальному общению не только с просто окружающими людьми, но и с потенциальными партнершами.
Женщины
У вас нет повода для самоедства. Будьте и оставайтесь с собой и только так вы сможете отыскать искренние чувства.
Мужчины
Начните прислушиваться к зову сердца, но не забывайте о разуме. Если между ними есть некий разлад, то можно воспользоваться подсказками вселенной.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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В привлечении любви вам помогает ваше красноречие. У вас невероятная харизма, шикарная внешность и, самое главное, большой потенциал.
Женщины
Чтобы найти человека на должность «второй половинки», старайтесь отбирать кандидатов более тщательно. Всматривайтесь не только в их внешность, но и в душу, в то, чем они живут и как дышат.
Мужчины
Рядом с вами много женщин, но только одна единственная достойна предложения руки и сердца. Подумайте над этим.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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В самом начале недели вы будете ощущать некое падение настроения. Появится апатия, отсутствие желания работать и даже банально выходить в свет. Не переживайте, оно быстро сменится позитивным настроем, и вы сможете покорить даже самые большие высоты.
Женщины
Одиноким Рыбам скоро будет не до сна. Вашего возлюбленного вам уже направила сама вселенная, не упустите свой шанс.
Мужчины
Стать самцом, от которого все будут сходить с ума сложно, но у вас это получается самым лучшим образом.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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