Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 11 по 17 сентября 2022-го
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Завязавшиеся отношения в конце прошлого месяца выйдут на новый виток и принесут позитивные эмоции.
Женщины
Не тратьте силы на попытку обратить на себя внимание безразличных к вам мужчин. Лучше оглянитесь по сторонам – кто-то уже спешит к вам на встречу. Замужним нужно учиться четко доносить свои мысли до супруга.
Мужчины
Вы окажитесь в центре внимания со стороны женщин. Придется выбирать, кому отдать предпочтение. У семейных могут возникнуть конфликты из-за взглядов на быт.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая
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Неделя правды и только правды. Старайтесь быть откровенными со своей второй половиной.
Женщины
Начните писать новую страницу любовной книги. На горизонте уже есть человек, который вам в этом поможет. Женам стоит поискать общие интересы с супругом.
Мужчины
На неделе возможны мимолетные романы. Возможно, один из них перерастет во что-то серьезное. Женатые смогут ощутить новизну в отношениях.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня
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Неделя сулит стабильность в любовной жизни. Вы будете на одной волне с партнером.
Женщины
Превращение в домоседку иногда полезно – можно заняться хозяйством. В конце недели отправляйтесь на свидание. Семейным стоит задуматься о совместном «бархатном сезоне».
Мужчины
Возможны любовные приключения, но не более того. В семье не доводите ситуацию до ссор. Тактичность и остроумие – то, чем нужно вооружиться на этой неделе.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Не стесняйтесь чувств, и показывайте, как сильно вы любите своего партнера.
Женщины
Лучшая неделя, чтобы определить любовную цель и начать к ней двигаться. Замужние почувствуют необходимость общения с партнером, так как есть что обсудить.
Мужчины
Не ведитесь на инициативу женщины построить отношения. Они не для вас. Женатым мужчинам придется много и душевно общаться с женой, поэтому проведите совместный отдых вместе.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Открывайтесь навстречу любви: чаще бывайте вне дома, совершайте поездки, не бойтесь новых знакомств.
Женщины
Кто-то из бывших решит возобновить отношения с вами, но они будут бесперспективными. С супругом стоит укрепить отношения и отправиться на совместный отдых.
Мужчины
Компенсируйте редкие встречи с любимой вниманием к ней. Не приносите в семью рабочие проблемы. Лучше займитесь домашними делами. Этим заслужите одобрение жены.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Любовная жизнь на этой неделе просто идеальна. Хорошее время для сексуальных экспериментов.
Женщины
Время, когда вам хочется быть в центре внимания, поэтому вы не будете отвлекаться на работу и быт. Семейным женщинам лучше склонить чашу весов в любовную сторону, а не в бытовую.
Мужчины
Неделя принесет разочарование в избраннице. Возьмите паузу, чтобы все обдумать. На неделе ищите баланс между личной жизнью и работой, иначе возможно напряжение в семье.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Постарайтесь не афишировать свою личную жизнь. Тем, кто не встретил свою любовь, время начать активные поиски.
Женщины
Активные занятия хобби помогут встретить близкого по духу человека. Женам стоить держать себя в руках и не допускать срывов в адрес мужа.
Мужчины
Не торопитесь вступать в отношения и строить долгосрочные планы. С женой стоит решить волнующие вас проблемы, касающиеся быта. Делайте это деликатно, без нажима.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Спокойная неделя, без ссор. Старайтесь не расставаться надолго, так как общение на расстоянии может привести к охлаждению отношений.
Женщины
Неделя может принести долгожданную встречу с будущим избранником. Показывайте больше искренности, чем кокетства. Семейным лучше всего провести вечер вне дома со совей второй половинкой.
Мужчины
Неделя принесет ясность в любовных отношениях. Бесперспективные романы лучше закончить. Мужчинам в браке стоит чаще говорить супруге о любви, а не о бытовых проблемах.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Вам захочется флирта на стороне, но сперва подумайте о чувствах партнера.
Женщины
Не мечтайте о принце, а лучше наслаждайтесь сегодняшними счастливыми моментами. Замужним лучше дистанцироваться от второй половинки и посвятить время себе.
Мужчины
Не ведитесь на большое количество внимания со стороны женщин. Возможно, некоторые задумаются о браке. Женатым не стоит флиртовать с другими женщинами, тем более соглашаться на адюльтер.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Неделя подходит для прекращения бесперспективных отношений и обретения свободы. Ваше эмоциональное состояние не должно пострадать.
Женщины
Неделя может начаться с разочарований в любви. Время удалить ненужные контакты. Женам стоит начать смотреть на быт проще и ценить время, проведенное с мужем.
Мужчины
Неделя дает покой от любовных страстей. Постарайтесь уделить время себе и отдохнуть. Женатые должны больше времени уделять желаниям супруги и чаще бывать с ней.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Время для работы над интимными отношениями. Найдя баланс, ваша жизнь наполнится счастьем и гармонией.
Женщины
Не пытайтесь вернуть мужчин, которые внезапно ушли из вашей любовной жизни. Лучше настройтесь на новые встречи и не отказывайтесь от свиданий.
Мужчины
Не оставляйте желания и тревоги своей избранницы без внимания. Вы будете вознаграждены. Женатым лучше не задерживаться на работе и не раздражаться на замечания жены.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Время поставить точку в сложных отношениях. Не спешите планировать ребенка.
Женщины
На неделе будьте активны. Посещение общественных мест лучше, чем домоседство. Женщины в браке заходят взять паузу в отношениях и поразмышлять.
Мужчины
Не стоит навязывать свою точку зрения спутнице, иначе это негативно скажется на отношениях. Мужчины в браке могут столкнуться с проблемой в интимной сфере. Справиться поможет полноценный отдых и работа над собой.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com.
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