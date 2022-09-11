Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 11 по 17 сентября 2022-го

Завязавшиеся отношения в конце прошлого месяца выйдут на новый виток и принесут позитивные эмоции.

Женщины

Не тратьте силы на попытку обратить на себя внимание безразличных к вам мужчин. Лучше оглянитесь по сторонам – кто-то уже спешит к вам на встречу. Замужним нужно учиться четко доносить свои мысли до супруга.

Мужчины

Вы окажитесь в центре внимания со стороны женщин. Придется выбирать, кому отдать предпочтение. У семейных могут возникнуть конфликты из-за взглядов на быт.

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