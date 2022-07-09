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Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 10 по 16 июля 2022-го

У многих знаков зодиака грядут изменения в личной жизни, причем произойдет все спонтанно. Конечно, будет и такие, у кого особо ничего не изменится, главное – не отчаиваться и не погружаться в рутину. Открытость в отношениях с окружающими поможет отыскать того, кто станет не просто другом, а возлюбленным. Семейным людям нужно быть предельно осторожными, чтобы не разрушить домашний очаг. Дорожите любимыми и не обижайте их напрасно.
Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 10 по 16 июля 2022-го

Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 10 по 16 июля 2022-го

Фото: Pexels.com

Флирт и мечтания – вот что Овнам сулят звезды в ближайшие несколько дней.

Женщины

Почаще флиртуйте с окружающими вас мужчинами, глядишь, и избавитесь от статуса одинокой женщины. Семейным дамам стоит напомнить своим спутникам, какими были отношения в самом начале их развития.

Мужчины

Дайте себе возможность немного помечтать, не нужно думать, что это исключительно женская прерогатива.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 10 по 16 июля 2022-го

Фото: Pexels.com

Проявляйте внимание к словам партнера, прислушивайтесь к его мнению.

Женщины

Вам нужно быть более внимательными в своих словах, делах и поступках, иначе партнер может на вас обидеться, а вы будете недоумевать, что же произошло.

Мужчины

Вы все время хотите приятных впечатлений и слишком часто придаетесь лени, вашей даме сердце это не нравится и даже раздражает, не забывайте помогать ей по дому.

Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 10 по 16 июля 2022-го

Фото: Pexels.com

Окружающие могут втянуть вас в конфликты, которые отразятся на личной жизни.

Женщины

Вы слишком остро реагируете на слова окружающих, не стоит придавать им такого значения, иначе рискуете поссориться с партнером. Не обращайте внимания на сплетни.

Мужчины

Остерегайтесь мнимых друзей, вас легко могут оклеветать. Развейте все сомнения вашей дамы сердца в своей верности, продемонстрируйте ей свою любовь и привязанность.

Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 10 по 16 июля 2022-го

Фото: Pexels.com

Не стоит настаивать на своей правоте, отдайте инициативу в отношениях партнеру.

Женщины

Мечта о путешествии скоро исполнится, но лучше доверить выбор маршрута партнеру, просто озвучьте свои пожелания, но, если он предложит другой вариант – не отказывайтесь.

Мужчины

Ваша задача – порадовать любимую, предложив ей вместе отправиться в путешествие, для этого наступил идеальный момент.

Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 10 по 16 июля 2022-го

Фото: Pexels.com

У Львов бушуют эмоции, которым нельзя поддаваться.

Женщины

В вашей жизни грядут изменения, причем значительные. Не стоит им сопротивляться, все новое будет происходить только в положительном ключе.

Мужчины

Вам придется приложить усилия, чтобы осуществить мечту любимой женщины. Совместные дела и даже проблемы помогут вам сблизиться, укрепят отношения.

Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 10 по 16 июля 2022-го

Фото: Pexels.com

У одиноких Дев грядут изменения в личной жизни.

Женщины

Вы так устали от одиночества, что готовы начать встречаться с холостым соседом. Подождите немного и тот самый – единственный переступит порог вашего дома.

Мужчины

Скоро вы повстречаете женщину, которая станет вашей верной спутницей. Главное – не держаться за свое одиночество, в статусе холостяка нет ничего хорошего.

Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 10 по 16 июля 2022-го

Фото: Pexels.com

Весам нужно немного отдохнуть, в идеале организовать совместное путешествие.

Женщины

Если выпадает возможность куда-то поехать вдвоем с любимым – не отказывайтесь. Даже пара дней, проведенных вместе, вдали от всех, поможет укрепить отношения.

Мужчины

Позвольте себе ненадолго расслабиться, забудьте о работе и уделите время любимой женщине – свозите ее на море или в горы.

Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 10 по 16 июля 2022-го

Фото: Pexels.com

Одиночество останется в прошлом, в вашу жизнь придет любовь.

Женщины

Совсем скоро вы перестанете томиться от одиночества. Положительные изменения в личной жизни сделают вас более привлекательной, поднимут самооценку. Можете даже имидж сменить – это пойдет только на пользу.

Мужчины

Вы предъявляете к себе слишком много требований. Относитесь ко всему проще, и рядом с вами появится женщина, которая полюбит вас всей душой.

Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 10 по 16 июля 2022-го

Фото: Pexels.com

Все решения должны быть обдуманными – не нужно никуда торопиться.

Женщины

Обдумывайте каждый свой шаг в отношениях с мужчинами, некоторые из них очень коварны и легко могут причинить боль своими поступками. Не стоит доверять противоположному полу на все 100%.

Мужчины

Спонтанные поступки хороши, но не всегда. Если вы надумали предложить руку и сердце своей даме, сделайте это красиво.

Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 10 по 16 июля 2022-го

Фото: Pexels.com

Берите инициативу в свои руки, и все обязательно получится.

Женщины

Если мужчина вам нравится, попросите у него номер телефона. Скромность не поможет вам наладить личную жизнь, нужна решительность.

Мужчины

Подарите цветы той, которая вам приглянулась, пригласите ее в кафе или кино. Не бойтесь отказа, женщинам нравятся настойчивые и решительные мужчины. Хорошей идеей станут совместные выходные на природе.

Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 10 по 16 июля 2022-го

Фото: Pexels.com

Оставайтесь в тени, плывите по течению.

Женщины

Избегайте решительных действий – на данном этапе они ни к чему хорошему не приведут. Старайтесь анализировать все свои поступки, никуда не торопитесь в отношениях.

Мужчины

Придется проявить терпение. Не настаивайте на переводе отношений в иное русло, если ваша дама к этому не готова. Лучше подарите ей роскошный букет цветов и сделайте несколько комплиментов.

Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 10 по 16 июля 2022-го

Фото: Pexels.com

Рыбам, как всегда, не достает терпения.

Женщины

Зачем вы все время пытаетесь отстаивать свое мнение, вашему мужчине это не нравится. Нужно проявлять в отношениях больше гибкости, иначе семью не сохранить.

Мужчины

Постоянные конфликты с любимой способны разрушить ваш домашний очаг. Иногда приходится идти на уступки. Научитесь искать компромиссы во всех вопросах. Почаще радуйте любимую цветами, дарите подарки не только по праздникам.

Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com.

Фото: Pexels.com

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