Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 10 по 16 июля 2022-го

Флирт и мечтания – вот что Овнам сулят звезды в ближайшие несколько дней.

Женщины

Почаще флиртуйте с окружающими вас мужчинами, глядишь, и избавитесь от статуса одинокой женщины. Семейным дамам стоит напомнить своим спутникам, какими были отношения в самом начале их развития.

Мужчины

Дайте себе возможность немного помечтать, не нужно думать, что это исключительно женская прерогатива.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)