Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 10 по 16 апреля 2022-го
Лучше отложить на время большие перемены в вашей жизни. Начало страстного романа, расставание с возлюбленным и выбор одного партнера из нескольких кандидатов могут оказаться неверным решением. Зато быт порадует отсутствием больших неурядиц. Наоборот, приложив минимум усилий, можно создать уют в доме.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Помните, в чувствах главное - искренность.
Женщины
Решившиеся начать новые отношения, сильно рискуют. Стоит попытаться восстановить отношения с нынешним возлюбленным или вспомнить о бывших поклонниках.
Мужчины
В эту неделю вы будете чувствовать себя неотразимым, особенным, но не стоит слишком усердствовать. Докажите свою уникальность делом, а не словами. Стоит сосредоточиться на карьере, и все окружающие дамы будут в восхищении.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Случайная встреча может подарить уникальный шанс.
Женщины
Для вас наступает одна из самых удачных недель. Звезды дарят возможность встретить того, с кем дальнейшая жизнь превратится в сказку. Не отказывайтесь от командировок, деловых встреч, приглашений на вечеринки.
Мужчины
В эту неделю вашей возлюбленной будет казаться, что вы не цените отношения и хотите их прервать. Чуть больше нежности, внимания сотворят настоящее чудо.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Вместе с весной в жизнь придут вдохновение и радость.
Женщины
Наслаждайтесь солнцем и потратьте время и силы на себя. Поймите свои желания, займитесь внешностью. Новая прическа и гардероб не только поднимут настроение, но и помогут вашей второй половинке еще раз понять, какое сокровище ему досталось.
Мужчины
Не стоит давать поводов для ревности и подозрений. Доверие в гармоничных отношениях гораздо важнее, чем бурлящие страсти и всплески чувств.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Стоит запастись терпением, и удача придет.
Женщины
Навалившиеся бытовые проблемы изрядно подпортят настроение. Стоит решать их понемногу, и привлечь к этому своего партнера. Испытания неожиданно сблизят вас, помогут понять, что вместе вы сумеете достигнуть многого.
Мужчины
Настойчивость и целеустремленность произведут неизгладимое впечатление на вашу избранницу. Она поймет, что ваши чувства серьезны, а не просто прихоть.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Тяжелую работу стоит разбавить полноценным отдыхом.
Женщины
Разнообразные соблазны будут возникать на протяжении всей недели. Звезды советуют присмотреться к ним повнимательнее. Они могут стать поводом изменить жизнь.
Мужчины
Лидерские качества, присущие Львам, помогут и в личной жизни. Ответственность и спокойная уверенность помогут спасти ваши отношения.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Стоит прислушаться к сердцу, а не словам других людей.
Женщины
В личной жизни главное сердце, а не слова. Излишняя подозрительность только осложнит ваши отношения, а не поможет избавиться от проблем. Объятья, нежность, приятные знаки внимания сгладят острые углы, и дадут время принять взвешенное решение.
Мужчины
Одиноким мужчинам стоит свернуть с привычных маршрутов. Отдых в незнакомом месте, знакомства подарят заряд бодрости, дадут силы для новых отношений.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Пришло время для ярких улыбок и смешных глупостей.
Женщины
Улыбайтесь, пробуйте новые духи и не стесняйтесь ярких нарядов. Не стоит забывать о том, что вы женщина, а не просто «рабочая лошадка». Пусть об этом вспомнят и окружающие мужчины.
Мужчины
Семейным мужчинам Звезды рекомендуют вспомнить, что в жизни есть место и для романтики. Цветы, ужин наедине и даже просто комплимент, помогут избавиться от рутины. Ваша супруга вновь будет смотреть на вас влюбленными глазами, как в начале отношений.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Чтобы перемены не разрушили жизнь, стоит приложить усилия.
Женщины
Не стоит принимать опрометчивых решений. Любые романтические отношения требуют работы. Даже самый пылкий кавалер будет рад ответным знакам внимания и заботе. Выслушайте его, скажите, как сильно любите, и это принесет свои плоды.
Мужчины
Уделите больше внимания карьере, а не улыбкам прекрасных дам. Мимолетное знакомство и такой же роман не дадут ничего, кроме проблем.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Яркие эмоции, пылкие признания и неожиданный финал.
Женщины
Отдохнуть от скучных ежедневных обязанностей поможет неожиданная встреча. Привлекательный незнакомец или давно забытый одноклассник добавят ярких оттенков в краски весны.
Мужчины
Вам стоит задуматься над долговременными планами. Ведь долгожданный разговор наедине может привести к неожиданному результату. Например, к переезду на новое место жительства.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Уют, покой и поддержка творят чудеса в личной жизни.
Женщины
Отношения на расстоянии могут принести как разочарования, так и неожиданную уверенность в будущем. Звезды советуют выбрать другое время для решения глобальных проблем, а пока сосредоточиться на создании спокойной атмосферы.
Мужчины
Ваша возлюбленная очень оценит помощь в решении бытовых проблем. Приготовленный ужин, вовремя подставленное плечо, в которое можно поплакать, заставят ее убедиться, что она сделала правильный выбор. Если отношения только начинаются, то это качнет чашу весов в вашу сторону.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Замечательное время для начала чего-то нового.
Женщины
Эта неделя - замечательное время для того, чтобы добавить в жизнь что-то новое: хобби, работу… человека. Не авантюра, а взвешенное решение с тщательным планированием. Возможно, до счастья вам осталось сделать всего один решающий шаг.
Мужчины
Ваше обаяние привлекает дам, но стоит присмотреться повнимательнее. Может, единственная и неповторимая уже рядом с вами и только ждет знака с вашей стороны.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Стоит насладиться подаренными Звездами покоем и радостью.
Женщины
Подарите любимому внимание, сделайте подарок. Если вы рассчитаете точно с его вкусами, это не только подарит радость, но и принесет плоды в будущем.
Мужчины
Ваша возлюбленная чувствует себя в безопасности, когда ее обнимают. Так не скупитесь же на такие знаки внимания. Главное, проведите это время вместе. В дальнейшем не раз этому порадуетесь.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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