Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 10 по 16 апреля 2022-го

Случайная встреча может подарить уникальный шанс.

Женщины

Для вас наступает одна из самых удачных недель. Звезды дарят возможность встретить того, с кем дальнейшая жизнь превратится в сказку. Не отказывайтесь от командировок, деловых встреч, приглашений на вечеринки.

Мужчины

В эту неделю вашей возлюбленной будет казаться, что вы не цените отношения и хотите их прервать. Чуть больше нежности, внимания сотворят настоящее чудо.

Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)