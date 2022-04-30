Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 1 по 7 мая 2022-го
Старайтесь избегать конфликтов и выяснения глупых вопросов, проявляйте уважение к партнеру. Помните, что ваше спокойствие только в ваших руках, не позволяйте окружающим сеять в вас сомнения касательно верности второй половинки. Одиноким представителям зодиакальных созвездий представится возможность изменить свой статус – главное не прозевать знак, посланный судьбой. Большие времени проводите вне дома. Помните, что пребывание в четырех стенах ничего не даст.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Бурлящая кровь Овнов не дает им покоя, представители данного зодиакального созвездия все время хотят окунуться в омут чувств.
Женщины
Вы привыкли кокетничать и флиртовать с окружающими мужчинами. Может стоит стать немного серьезнее, чтобы они взглянули на вас по-новому, глядишь, и статус одинокой женщины изменится.
Мужчины
Вам не достает серьезности в отношениях с противоположным полом. Задумайтесь, с кем бы будете встречать старость.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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У Тельцов настало время сомнений в отношении правильности принятых решений.
Женщины
Нельзя поддаваться эмоциям, сохраняйте трезвый рассудок. Тщательно обдумывайте каждое решение, чтобы в будущем не пришлось жалеть.
Мужчины
Сейчас вы сможете договориться с партнершей, о чем угодно, но усилия приложить, конечно, придется. Что касается новых знакомств, то они сулят исключительно положительные эмоции.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Близнецов судьба будет испытывать на прочность и притом не один раз.
Женщины
Ваша главная задача заключается в том, чтобы показать партнеру, как сильно вы его любите и дорожите отношениями. Предложите вместе поехать в отпуск или на худой конец, сходите в кино.
Мужчины
Продемонстрируйте своей женщине, что именно вы являетесь главой семьи. Возьмите на себя принятие решений, касающихся совместного будущего.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Представителям зодиакального созвездия Рак, давно находящимся в поиске любви, рассчитывать на взаимность пока не приходится.
Женщины
Если вы пока не состоите в отношениях, не отчаивайтесь, наслаждайтесь свободой. Брак в вашей жизни еще будет, нужно просто набраться терпения и немного подождать.
Мужчины
Звезды помогут вам справиться с любыми неурядицами в личной жизни. Главное – не бойтесь показывать знакомым женщинам, что настроены на серьезные отношения, возможно одна из них захочет стать вашей спутницей.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Львам придется проявлять инициативу, если они действительно хотят что-то поменять в своей жизни.
Женщины
Постарайтесь не обижать близкого человека, любые ссоры выйдут вам боком. Сейчас не самое подходящее время демонстрировать отрицательные черты своего характера.
Мужчины
Не стоит участвовать в чужих конфликтах, лучше воспользуйтесь возможностью завязать новые знакомства. Если у вас уже есть дама сердца – чаще дарите ей цветы.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Забудьте о скромности, неуверенности и сомнениях, смело отправляйтесь на свидание.
Женщины
Удачное время, чтобы наладить новые знакомства. Ожидайте новостей, которые повлияют на ваше будущее.
Мужчины
Неделя идеально подходит для романтических свиданий. Главное не забывать о правильной подготовке к встрече, не пренебрегать покупкой цветов. Вы же не хотите сразу же испортить о себе впечатления, ваша задача – завоевать сердце девушки.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Позвольте себе легкий флирт и мечтания, не упускайте возможность осуществить новые планы.
Женщины
Удачный момент для решения проблем в личной жизни, но чрезмерной активности от партнера ожидать не стоит.
Мужчины
Если у вас есть вторая половинка, прекратите лениться, начните во всем ей помогать. Будьте более внимательны к тому, что говорит ваша дама. Не стоит каждый раз настаивать на своей правоте.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Избегайте конфликтов, в особенности затяжных, организуйте совместный отпуск или интересный досуг.
Женщины
Вам необходимо немного отдохнуть, сменить обстановку. Поезжайте куда-нибудь вместе с любимым, хотя бы на 3 дня.
Мужчины
Сделайте сюрприз своей даме сердца – подарите ей путевку. Она положительно отнесется к возможности уехать куда-нибудь на выходные. Выяснение отношений оставьте на потом.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Стрельцам не стоит ожидать от себя слишком многого, им нужно просто расслабиться и наслаждайться ситуацией.
Женщины
Будьте внимательны к партнеру, почаще предлагайте ему куда-нибудь сходить. Если у него есть хобби, например, рыбалка, не запрещайте проводить время с друзьями.
Мужчины
Вам не достает нежности и тактичности в отношениях с женским полом, пришло время — это изменить. Не забывайте дарить цветы и одаривать комплиментами.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Козероги слишком уперты и это вредит их личной жизни, нужно срочно пересмотреть свое поведение.
Женщины
Несмотря на то, что в отношениях с противоположным полом вам все дается легко, вы постоянно прибываете в сомнениях.
Мужчины
Не давайте своей даме повода усомниться в собственной привлекательности. Покажите ей, что она может рассчитывать на вас в любой ситуации. Чаще одаривайте ее комплиментами, делайте подарки.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Водолеи заметят, сколько всего интересного их окружает. Это подтолкнет к флирту, который далеко не всегда приносит пользу.
Женщины
Перестаньте во все рассчитывать исключительно на партнера. Помните, что благополучие семьи во многом зависит и от вас. Мелкие проблемы решайте самостоятельно.
Мужчины
Вам срочно нужно повысить градус доверия. Вы любите засматриваться на чужих женщин, но черту переходить не стоит.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Прислушайтесь к чужим рекомендациям и не торопитесь с умозаключениями.
Женщины
Все ваши действия должны быть хорошо обдуманными. Не рискуйте тем, что имеете в погоне за жар-птицей.
Мужчины
Вам недостает душевного общения. Скажите об этом своей половинке, не нужно пытаться казаться скалой.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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