Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 1 по 7 мая 2022-го

Бурлящая кровь Овнов не дает им покоя, представители данного зодиакального созвездия все время хотят окунуться в омут чувств.

Женщины

Вы привыкли кокетничать и флиртовать с окружающими мужчинами. Может стоит стать немного серьезнее, чтобы они взглянули на вас по-новому, глядишь, и статус одинокой женщины изменится.

Мужчины

Вам не достает серьезности в отношениях с противоположным полом. Задумайтесь, с кем бы будете встречать старость.

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