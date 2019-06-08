Будет жарко: гороскоп любви на период с 9 по 15 июня

Стоит быть более сдержанными с теми, кто проявляет симпатию, так как они могут быть особенно ранимы, а тем, кто привык действовать первым и идти напролом нужно сбавить активность, так как важно сохранять спокойствие в любой ситуации. Самый удачный день для романтического общения на этой неделе - вторник, 11 июня.
Гороскоп любви для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Представители этого знака должны проявить особую внимательность к тем, кто их окружает, возможно, рядом с вами ходит ваша вторая половинка.
Женщины
Чтобы поднять себе настроение стоит проводить время только с теми, кто вас любит. Именно там вы сможете найти поддержку, понимание и тепло, которого так не хватало вам в последнее время. Категорически не желательно уединение с самими собой, что может привести к серьезной депрессии.
Мужчины
Представителям сильной половины человечества звезды сулят успех в любовных делах. В этот период вы будете неотразимы как никогда, а значит, сможете привлечь внимание особ, сердца которых давно вас интересуют.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo/shutterstock
На этой неделе не стоит позволять себе слишком много. Старайтесь соблюдать дистанцию с противоположным полом, так как возможны неловкие и далеко не самые приятные моменты.
Женщины
Дамы могут побыть эгоистками. Постарайтесь отстраниться от окружающих, пожить для себя, освободиться от старых и ненужных отношений, которые возможно тянут вас вниз. В паре должна быть любовь и понимание, а не выгода.
Мужчины
Возможны удачные любовные приключения 12 и 13 числа, но стоит держать голову на плечах и не предпринимать критичных решений. Поспешные выводы могут принести не самые лучшие последствия.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo/shutterstock
В эту неделю будет немало удачных дней для романтики, и каждый день нужно использовать сполна. Удивляйте тех, кто вас окружает, творите, любите, и звезды вас отблагодарят.
Женщины
В понедельник и четверг перед вами откроются новые горизонты, на которых можно встретить любовь всей своей жизни. Покоряйте сердца мужчин, зажигайте пламя любви, ведь звезды на вашей стороне.
Мужчины
Парням стоит быть более сдержанными в плане ревности. Она сейчас совершенно ни к чему, так как сейчас - самое время настроить отношения со своей второй половинкой.
Гороскоп любви для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
В эту неделю у раков начинается белая полоса в любви и взаимопонимании. Не упустите шанс улучшить отношения с людьми, близкими вам по сердцу.
Женщины
Даже если в душе присутствует тревога - не стоит поддаваться негативным тенденциям. Звезды вам благоволят, вы неотразимы, привлекательны, обворожительны, и стоит этим воспользоваться. Велика вероятность встретить свою судьбу там, где вы этого совсем не ждали.
Мужчины
Не стоит планировать слишком много дел, проведите время со своей любимой, которой так не хватает тепла в последнее время. Совместное времяпрепровождение позволит пополнить запас сил, а может быть и понять то, насколько вы любите друг друга.
Гороскоп любви для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Львам на этой неделе не рекомендуется проявлять свои эмоции, так как это может негативно отразиться на отношениях с партнером.
Женщины
Несмотря на пылкий характер, стремитесь сдерживать себя в общении с противоположным полом. Велика вероятность обидеть любимого или совершить необдуманный поступок, о котором вы в скором времени пожалеете.
Мужчины
В среду и пятницу стоит избегать конфликтов. К тому же не стоит приносить проблемы с работы в дом. Это только ухудшит и без того шаткую обстановку в семье. Скандалы в этот период могут положить начало серьезного разлада.
Гороскоп любви для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Девам звезды сулят небольшие неприятности в любви, но они скоро сменятся положительными тенденциями, а потому не стоит обращать внимание на небольшие ссоры и недомолвки.
Женщины
Сдерживайте свои самые худшие черты характера, чтобы они не привели к любовным разрывам, спорам и ссорам. Сейчас нужно наоборот быть как можно ближе к своей второй половинке, чтобы она могла поддерживать вас в самых сложных ситуациях.
Мужчины
Стремитесь проявлять только искренние эмоции, великодушие и естественно, исключите такие черты характера, как тщеславие и высокомерие.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября – 22 октября)
В эту неделю звезды на вашей стороне. Спешите осуществить все планы, которые у вас накоплены, если они связаны с налаживанием личных отношений.
Женщины
Отложите переживания, настройтесь на позитив и отправляйтесь в бой. Сейчас вы особенно обворожительны, неотразимы и сможете заворожить каждого, кто вас заинтересует. Велика вероятность встретить не просто любовь, а свою судьбу.
Мужчины
Постарайтесь определиться со своими желаниями. Не стоит браться за все и сразу, так как в общении с дамами нужен трезвый разум и полное спокойствие, чтобы максимально расположить к себе даму своего сердца.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
В эту неделю скорпионам стоит воздержаться от активности, так как чрезмерное давление на противоположный пол может быть расценено как агрессия.
Женщины
Дамы должны сохранять спокойствие. Не стоит ревновать своего любимого, предъявлять претензии, так как сейчас время, когда вы должны проявить заботу и внимание, возможно именно они так важны вашему избраннику.
Мужчины
Эта неделя не увенчается особым успехом в любовных делах, потому стоит просто отпустить ситуацию и плыть по течению жизни.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Стрельцам нужно научиться правильно выражать свои желания и эмоции. Старайтесь совладать со своими чувствами, обуздайте их, и тогда к вам потянутся те, кто вам так интересен.
Женщины
Возможны приступы депрессии, апатии, капризы, но это все временно. Сейчас наступил период перемен, и если вы еще не нашли свою вторую половинку, то стоит пересмотреть себя и свое поведение. Следуйте советам звезд, и в скором времени у вас появится кавалер, способный растопить лед в сердце.
Мужчины
Именно 9 и 12 числа нужно проявить максимальную активность. В эти дни звезды будут на вашей стороне. Вы будете полны сил и решимости, так необходимых для новых начинаний.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Весь негатив остался в прошлом. Наступает белая полоса, в которой найдется место страсти, любви, взаимности и теплоте. Не упустите свой шанс, так как следующего может и не быть.
Женщины
Отбросьте негативную установку. Разрушайте свои стереотипы. Начните смотреть на тех, кто вас окружает, с равной ступени и вы увидите, что рядом столько прекрасных кавалеров, так к чему оставаться в одиночестве? Звезды сулят приятные знакомства с серьезным продолжением.
Мужчины
Когда на вашей стороне целая вселенная, нужно пользоваться всеми возможностями. Проявите симпатию, расскажите о своих чувствах, подарите цветы, пригласите в кино.
Гороскоп любви для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
У Водолеев начинается период переосмысления. Стоит подумать о поведении с близкими людьми, пересмотреть отношение к супругу/супруге, возможно еще можно изменить ситуацию к лучшему.
Женщины
У дам начинается полоса удачи. Если быть более открытыми, откровенными и общительными, то можно завести приятные знакомства, которые возможно перерастут в большие и возвышенные чувства.
Мужчины
Не проявляйте агрессию по отношению к своей избраннице. Сейчас вы должны быть серьезны и сдержаны как никогда, чтобы не спровоцировать серьезную ссору.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Рыб окружает любовь, взаимопонимание и уважение. Не теряйте этой атмосферы, и к вам потянутся представители противоположного пола.
Женщины
Откройте себя с новой стороны, чтобы каждый восхитился и в скором времени вы найдете того, о ком мечтали все это время, а звезды вас поддержат.
Мужчины
Звезды рекомендуют следовать своему сердцу. Не стоит никого слушать, чтобы не навредить своим отношениям. Нежелательно обсуждать семейные проблемы с окружающими, так как среди них не всегда бывают только доброжелатели.
Ольга Аристова- астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и в Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты- известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!