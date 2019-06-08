Будет жарко: гороскоп любви на период с 9 по 15 июня

Представители этого знака должны проявить особую внимательность к тем, кто их окружает, возможно, рядом с вами ходит ваша вторая половинка.

Женщины

Чтобы поднять себе настроение стоит проводить время только с теми, кто вас любит. Именно там вы сможете найти поддержку, понимание и тепло, которого так не хватало вам в последнее время. Категорически не желательно уединение с самими собой, что может привести к серьезной депрессии.

Мужчины

Представителям сильной половины человечества звезды сулят успех в любовных делах. В этот период вы будете неотразимы как никогда, а значит, сможете привлечь внимание особ, сердца которых давно вас интересуют.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)