Будет жарко: гороскоп любви на период с 8 по 14 марта

Постарайтесь сохранить благоразумие и сдержанность. Неделя будет насыщена встречами и приятным общением.

Женщины

Не надейтесь на легкий путь к счастью: для завоевания мужского внимания вам придется поднапрячься. В семейных вопросах лучше избежать скоропалительных решений.

Мужчины

Ваши отношения с противоположным полом будут развиваться на удивление быстро и стремительно. Однако с браком вам все же лучше не торопиться.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)