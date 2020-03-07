Будет жарко: гороскоп любви на период с 8 по 14 марта
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: vostock-photo
Постарайтесь сохранить благоразумие и сдержанность. Неделя будет насыщена встречами и приятным общением.
Женщины
Не надейтесь на легкий путь к счастью: для завоевания мужского внимания вам придется поднапрячься. В семейных вопросах лучше избежать скоропалительных решений.
Мужчины
Ваши отношения с противоположным полом будут развиваться на удивление быстро и стремительно. Однако с браком вам все же лучше не торопиться.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: vostock-photo
Постарайтесь больше времени уделять любимому человеку или же открыться новым знакомствам – в таком случае, судьба наверняка приятно вас удивит.
Женщины
Откажитесь от критики и ревности в адрес своего партнера. Уравновешенность и компромиссы – ваше главное оружие.
Мужчины
Именно сейчас самое подходящее время для новых знакомств – не откладывайте их в долгий ящик. Семейным Тельцам стоит уделять больше внимания своей половинке.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: vostock-photo
Эта неделя как нельзя лучше подходит для исправления своих ошибок – откажитесь от ссор, уединитесь при необходимости, но не отказывайтесь от любви.
Женщины
Оставьте скромность – если мужчина вам нравится, дерзайте! У семейных Близнецов на этой неделе не предвидится глобальных перемен.
Мужчины
Прекратите испытывать судьбу и требовать от своей половинки изменений в привычках. Не исключены романтические соблазны со стороны: учитывайте, что доверие – очень хрупкая вещь и разбрасываться ей не совсем разумно.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: vostock-photo
Эта неделя потребует от Раков признания своих ошибок и уступок по отношению ко второй половинке. Одинокие Раки могут завязать перспективные знакомства.
Женщины
Хорошо подумайте, нужны ли вам имеющиеся отношения. Не рубите с плеча. Учитывайте также, что на этой неделе есть риск натолкнуться на альфонса.
Мужчины
Звезды вам сулят перемены – не упускайте свой шанс. В семье лучше идти на компромисс.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: vostock-photo
Постарайтесь хотя бы сейчас не проявлять свои лидерские качества. Ваш партнер ожидает понимания и доверия, а не командный тон.
Женщины
Уделите внимание своим отношениям: романтические вечера, прогулки, сентиментальность и нежность нужны вам как никогда.
Мужчины
Если вам нужна рядом королева, отнеситесь к ней как к царской особе. Вы удивитесь, но только в таком случае она подставит вам свое плечо. Семейную идиллию не сможет разрушить ни один посторонний.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: vostock-photo
На этой неделе не желательно принимать импульсивные и поспешные решения. Прислушайтесь к советам близких – со стороны ситуация виднее.
Женщины
Доверьтесь мужскому плечу, перестаньте хитрить и обманывать. Свободным Девам необходимо проявить немного инициативы.
Мужчины
В семейных отношениях не намечается никаких изменений – проявляйте заботу, участвуйте в принятии совместных решений, и ваша вторая половинка не почувствует себя одинокой.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: vostock-photo
Не стоит завязывать новые знакомства – ни к чему хорошему они не приведут. Те, кто уже находятся в браке, напротив, лишь укрепят свой союз.
Женщины
Если не хотите развалить брак, то не давите на супруга – прекратите кидаться из крайности в крайность. Сейчас вам нужна золотая середина.
Мужчины
Счастье любит тишину, а потому не стоит рассказывать всем о своих успехах в любовной сфере.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Все размолвки на этой неделе прекратятся. Главное, сохранять спокойствие и вовремя обуздывать свой горячий темперамент.
Женщины
Оставьте свои экстравагантные выходки – ваш партнер не будет их терпеть и однозначно разорвет отношения. Лучше потратьте время на совместный отдых и приятные романтические вечера.
Мужчины
Уже имеющиеся отношения не удивят ничем новым – это самая выгодная партия, которая вам предназначена.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Не печальтесь, если вы еще не обрели свою любовь. Эта неделя обещает быть романтичной и сентиментальной. Следуйте зову своего сердца – оно не обманет.
Женщины
Оптимистичный настрой буквально решит вашу судьбу. Если думать о негативе, он не заставит себя долго ждать.
Мужчины
Будьте на чеку – вокруг слишком много завистников и именно сейчас они готовы разрушить ваше счастье. Держите свои чувства при себе, не рассказывайте о них знакомым и тогда у злоумышленников не останется шанса.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: vostock-photo
Эта неделя для Козерогов буквально идеальна во всем – вы добьетесь всего, чего хотите, в том числе и понравившегося человека. Главное, не перегните палку с чрезмерным напором.
Женщины
Займите сторону наблюдательницы: поклонников будет много, но все они, в первую очередь, будут думать о себе, а не о вас. Проанализируйте ситуацию, прежде чем бросаться в омут с головой.
Мужчины
Не спешите говорить, что вы в активном поиске. Терпение – вот ваш козырь.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Вот оно – время для обретения своей судьбы. Не полагайтесь на удачу, берите все в свои руки.
Женщины
Выбирайте мужчину на основе его поступков. В семейных отношениях не пускайте все на самотек – равнодушие является лучшим другом разлуки.
Мужчины
Задумайтесь над тем, что в себе стоит изменить. Возможно, сейчас как раз время для исправления ошибок.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: vostock-photo
Прекратите витать в облаках. Только начав принимать мир таким, какой он есть на самом деле, Рыбы смогут сделать правильный выбор и обрести гармонию.
Женщины
Внешность – не главное. Идеализируя избранника, вы рискуете нажить проблем в будущем.
Мужчины
Отбросьте комплексы и скромность и успех в отношениях гарантирован.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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