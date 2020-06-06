Будет жарко: гороскоп любви на период с 7 по 13 июня
Прислушивайтесь к советам Вселенной, вас будут в буквальном смысле преследовать разнообразные знаки. Правильная их трактовка поможет выбрать верное направление следования.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
По натуре вы конфликтный человек, и такие ситуации встречаются слишком часто. Старайтесь их избежать.
Женщины
Звезды настойчиво рекомендуют вам пересмотреть свое отношение к противоположному полу. Вы слишком требовательны. Мужчины не всегда могут соответствовать жестким стандартам.
Мужчины
У вас будет много откровенных разговоров. Откройте себя своей второй половинке, и она сделает то же самое.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Неделя будет просто замечательной. Она буквально создана именно для Тельцов. Планета будет посылать знаки, поддержку и поможет справиться со всеми делами.
Женщины
Вы будете окутаны комплиментами, приятными новостями, вниманием. Этого так давно не было. Наслаждайтесь этими моментами.
Мужчины
Вы слишком любвеобильны с наступлением лета. Стоит немного придержать свой пыл. Не желательно размениваться на каждую первую встречную.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Ваши отношения с любимым человеком перешли на новый уровень. Чтобы удержать его и продвинуться дальше, нужно будет приложить силы.
Женщины
Чтобы в вашей семье была гармония, нужно начать с себя. Успокойтесь, научитесь ценить, любить и уважать супруга и все будет как нельзя лучше.
Мужчины
Вы знаете, как усмирить женщину. Используйте этот дар, и сможете покорить даму, которую выбрало ваше сердце.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Влюбленный рак способен свернуть горы и достать звезду с неба. Не стоит искать легких путей, но каждый из выбранных направлений будет верным.
Женщины
Вы очень романтичные натуры. Вам свойственно витать в облаках, мечтать о поездках за границу, но стоит обращать внимание на реальные вещи.
Мужчины
Чтобы каждая ваша победа была достойной нужно выбирать цель, которая действительно стоит потраченных сил.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
По совету звезд стоит отложить все дела на потом. Вам необходим отдых. Лучше посвятить его укреплению личной жизни. Это будет как нельзя кстати.
Женщины
Вы чувствуете энергетический дисбаланс. Требуется весомая порция любви и внимания. Расскажите об этом второй половинке и обязательно получите помощь, которая вам так необходима.
Мужчины
Звезды не случайно свели вас и вашу партнершу. Им лучше видно то, что вы одно целое. Укрепляйте свой союз комплиментами, взаимопониманием, поддержкой.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
В ближайшие 7 дней вам не стоит планировать поездки. Лучше провести время дома, побыть с детьми, супругами или родителями.
Женщины
Если вы считаете, что в отношениях нужна пауза, то обязательно возьмите ее. Вам нужно подумать о будущем, взвесить все за и против. Это поможет принять правильные решения.
Мужчины
В эту неделю ваше амплуа – это развлечения, отдых и увлечения противоположным полом. Не стоит заигрываться, помните о чувствах избранниц.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Одинокие Весы получат возможность исправить свое семейное положение. Те, у кого уже есть вторая половинка, решатся на серьезный шаг – зарегистрировать свой союз.
Женщины
Не отказывайтесь от романтических предложений, которые будут поступать. Они будут полезны и внесут в вашу жизнь много ярких впечатлений.
Мужчины
Вам не хватает романтики, страсти. Поделитесь этим с любимой, и она быстро найдет решение проблемы.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Вы как планеты во вселенной крутитесь вокруг своей оси 24 часа в сутки. Вам пора отдыхать. Подумайте об этом. Это поможет набраться сил для новых достижений.
Женщины
Представительницы этого знака гармоничные натуры. В это лето, чтобы достичь поставленных целей в любви вам не придется жертвовать собой. Просто плывите по течению и не пожалеете.
Мужчины
Звезды сулят вам интересные знакомства. Проявите себя с лучшей стороны, но слишком не усердствуйте.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
С 7 июня вы будете на пике популярности. Вам будет поступать масса интересных предложений от противоположного пола.
Женщины
Звезды сулят скорейшее пополнение в семьях, которые уже укрепили свою пару. Те, кто только начал встречаться могут рассчитывать на скорое бракосочетание.
Мужчины
Недопонимание в отношениях оборачивается плохими последствиями. Не стоит доводить до такого. Старайтесь вслушиваться во все пожелания второй половинки, общаться, обсуждать насущное и так вы создадите настоящую крепкую семью.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Те, кто рожден под этим знаком, всегда впереди всех. Вам хочется быть лучшим из лучших, но порой достаточно быть именно таким со своей второй половинкой.
Женщины
Вы полны страсти и желания. Вам хочется покорять новые вершины, но достаточно просто радовать своего мужчину.
Мужчины
В этом мире невозможно быть только трогательной натурой. Нужно сохранять баланс между жесткостью и непоколебимостью во всем, кроме отношений с любимой.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Звезды сулят представителям этого знака зодиака хорошую прибыль на этой неделе. Вы сможете улучшить свое финансовое и семейное положение.
Женщины
Научитесь расценивать поступки мужчин с более мягкой стороны и поймете, что ваша половинка давно рядом с вами.
Мужчины
Не заводите сразу слишком много знакомств. Остановитесь на какой-то одной конкретной персоне.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Важно сохранять спокойствие во всем, так вы сможете принимать верные решения.
Женщины
Вы давно хотели любви, теплоты и нежности. В эту неделю у вас этого будет сполна. Ваш мужчина, наконец, понял вашу истинную натуру и захочет удовлетворить все пожелания.
Мужчины
Только стойкие мужчины могут добиться своей дамы сердца. Выбрали, какую-то красотку? Не отдавайте ее никому и покорите ее так, чтобы она не могла отказаться от ваших предложений.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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