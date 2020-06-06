Будет жарко: гороскоп любви на период с 7 по 13 июня

По натуре вы конфликтный человек, и такие ситуации встречаются слишком часто. Старайтесь их избежать.

Женщины

Звезды настойчиво рекомендуют вам пересмотреть свое отношение к противоположному полу. Вы слишком требовательны. Мужчины не всегда могут соответствовать жестким стандартам.

Мужчины

У вас будет много откровенных разговоров. Откройте себя своей второй половинке, и она сделает то же самое.

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