Будет жарко: гороскоп любви на период с 6 по 12 сентября
Одни, наконец, найдут свою вторую половинку, а других ждет успешная карьера, продвижение по службе и пополнение семейства. Самое главное – прислушиваться к советам судьбы и не пропускать ни единой возможности улучшить свое положение.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе вас ожидает мощный заряд бодрости, вам благоволят Солнце и Марс, они будут помогать во всем и особенно в любовных делах.
Женщины
Не стоит переживать за свою личную жизнь. В скором времени все улучшится, и вы останетесь несказанно рады таким переменам.
Мужчины
Под влиянием планет вам стоит развивать свои таланты, но не забывать о любимой. Она без ума от вас, готова пойти на край света, цените ее.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Тельцы смогут в буквальном смысле покорить горы, главное, иметь желание и стремление.
Женщины
Вы неотразимы, обворожительны и можете закружить голову каждому, но не стоит размениваться на всех. Старайтесь более тщательно продумывать свои шаги.
Мужчины
Чтобы добиться гармоничных отношений, над ними нужно постоянно работать. Помните об этом, и ваша семья будет крепкой и счастливой.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе у Близнецов будет масса возможностей, каждую из которых стоит обязательно использовать.
Женщины
Звезды сулят успех в любовных делах, вы будете окружены вниманием, заботой, но не стоит отдавать предпочтение всем и каждому.
Мужчины
Оставаться легкомысленным не всегда к лицу солидному мужчине. Ваша легкость в отношениях может смениться разрывом. Предотвратите это, и вы не пожалеете.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе вам стоит задуматься о вашей семье. У вас прекрасная карьера, хорошие друзья, вы счастливы, но пора уделить время и внимание своим близким.
Женщины
Чтобы стать прекрасной женой, хорошей матерью и самой нежной и желанной, стоит только найти того самого избранника. У вас он есть, и вам остается насладиться совместным пребыванием сполна.
Мужчины
Ваше самочувствие на высшем уровне, вам удается справляться со всеми сложностями самым лучшим образом. Не упускайте эту возможность и достигнете невероятных высот.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя будет успешной для многих Львов. Одни удачно сменят имидж, другие найдут новую работу, третьи поймут то, что у них есть все, что им нужно для счастья.
Женщины
Женщина-Лев – это охотница, защитница и самая нежная супруга. Именно за это вас ценит ваша вторая половинка, и звезды уверены, что партнер будет с вами до конца ваших дней.
Мужчины
Вы светитесь счастьем, и окружающие это видят. Поделитесь своим радушием, теплом и радостью, и вам все это вернется в большем объеме в скором времени.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Вы ощутите положительные тенденции в первый день недели. У вас появится возможность изменить себя, свою жизнь и даже свое положение в обществе.
Женщины
Вам не стоит раздавать свою энергию на всех, кто вас окружает. Старайтесь сдерживать эмоции, копить силы. В скором времени они пригодятся для достижения новых высот.
Мужчины
Гоните прочь усталость, спешите на встречу к приключениям и никогда не останавливайтесь. Так вы станете теми, кем желаете.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Весы могут оставаться мудрыми в любой ситуации. К сожалению, вы не всегда пользуетесь такой возможностью, но может оно и к лучшему. Иногда нужно уметь расслабиться, отпустить все тревоги.
Женщины
Женщинам-Весам удается справляться со всеми жизненными сложностями. Так вы проходите препятствия, строите свою личную жизнь, добиваетесь хорошей должности на работе. С таким стремлением вам удастся найти своего любимого, и он будет самым лучшим.
Мужчины
Вам свойственно быть импульсивными, эмоциональными. Именно это привлекает вашу избранницу. Оставайтесь самими собой и будете счастливы с ней так, как никогда раньше.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Скорпионам стоит быть осмотрительнее. Вокруг вас кипят страсти, вам уделяют внимание представители противоположного пола, но вам нужно сохранять стойкость, непоколебимость. Так получится найти того, самого или ту самую, которые будут реально достойными кандидатами.
Женщины
Не зацикливайтесь на карьере. Вам стоит задуматься о том, кто будет согревать вас своим теплом в постели. Рядом с вами есть ваш мужчина, который ловит буквально каждый ваш взгляд.
Мужчины
Невезение и неудача – это не про вас. Вы знаете, что хотите, вы можете добраться до поставленной цели, и вам удастся заполучить внимание той, которая покорила вас раз и навсегда, стоит только захотеть.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя будет для вас трудной с эмоциональной точки зрения. Но, вы будете спокойны и с достоинством пройдете все испытания.
Женщины
Позаботьтесь о своих близких. Они вас любят, ценят и желают проводить с вами как можно больше времени.
Мужчины
Вы шикарный молодой человек, но до сих пор не нашли свою избранницу? Сама вселенная посылает вам женщину мечты, не упустите такого шанса.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Козерогам на этой неделе повезет и в любви, и в карьере.
Женщины
Велика вероятность того, то вам встретится мужчина, который затмит всех остальных кандидатов.
Мужчины
На вас оказывают положительное влияние Венера и Сатурн. Эта особая энергетика поможет вам добиться ту самую, которая оказывает вам знаки внимания.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Водолеи не могут быть одинокими. Вы начинаете испытывать ощущение пустоты, неуверенности. В скором времени у вас все изменится в лучшую сторону.
Женщины
Этой осенью вы будете самой счастливой. Вы знаете, что вы любимы, тщательно храните и оберегаете союз со своим избранником. Это помогает вам двигаться к своим целям.
Мужчины
Не растрачивайте свое внимание на тех, кто его недостоин и вокруг вас будут только надежные люди.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Рыбам можно расслабиться. Вы испытаете массу приятных ощущений этой осенью.
Женщины
В вашей семье нет разногласий, вам завидуют многие и вы практически стали эталоном крепкого брака. Не подпускайте к себе завистников, желающих вам негатива.
Мужчины
Хорошо думайте над тем, какие слова вы говорите своей второй половинке. Она вас любит до безумия, и стоит ценить это.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!