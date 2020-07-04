Будет жарко: гороскоп любви на период с 5 по 11 июля
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Июль – месяц отдыха и расслабления. Можно отдохнуть, отправиться в отпуск, но лучше провести это время со своими любимыми.
Женщины
Звезды сулят только положительные моменты. Вам придется выбирать, на что обратить внимание – на новые знакомства или на укрепление старых отношений.
Мужчины
Вы, наконец, поймете, в чем прелесть совместной жизни. Вы научитесь ценить свою вторую половинку за ее положительные качества и так укрепите ваш союз.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
В эту неделю для влюбленных звезды приготовили массу новшеств, перемен и тонну позитива. Вам нужно научиться грамотно, общаться с противоположным полом.
Женщины
Вы сможете реализовать все свои желания в любовной сфере. Одинокие дамы найдут своего спутника жизни, те, кто уже замужем перейдут на новый уровень, поймут, что с ними именно тот, кто должен быть.
Мужчины
Самое главное – это оптимистично смотреть на все и на всех, кто вас окружает. Среди этой толпы есть та самая, от которой не захочется уходить никогда.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Влияние активных планет положительно скажется на личной жизни. У вас появится шанс исправить положение, которое не устраивало вас в последнее время.
Женщины
Не имея второй половинки, всегда хочется ее обрести. Стремитесь к этому как можно сильнее и скоро получите то, о чем мечтали.
Мужчины
Эту неделю стоит посвятить только личной жизни. Работа должна занимать свое место, а вот вашей избраннице необходимо внимание.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Июльские теплые деньки положительно отразятся на состоянии эмоциональных Раков. Вы станете более спокойными, размеренными, мудрыми.
Женщины
С понедельника до среды старайтесь не конфликтовать с противоположным полом. Старайтесь преобразовывать весь негатив в позитив, и так вы сможете пережить самые сложные моменты.
Мужчины
Выбирайте верное направление для следования, и не пожалеете. В любых трудностях вам поможет ваша вторая половина.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Вам стоит заняться решением семейных проблем. Они не слишком глобальные, но требуют внимания.
Женщины
Звезды рекомендуют поубавить свой пыл, стараться более терпеливо относиться к своей второй половине. Ваш избранник верен вам, любит вас до безумия. Цените это.
Мужчины
Чтобы полюбить вас всем сердцем, нужно иметь твердый характер и силу духа. У вашей женщины этого хоть отбавляй.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Личная жизнь для вас порой остается за кадром. Вы стремитесь построить карьеру, накопить денег. На самом деле, рядом с вами давно есть человек, который хочет прожить жизнь вместе до последнего вздоха.
Женщины
Вам не терпится добиться успеха в любви, и вы активно идете к этому. Не бросайте все на полпути, и не пожалеете о результате.
Мужчины
Ваше рвение к семейной жизни поражает многих. Вы хотите семью, детей, собачку у камина. Почему бы и нет?
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Наступающая неделя будет необычной. Вам на пути встретится много людей, которые могут помочь, станут причиной знакомства с потенциальной второй половинкой.
Женщины
Внутри вы тонкая, романтичная натура, которой необходима защита, опора, поддержка. В скором времени вы найдете того самого, способного стать скалой.
Мужчины
Вам не хватает решимости на то, чтобы признаться в любви вашей избраннице? Активируйтесь как можно скорее, пока ее не увел кто-то другой.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
В эту неделю вы сделаете шаг навстречу своему будущему. Вы решитесь на совместное проживание со своей второй половинкой, а многие дойдут до ЗАГСа.
Женщины
Все начатые дела будут успешно завершены. Вы сможете добиться успехов во всех делах, в карьере, в любви.
Мужчины
Чтобы быть успешным и счастливым, нужно стремиться к этому с первого дня. Вы один из тех, кто не отступает от своей цели ни на минуту.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя в буквальном смысле создана для вас. У вас все получается лучшим образом, вы сможете добиться самых больших высот.
Женщины
Звезды сулят благоприятный исход во всех делах. Можете смело обращаться к начальству за повышением, знакомиться с мужчинами, дарить свою улыбку окружающим.
Мужчины
Старайтесь сдерживать свой пыл относительно представительниц противоположного пола. Ваша искренность и чрезмерная открытость может их спугнуть.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Вам так не хватает тепла и любви в последние дни. Поделитесь этими переживаниями со своим родным человечком. Он обязательно вас поймет.
Женщины
Вы роковые красотки, которые разбивают сердца мужчин. Порой стоит сбросить оковы этого образа и показать всем свою белую и пушистую сторону.
Мужчины
Одинокие Козероги смогут найти вторую половинку. Вы встретите это лето с яркими эмоциями, с бурей чувств, страстью и познаете самое нежнейшее на планете – любовь.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
В эту неделю планеты в буквальном смысле сойдутся так, что удача будет преследовать вас во всем. Стоит добавить решительности, и вы сможете добиться всего.
Женщины
Привычные вещи вам наскучили. Вам хочется побыть наедине с самой собой. Устройте себе небольшой отпуск, и не пожалеете об этом.
Мужчины
Не стоит строить вокруг себя иллюзии. Они совершенно ни к чему. Ваша реальность лучше фантазий и сказок о любви. Рядом с вами та, которая превратит жизнь в романтическое приключение.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Впереди много волнительных моментов. Не упустите ни один из них.
Женщины
Не стоит переживать из-за сущих пустяков. Они того не стоят. Мечтайте, стройте планы и действуйте.
Мужчины
В паре нужно учиться находить компромисс. Эта мудрость укрепляет союз и сохраняет его на долгие годы.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!