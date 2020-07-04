Будет жарко: гороскоп любви на период с 5 по 11 июля

Июль – месяц отдыха и расслабления. Можно отдохнуть, отправиться в отпуск, но лучше провести это время со своими любимыми.

Женщины

Звезды сулят только положительные моменты. Вам придется выбирать, на что обратить внимание – на новые знакомства или на укрепление старых отношений.

Мужчины

Вы, наконец, поймете, в чем прелесть совместной жизни. Вы научитесь ценить свою вторую половинку за ее положительные качества и так укрепите ваш союз.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)