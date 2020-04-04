Будет жарко: гороскоп любви на период с 5 по 11 апреля
Эта неделя будет в буквальном смысле «минным полем», особенно для некоторых знаков. Не стоит впадать в панику, нужно наоборот взять себя в руки и постараться решить все проблемы без последствий.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pete Linforth/Pixabay
К сожалению, Овны не всегда умеют ценить то, что имеют. В скором времени все изменится в лучшую сторону.
Женщины
Дамы должны пересмотреть свое отношение с партнером. Вы привыкли играть с мужчинами. На самом деле вы утонченная, нежная натура, которая любит всем сердцем.
Мужчины
Вам предстоит серьезный разговор. Не стоит нервничать. Ваша любимая подготовила для вас что-то очень приятное и интересное.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pete Linforth/Pixabay
На этой неделе вам особенно благоволит Венера. Она покровительствует преимущественно женщинам и направляет на истинный путь.
Женщины
Перед вами открыты все горизонты. Вы охотно движетесь к ним, и это ускоряет все, от карьеры до личной жизни.
Мужчины
Даже если вы потеряли любимую, это не повод пребывать в депрессии. В мире много женщин, а среди них есть те, кто наблюдает за вами не первый день.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pete Linforth/Pixabay
Звезды крайне не рекомендуют в эту неделю устраивать семейные разбирательства. Лучше сохранить положительные тенденции.
Женщины
Не разменивайтесь на мелочи. Не тратьте время на мужчин, которые этого не достойны. Поверьте, скоро в вашей жизни появится тот, который будет достоин вашей любви.
Мужчины
Вы сильны, наполнены решимости, можете справиться с любой проблемой и, наконец, научились ценить свою женщину.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pete Linforth/Pixabay
Апрель для Раков будет знаменательным. Он принесет любовь, новых друзей, полезные знакомства.
Женщины
Среди ваших друзей есть те, кто вам завидует. Эти дамы могут значительно подпортить вашу репутацию. Не стоит, лучше обзаведитесь новыми друзьями. Такая возможность появится в середине недели.
Мужчины
Вам не хватает смелости, чтобы признаться в любви. Пора отбросить все сомнения. Она точно ответит «да»!
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pete Linforth/Pixabay
Вам важно иметь плечо, в которое можно поплакать, которое поддержит в трудную минуту. Оно у вас есть, и это делает вас самыми счастливыми.
Женщины
Ваша личная жизнь находится под угрозой. Однако нависшая туча скоро сменится яркими солнечными моментами и даст вам возможность наслаждаться друг другом.
Мужчины
С вами тяжело договориться, но ваша женщина знает к вам подход. Она лучшая для вас, и это согревает ваш союз все больше и больше с каждым днем.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pete Linforth/Pixabay
Звезды крайне не рекомендуют посещать шумные мероприятия. Наступила пора отдыха. Побудьте вдвоем с любимым, уделите им больше времени.
Женщины
Пока земля крутится вокруг своей оси, вы стремитесь обогнать ее со скоростью света. В эту неделю будет много шансов изменить свое окружение и вы не упустите такую возможность.
Мужчины
Почему бы вам не сходить на свидание с той, что уже длительное время проявляет знаки внимания? Вы слишком скрытны, скованны и это мешает построить крепкую семью.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pete Linforth/Pixabay
Вы всегда рассчитываете на удачу, и в этот раз она вас не подведет.
Женщины
Чтобы удержать мужчину нужно много сил, времени, терпения. Не стоит забывать про любовь и нежность. Ваш партнер ценит вас как никогда, и это радует вас больше всего на свете.
Мужчины
Вы романтик в душе, но не можете показать это окружающим. Не бойтесь открыться своей партнерше, чтобы она увидела весь ваш потенциал. Это укрепит отношения.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pete Linforth/Pixabay
Возможны ссоры с любимыми, но они будут мимолетными. Не переживайте слишком сильно.
Женщины
Ловите удачу за хвост. Прямо перед вами мужчина мечты, но за него придется побороться.
Мужчины
В эту неделю у вас появится масса идей о том, как исправить вашу жизненную ситуацию, и каждая будет удачной, если ее успешно реализовать.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pete Linforth/Pixabay
Старайтесь держаться подальше от тех, кто связан со сплетнями. Лучше посвятите время романтическим встречам.
Женщины
Если у вас есть назревшие проблемы с любимым, то настал срок избавиться от них навсегда. Так вы почувствуете моментальную легкость.
Мужчины
Семейные Стрельцы в эту неделю будут счастливы как никогда. Ваши желания исполнятся самым лучшим образом.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pete Linforth/Pixabay
Ваши усилия не напрасны. Возможно, вас ожидает продвижение по карьере или вам могут поступить интересные романтические предложения.
Женщины
Звезды сошлись так, что в вашей жизни появится тот самый, который наполнит сердце любовью, душу теплом. Эта весна запомнится вам надолго.
Мужчины
Ваш союз не укрепят дальние поездки. Отправляйтесь лучше на природу, загород. В такой экзотической атмосфере вы сможете насладиться объятьями и вниманием друг друга.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pete Linforth/Pixabay
Неделя будет немного напряженной, но не стоит переживать о мелочах.
Женщины
Звезды рекомендуют посвятить эту апрельскую неделю своей семье. Проведите время с партнером, уделите внимание детям или просто погуляйте под луной. Такие моменты бесценны.
Мужчины
Вы сильны от природы, но, чтобы оставаться мужественными и целеустремленными, вам нужна опора - жена. Рядом с вами та, которая достойна предложения руки и сердца.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pete Linforth/Pixabay
Рыбы могут расслабиться, ведь в их жизни наступает белая полоса.
Женщины
Отложите дальние поездки, останьтесь дома, сварите горячий шоколад, укутайтесь в теплые пледы со своим любимым и посмотрите легкий, романтичный сериал.
Мужчины
Чтобы улучшить ваше семейное положение, стоит задуматься о своих принципах, недостатках. Возможно, вы упускаете важный момент. Пересмотрите свое поведение, примите важные решения, и сможете встретить лето в паре с любимой женщиной.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: janrye/Pixabay.com, Alexas_Fotos/Pixabay.com
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