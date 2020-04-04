Будет жарко: гороскоп любви на период с 5 по 11 апреля

К сожалению, Овны не всегда умеют ценить то, что имеют. В скором времени все изменится в лучшую сторону.

Женщины

Дамы должны пересмотреть свое отношение с партнером. Вы привыкли играть с мужчинами. На самом деле вы утонченная, нежная натура, которая любит всем сердцем.

Мужчины

Вам предстоит серьезный разговор. Не стоит нервничать. Ваша любимая подготовила для вас что-то очень приятное и интересное.

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