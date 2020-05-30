Будет жарко: гороскоп любви на период с 31 мая по 6 июня

Будут активными любовные и супружеские отношения. Ищите подход, чтобы любимый человек согласился на любые ваши условия. Ласка и нежность поможет преодолеть любые преграды.

Женщины

Используйте время для любви и романтики. Ваше счастье на этой неделе будет во многом зависеть от ваших поступков. Не отказывайтесь от романтического путешествия, это поможет еще больше сблизиться.

Мужчины

Представителям данного знака зодиака эта неделя готовит много сюрпризов. Хотите быть счастливым, меняйте характер, чтобы завоевать сердце своей избранницы.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)