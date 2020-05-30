Будет жарко: гороскоп любви на период с 31 мая по 6 июня
Последуйте совету звезд, чтобы избежать ошибок при развитии взаимоотношений. Он поможет разобраться, созданы ли вы друг для друга, и готовы ли делить семейное счастье вместе. Не поддавайтесь собственным страхам, смело идите к цели.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Будут активными любовные и супружеские отношения. Ищите подход, чтобы любимый человек согласился на любые ваши условия. Ласка и нежность поможет преодолеть любые преграды.
Женщины
Используйте время для любви и романтики. Ваше счастье на этой неделе будет во многом зависеть от ваших поступков. Не отказывайтесь от романтического путешествия, это поможет еще больше сблизиться.
Мужчины
Представителям данного знака зодиака эта неделя готовит много сюрпризов. Хотите быть счастливым, меняйте характер, чтобы завоевать сердце своей избранницы.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Предстоят перемены в жизни, вас ждет много нового. Встречи, ухаживания, романтические поездки, надежды на будущее.
Женщины
Эта неделя обещает новые знакомства и романтические приключения. У противоположного пола цените практичность и деловой подход.
Мужчины
Вы ощущаете пустоту и разочарование. Не поддавайтесь эмоциям, вас ждет время бурных страстей. Вы встретите, ту, которая будет поддерживать вас в любых начинаниях.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Для Близнецов эта неделя полна неожиданностей. Вас ждут новые знакомства и романтические встречи.
Женщины
Звезды советуют от романтических вздохов переходить к активным действиям. Пора поменять свой имидж и вывести свои отношения на новый уровень.
Мужчины
Умение уступать поможет восстановить проблемные отношения с любимой. Не устраивайте разборок, чтобы сохранить доверие близкого вам человека.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Дайте волю позитивным чувствам, откажитесь от негатива. Вечерние прогулки под луной, романтический ужин помогут сохранить отношения с любимым человеком.
Женщины
На этой неделе вас ждут приятные перемены. Вы встретите любимого человека, о котором мечтали всю свою жизнь.
Мужчины
Неделя изменений, стройте отношения, звезды на вашей стороне. Наступило время решительных действий, в том числе и в любви.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя благоприятное время исправить проблемы на личном фронте. Чтобы избежать недостатка любви и тепла от любимого человека.
Женщины
Будьте готовы, судьба дарит вам шанс. Предстоит встреча с человеком, который войдет в вашу жизнь.
Мужчины
Стабильность и гармония в отношениях, то, к чему вы стремитесь. Скоро ваша жизнь наполнится яркими красками. Звезды уверяют - надежды не следует терять.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Для Девы эта неделя время налаживания семейных отношений и заключения браков. Спешите дарить радость своим любимым.
Женщины
Одиноким эта неделя готовит позитивные перемены. Новые встречи, судьбоносное знакомство с молодым человеком порадует вас. Романтические приключения уже ждут вас.
Мужчины
У вас не все так плохо, вы полны сил и энергии. Вы встретите свою любимую, которая будет заряжать вас любовью и позитивом.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Готовьтесь принимать решение за себя и любимого человека. Неделя - время новых знакомств. Постарайтесь не упустить свой шанс.
Женщины
Представительницам данного знака зодиака нужно оставить сомнения, если они хотят найти свое счастье. На любовном фронте успех будет зависеть от ваших действий.
Мужчины
Хотите для своей девушки быть лучшим, добивайтесь ее расположения. Обдумывайте каждый свой шаг. Решительные действия и позитив помогут добиться победы.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе ваша жизнь наполнится яркими красками. Смените тактику, и очень скоро вы почувствуете, как оживятся любовные отношения.
Женщины
Вас приятно удивят решительность и повышенное внимание молодого человека. У вас есть все шансы, чтобы знакомство переросло в настоящую любовь.
Мужчины
Готовы к амурным приключениям, звезды готовят вам много сюрпризов. Радуйтесь жизни, не отказывайтесь от встреч и новых знакомств, чтобы не упустить свою избранницу.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя для Стрельцов благоприятный период для новых встреч. Он способствует гармонии и любви. Ловите моменты и наслаждайтесь жизнью.
Женщины
Отношения с молодым человеком складываются как нельзя лучше. Постарайтесь находиться в постоянной связи и дорожить ею.
Мужчины
Вас ждут испытания, могут возникнуть небольшие трения в отношениях с любимой. Но вы с достоинством их преодолеете, потому что рядом с вами по-настоящему, любящий человек.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Звезды советуют больше общаться влюбленным парам. Отдых вместе поможет вернуть романтику отношениям.
Женщины
Радость и счастье переполняют вас. Не спугните, дорожите этими чувствами. Откажитесь от амбиций, чтобы получить массу удивительных впечатлений.
Мужчины
Звезды советуют отстаивать свою точку зрения, игнорировать чужое мнение, чтобы сохранить любовь. Ваш поступок будет оценен любимой.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Вас ждут удивительные перемены, новые встречи, новые отношения. Не бойтесь привлекать внимание противоположного пола к себе. Будьте собой, наслаждайтесь возникшими отношениями.
Женщины
Прекрасное чувство - влюбленность, наслаждайтесь новыми знакомствами и получайте удовольствие.
Мужчины
На этой неделе избегайте необдуманных поступков, больше времени уделяйте своей девушке. Встречи и общение с любимой, то, от чего не следует отказываться.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Сильные чувства любви, водоворот страстей ждет вас на этой неделе. Не бойтесь новых знакомств с противоположным полом.
Женщины
Следует сменить имидж, чтобы привлечь к себе внимание и интерес. Будьте уверены, удача скоро улыбнется вам.
Мужчины
У вас на этой неделе есть возможность растопить холодное сердце любимой девушки. Ваша любовь и нежность помогут покорить сердце избранницы.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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