Будет жарко: гороскоп любви на период с 3 по 9 января 2021

Любовные и супружеские отношения будут достаточно активными. В вашей жизни не будет недостатка внимания, появится много новых лиц. Прекрасное время для любви и романтики.

Женщины

Вы ждете любви и романтики, все будет зависеть от поступков вашего избранника. Звезды советуют отправиться в увлекательное путешествие.

Мужчины

Мужчинам знака Овен на этой неделе не следует быть особо упрямыми, постарайтесь уступать своим избранницам.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)