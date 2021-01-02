Будет жарко: гороскоп любви на период с 3 по 9 января 2021
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Любовные и супружеские отношения будут достаточно активными. В вашей жизни не будет недостатка внимания, появится много новых лиц. Прекрасное время для любви и романтики.
Женщины
Вы ждете любви и романтики, все будет зависеть от поступков вашего избранника. Звезды советуют отправиться в увлекательное путешествие.
Мужчины
Мужчинам знака Овен на этой неделе не следует быть особо упрямыми, постарайтесь уступать своим избранницам.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
В вашей жизни ожидаются изменения, появится много нового. Неожиданные встречи, романтические отношения, яркие события. планы на будущее.
Женщины
Вы строите планы на будущее, от любимого ждете решительных действий. На этой неделе ваши заветные мечты начнут сбываться.
Мужчины
Пустота и разочарование, это не про вас. Вы чувствуете прилив сил, верьте, та самая, кто ценит любовь и верность, по достоинству оценит все ваши начинания.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Для представителей этого знака неделя будет полна неожиданностей. Вас ждут новые знакомства, приятные встречи, которые могут перейти в романтические.
Женщины
Старайтесь быть во всеоружии. Можно поменять свой имидж. Будьте яркой и привлекательной, готовой к судьбоносной встрече.
Мужчины
У вас проблемы в отношениях с любимой, звезды советуют быть объективным и уметь уступать. Это поможет избежать расставания.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Вас мучает неудовлетворенность, возникает желание полностью изменить свою жизнь. Не бойтесь перемен, дерзайте.
Женщины
Вас ждут неожиданные перемены. Это может вызывать раздражение. Старайтесь владеть своими эмоциями, чтобы не потерять любимого человека.
Мужчины
Встретили девушку, но боитесь отношений, не сомневайтесь, звезды на вашей стороне. Вам в данной ситуации будет сопутствовать лишь удача.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя отлично подходит для того, чтобы решить проблемы на личном фронте. Постарайтесь сохранить любовь и теплые отношения с любимым человеком.
Женщины
Судьба готовит вам судьбоносную встречу с человеком, который всецело войдет в ваш мир. Не упустите свой шанс.
Мужчины
Стабильность и гармония в отношениях наскучила, вы хотите новых ощущений. Вас ждут новые встречи, которые наполнят жизнь яркими красками.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе Девы готовы дарить радость не только своим любимым, но и окружающему их миру. Вас ждет сильное влечение и радость общения.
Женщины
Одиноких Дев на этой неделе ждут позитивные перемены. Встреча с человеком, который оценит вас по достоинству и не разочарует.
Мужчины
Счастье переполняет вас, вы чувствуете прилив сил и энергии. Встреча с любимой заряжает вас любовью и позитивом.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Неделя принесет в вашу жизнь перемены к лучшему. Это очень благоприятное время для преодоления всех преград и достижения желаемого.
Женщины
Вас ждет много удивительных событий. Предстоят интересные встречи, постарайтесь сделать правильный выбор, чтобы любить и быть любой.
Мужчины
Уверенные в себе, вы делаете легко и свободно свой выбор. Но, звезды предупреждают, можно столкнуться с проблемами, которые придется преодолевать.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Будьте готовы к тому, что эта неделя станет благоприятной для новых любовных отношений. У вас начинается новый этап, а личная жизнь наполнится яркими красками.
Женщины
У вас получится разглядеть в любимом человеке новые привлекательные черты. Для вас это будет приятное и неожиданное открытие.
Мужчины
Эта неделя готовит Скорпионам много романтических приключений. Радуйтесь жизни, встречайтесь и общайтесь со своей избранницей.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя – важный период для любящих пар, она способствует гармонии и любви в отношениях. Не упустите счастливые моменты, наслаждайтесь жизнью.
Женщины
С молодым человеком отношения складываются как нельзя лучше. Пришло время сосредоточиться на реализации самых смелых планов.
Мужчины
Вы получите важную информацию, из-за которой могут возникнуть какие-то трудности в отношениях с близким человеком. Но они будут успешно преодолены.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Звезды советуют избегать слишком больших нагрузок, не забывать об отдыхе. Влюбленным нужно больше общаться. Увлекательная поездка поможет вернуть романтические отношения.
Женщины
Чувства радости и счастья переполняют вас. Используйте все шансы чтобы добиться успеха и закрепить отношения.
Мужчины
Эта неделя откроет для вас новые возможности. Предстоит неожиданная встреча, которая заставит биться ваше сердце. Знакомство может перерасти в глубокое чувство.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Неделя обещает много удивительных перемен, возможно, вы обретете то, что искали. Наслаждайтесь новыми отношениями.
Женщины
Влюбленность – прекрасное чувство, но не терпит суеты. Выбирайте тихие места для общения и получайте удовольствие.
Мужчины
Для вас эта неделя удачная, ждите много приятных событий. Звезды советуют избегать легкомысленных поступков, найдите время для встреч и общения с любимой.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Неделя может принести немало сюрпризов: новые знакомства, долгожданные победы на любовном фронте. Хотите сохранить отношения, сдерживайте вспышки ревности.
Женщины
Займитесь собой, чтобы привлечь к себе удачу и получить хоть немного счастья. Ваша уверенность поможет добиться желанных успехов.
Мужчины
Неделя готовит много положительных моментов в вашей активной жизни. Звезды советуют отбросить безосновательные подозрения, чтобы сохранить чувства любимой женщины.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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