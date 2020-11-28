Будет жарко: гороскоп любви на период с 29 ноября по 5 декабря 2020
Во второй половине недели всех ждут изменения, необходимо настроиться на неожиданную судьбоносную встречу. Конец недели преподнесет много ярких событий, и романтических встреч. Любовный гороскоп советует позаботиться о здоровье, посещать бассейн или фитнес зал, именно там есть шанс встретить свою судьбу.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Неделя готовит вам приятные события. Доверьтесь своим чувствам, не бойтесь чаще говорить своим любимым слова любви.
Женщины
Для женщин неделя обещает много сюрпризов. Вас ждет романтический вечер со свечами и букетом цветов. Ваш избранник проявит себя с лучшей стороны. Постарайтесь сохранить отношения.
Мужчины
Вас ждут африканские страсти. Торопитесь сделать шаг навстречу своим желаниям. Самое время осуществить свои мечты.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе вам в делах сердечных следует приготовиться к любым неожиданностям. Есть вероятность получить какую-то новость, которая вас удивит.
Женщины
Будьте готовы к неожиданным встречам и знакомствам. Однако не торопите события, вам лучше воздерживаться от близости в отношениях.
Мужчины
Звезды советуют быть осмотрительными в поиске своей избранницы. Избегать откровенных разговоров о личной жизни.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Вас ждет благоприятная неделя для осуществления романтических планов. Но звезды предупреждают, что не все будет зависеть от желания.
Женщины
Неделя дарит вам массу возможностей для достижения своих целей. Ваш любимый человек проявит свои чувства, подарите ему эмоциональное тепло.
Мужчины
Вы можете столкнуться с неприятной реальностью в отношениях. Но это не повод огорчаться. Закроются одни двери, откроются другие.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
В эту неделю звезды советуют поделиться своими планами на будущее со своими близкими. Не стесняйтесь посвящать их в свои дела.
Женщины
На этой неделе не лучшее время для романтических свиданий. Но нет повода унывать. Старайтесь опекать своего любимого, проявляйте больше внимания, это поможет укрепить чувства.
Мужчины
Эта неделя оправдает все ваши надежды. Проявите к своей избраннице максимум внимания, и вы будете приятно вознаграждены.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Неделя будет непростой, вы должны понять, кого так волнуют события в вашей личной жизни. Может это переживания или просто зависть.
Женщины
Будьте ответственной, потому что придется решать семейные проблемы. Постарайтесь спокойно обсудить все вопросы, чтобы прояснить ситуацию.
Мужчины
Вы должны разобраться в своих чувствах, понять это увлечение или любовь? Старайтесь бережно относиться к своим близким.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе вас оберегает Венера. Личная жизнь будет налаживаться, наступит взаимопонимание между влюбленными.
Женщины
Вы рискуете столкнуться с соперницей. Не следует начинать разборки с мужем, это ни к чему не приведет. Постарайтесь сделать приятное любимому и переключить его внимание на себя.
Мужчины
Звезды советуют проявлять больше внимания к своей половинке. Чтобы не было повода для ревности и сомнений.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе не стоит флиртовать, даже если очень захочется. Ваши ухаживания могут быть неправильно поняты.
Женщины
Нужно определить для себя, хотите вы прекратить отношения с любимым или сохранить их, чтобы не жалеть в дальнейшем о несбывшихся надеждах.
Мужчины
Не давайте своим любимым повод усомниться в вас. На всякий случай избегайте двусмысленности в своих словах.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя — хорошее время для романтических свиданий. Но звезды предупреждают, надо поступать предусмотрительно и осторожно.
Женщины
В эту неделю лучше не добиваться цели любой ценой, есть риск испортить отношения с любимым человеком.
Мужчины
Надейтесь на долгожданную встречу с любимой. Самое время прояснить для себя, хотите ли вы быть вместе.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе не старайтесь идти на поводу своих желаний. Новые отношения вряд ли будут долговечными, поэтому оставьте легкомысленный настрой.
Женщины
Неделя обещает массу радостных событий. Звезды советуют использовать возможность и отправиться в долгожданный отпуск со своим избранником.
Мужчины
Не давайте жене оснований для ревности, лучше используйте все возможности и для романтических отношений. Не забывайте радовать свою половинку.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Неделя — благоприятное время для поездки на отдых с семьей. Уделите внимание себе и своей половинке. Ваша фантазия и обаяние сотворят чудо.
Женщины
Звезды советуют делать реальные шаги навстречу своему счастью. Вам предстоит встреча с человеком, который заставит сильно биться ваше сердце.
Мужчины
Вы должны использовать время для налаживания отношений с любимой. Не стесняйтесь говорить о любви, делать приятные сюрпризы.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Неделя обещает массу свежих впечатлений. Это может быть новое знакомство, приятная поездка с человеком, который вам не безразличен.
Женщины
Не стесняйтесь лишний раз позвонить любимому мужу, напомнить о своих чувствах. Устройте романтический ужин при свечах.
Мужчины
Вам предстоит романтическое свидание. Возможно, прекрасная избранница разобьет вам сердце, возникнут чувства с последующими отношениями.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе звезды советуют укрепить отношения в семье. Больше говорите о любви, планируйте будущее, готовьте сюрпризы.
Женщины
Вам нужно доступно, корректно и не слишком обидно объяснить разрыв. Наполнить жизнь новыми знакомствами и необычными впечатлениями. Жизнь продолжается.
Мужчины
Оценивайте каждый шаг, чтобы добиться расположения своей избранницы. Используйте цветы, шампанское, романтический ужин при свечах.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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