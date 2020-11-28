Будет жарко: гороскоп любви на период с 29 ноября по 5 декабря 2020

На этой неделе вам в делах сердечных следует приготовиться к любым неожиданностям. Есть вероятность получить какую-то новость, которая вас удивит.

Женщины

Будьте готовы к неожиданным встречам и знакомствам. Однако не торопите события, вам лучше воздерживаться от близости в отношениях.

Мужчины

Звезды советуют быть осмотрительными в поиске своей избранницы. Избегать откровенных разговоров о личной жизни.

Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)

Вас ждет благоприятная неделя для осуществления романтических планов. Но звезды предупреждают, что не все будет зависеть от желания.

Женщины

Неделя дарит вам массу возможностей для достижения своих целей. Ваш любимый человек проявит свои чувства, подарите ему эмоциональное тепло.

Мужчины

Вы можете столкнуться с неприятной реальностью в отношениях. Но это не повод огорчаться. Закроются одни двери, откроются другие.

Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)