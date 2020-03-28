Будет жарко: гороскоп любви на период с 29 марта по 4 апреля
Не стоит бояться экспериментов и новых дорог, которые открывает перед вами жизнь. Если вам хочется обзавестись второй половинкой, начинайте действовать. Если сидеть, сложа руки, мечты о семье так и останутся мечтами. Пользуйтесь моментом, пока звезды вам покровительствуют. Будьте решительны в отношениях, от вашего поведения и настроя сейчас зависит многое.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Alexas_Fotos/Pixabay.com
Многим представителям зодиакального созвездия Овен, даже если они находятся в отношениях, захочется побыть в одиночестве.
Женщины
Неделя склоняет к мечтам, вы можете быть несколько замкнутыми – все это может негативно сказаться на отношениях с любимым человеком. Перестаньте таиться, расскажите своему избраннику обо всем, что происходит в вашей душе. Это позволит избежать лишних обид.
Мужчины
Возможно недопонимание с супругой или возлюбленной. Устройте себе медовую неделю, чтобы избежать проблем в отношениях.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Alexas_Fotos/Pixabay.com
Занимаясь своими делами, неважно, работа это или досуг, вы забываете о партнере – это может его разозлить.
Женщины
Воздух вокруг вас буквально пропитан страстью и желанием, и ваш мужчина непременно это почувствует. Можно устроить романтическое свидание – вечер принесет массу положительных эмоций.
Мужчины
Постарайтесь вернуть утраченную гармонию в отношениях. Уделяйте больше внимания второй половинке, радуйте ее маленькими сюрпризами.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Alexas_Fotos/Pixabay.com
Если вы одиноки, то звезды подарят возможность это исправить, главное не упустить ее.
Женщины
Все ваши мысли будут только о нем. Если речь не о супруге, начинайте действовать, чтобы столь сильно заинтересовавший вас мужчина смог им стать в будущем.
Мужчины
Вы сможете привлечь внимание дамы, которая вам давно нравится, вызывать ее интерес. Продемонстрируйте ей свой широкий кругозор и развитый интеллект.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Alexas_Fotos/Pixabay.com
В ближайшую неделю вас ждет интересное свидание, ну а если вторая половинка уже есть ведите себя предельно осторожно, чтобы не вызвать ее ревность.
Женщины
Вы сможете решить все проблемы со своим избранников. Если его еще нет, надейтесь на лучшее, и мужчина в вашей жизни обязательно появится.
Мужчины
Пора переводить отношения с любимой женщиной на новый уровень. Сейчас вы находитесь на одной волне, поэтому в общении не возникнет сложностей.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Alexas_Fotos/Pixabay.com
Наслаждайтесь обществом любимого человека и не сомневайтесь в искренности его чувств.
Женщины
Будьте предельно внимательны в том, что говорите. Сейчас не время высказывать претензии, мужчина может сильно обидеться, постарайтесь завоевать его благосклонность.
Мужчины
Ваша дама сердца оценит по достоинству сюрприз, который вы ей приготовите. Главное не ленитесь, ведь от этого зависит дальнейшее развитие ваших отношений.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Alexas_Fotos/Pixabay.com
Берите инициативу в свои руки и делайте то, что от вас никто не ожидает. Скромные Девы на этой неделе правят балом.
Женщины
Смелость города берет – вспомните это изречение, оно пойдет вам на пользу. Завязывайте новые знакомства, обменивайтесь эмоциями, не бойтесь обновлять чувства.
Мужчины
Предложите своей девушке отправиться на свидание. Познакомьте ее со своими приятелями, если до сих пор этого не сделали.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Alexas_Fotos/Pixabay.com
Велика вероятность, что придется испытать муки ревности. Даже если повод и будет, старайтесь держать себя в руках.
Женщины
Многообещающие улыбки и игривые взгляды хороши в меру. Пользуйтесь боевым арсеналом настоящей женщины только в особых случаях, иначе вас начнут считать легкомысленной особой.
Мужчины
Ваша дама сердца пользуется популярностью у других мужчин, этому нужно радоваться, а не изводить ее упреками.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Alexas_Fotos/Pixabay.com
Продумайте сценарий предстоящего свидания до мелочей, чтобы оно не сорвалось.
Женщины
Доверьтесь своему мужчине – это поможет преодолеть барьеры в отношениях. Ваш избранник еще сможет вас удивить, причем в хорошем смысле. Если он пригласит вас на свидание, не отказывайтесь, даже если очень заняты.
Мужчины
Скорпионы мужчины покоряют женские сердца. В отношениях ожидаются приятные сюрпризы.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Alexas_Fotos/Pixabay.com
Вариантом приятного времяпрепровождения со второй половинкой предостаточно.
Женщины
Будьте дипломатичны в любовных делах: прежде чем высказывать собственное мнение, поинтересуйтесь, что думает по этому поводу ваш избранник. Мужчины ценят внимание к их персоне.
Мужчины
Ваша дама может вас неправильно понять, не ступайте с ней в споры. Если конфликт уже случился, постарайтесь помириться как можно быстрее.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Alexas_Fotos/Pixabay.com
Звезды наделили вас искусством обольщения, воспользуйтесь этим, чтобы покорить того, кто нравится.
Женщины
Не стремитесь очаровывать всех без исключения, подумайте – зачем вам толпа несчастных влюбленных, они могут доставить немало проблем.
Мужчины
Для завоевания женских сердец не обязательно выстраивать заумные планы. Достаточно улыбнуться, подмигнуть и женщины начнут проявлять к вам интерес.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Alexas_Fotos/Pixabay.com
Не скромничайте в отношениях со второй половинкой, будьте более напористы.
Женщины
Проявляйте к своему мужчине больше доверия, постарайтесь преодолеть свою стеснительность. Откровенный разговор с избранником будет очень кстати.
Мужчины
Побеседуйте со своей избранницей на откровенные темы, сейчас подходящий момент, чтобы прояснить недосказанность в отношениях.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Alexas_Fotos/Pixabay.com
Возьмите передышку в амурных делах, перерыв пойдет вам только на пользу.
Женщины
Не торопитесь с признанием в любви, лучше помедитируйте и помечтайте. Небольшой тайм-аут не нанесет ущерба отношениям, а только укрепит их.
Мужчины
Проанализируйте имеющиеся отношения, подумайте, хотите ли вы видеть человека, который рядом с вами и дальше, оцените серьезность своих намерений.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Alexas_Fotos/Pixabay.com
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