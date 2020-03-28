Будет жарко: гороскоп любви на период с 29 марта по 4 апреля

Многим представителям зодиакального созвездия Овен, даже если они находятся в отношениях, захочется побыть в одиночестве.

Женщины

Неделя склоняет к мечтам, вы можете быть несколько замкнутыми – все это может негативно сказаться на отношениях с любимым человеком. Перестаньте таиться, расскажите своему избраннику обо всем, что происходит в вашей душе. Это позволит избежать лишних обид.

Мужчины

Возможно недопонимание с супругой или возлюбленной. Устройте себе медовую неделю, чтобы избежать проблем в отношениях.

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