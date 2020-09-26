Будет жарко: гороскоп любви на период с 27 сентября по 03 октября

Если к вам не прислушиваются, не нагнетайте обстановку, попробуйте подойти к ситуации с другой стороны. Не так все ужасно, как вам кажется.

Женщины

Звезды советуют отвлечься немного от своих дел, необходимо ваше участие в делах партнера. Поделитесь своими впечатлениями и послушайте, что нового у любимого человека.

Мужчины

Не откладывайте на потом, что давно уже запланировали, совместные решения и дела сблизят вас с близким человеком.

Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)