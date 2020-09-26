Будет жарко: гороскоп любви на период с 27 сентября по 03 октября
Накопившееся напряжение не следует снимать на близких и родных, самый лучший способ разгрузки, это не ссоры и выяснения отношений, а походы и посещения новых мест. Откройте для себя новые парки и заповедные места, необходимы свежие впечатления, и вы увидите мир другими глазами.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Спокойствие и ровные отношения прогнозируют звезды на этой неделе, не настраивайтесь на агрессию, все равно не получится.
Женщины
Придется собраться с мыслями, финансовые дела налаживаются, надо подумать о своей внешности.
Мужчины
Звезды советуют, если вы чего-то не понимаете, не пытайтесь делать поспешных выводов, это может испортить отношения.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Если к вам не прислушиваются, не нагнетайте обстановку, попробуйте подойти к ситуации с другой стороны. Не так все ужасно, как вам кажется.
Женщины
Звезды советуют отвлечься немного от своих дел, необходимо ваше участие в делах партнера. Поделитесь своими впечатлениями и послушайте, что нового у любимого человека.
Мужчины
Не откладывайте на потом, что давно уже запланировали, совместные решения и дела сблизят вас с близким человеком.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Надо отнестись с большим пониманием и доверием к партнеру, иногда чужое мнение сильно влияет на ваши личные отношения.
Женщины
Пора уже завершить отложенные дела, финансы можно вложить в новые начинания. Новые туфли, это небольшие финансовые вложения, но много положительных эмоций.
Мужчины
Оцените романтическое настроение вашей второй половины, и настройтесь на ее волну. Романтический ужин поднимет вашу работоспособность.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Отложите рутинные дела, звезды советуют взглянуть на обстановку с новой точки зрения. Займитесь чем-то не особенно важным, но интересным для вас и вашего партнера.
Женщины
Не старайтесь навязывать свое мнение, оно может повлиять на ваши отношения с партнером, стоит прислушаться, что он думает по поводу общего дела.
Мужчины
Откровенность не всегда помогает наладить отношения, но скрывать от любимой свои проблемы не всегда лучшее решение.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Пора заняться активным отдыхом, лучше провести время с родными и близкими. Хороший отдых и смена обстановки поможет с новой силой включится в работу.
Женщины
Звезды советуют послушать советы подруг, но не следовать им поспешно. Может не все советы дельные.
Мужчины
Пришло время проанализировать свои действия, обратите внимание на окружающий мир, вполне вероятно, вы в чем-то ошибались.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Не надо думать, что все решиться без вашего участия, звезды советуют принять решение проблем на себя. Но не стоит слишком активно себя проявлять, навязчивость может испортить отношение с близким человеком.
Женщины
Много накопилось незавершенных неважных дел, которые никак не получается закончить− попросите помощи у близкого вам человека.
Мужчины
Можно послушать советы друга, но не спешите полностью ему доверять, его советы субъективны.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Звезды советуют остановиться и подумать, не всегда решительные действия приводят к желаемому результату.
Женщины
Проявите настойчивость, но не торопитесь решить все проблемы одним махом, наберитесь терпения.
Мужчины
Не уходите в себя, у вас просто переутомление, необходим активный отдых на природе с близким человеком.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Совместные дела сближают в сложных ситуациях, постарайтесь понять близкого человека, даже если вам кажется, что его занятия совсем неинтересно для вас.
Женщины
Не нагнетайте обстановку, все гораздо проще, чем вы себе придумали.
Мужчины
Звезды советуют, не решать совместные дела в одностороннем порядке, любимой женщине может это не понравиться.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Надоело однообразие и рутина, пора сделать перерыв и сменить обстановку. Прогулки по лесу или парку пойдут всем на пользу.
Женщины
Звезды советую больше доверять любимому мужчине, ваши сомнения необоснованны.
Мужчины
Не торопитесь делать поспешные выводы, звезды советуют сначала разобраться досконально, потом принимать решение.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Постоянные дела отодвинули личные отношения на задний план, надо поменять режим, и спланировать совместный отдых на природе.
Женщины
Ваше недовольство собой временно, надо заняться собой, иначе отрицательные эмоции перельются через край.
Мужчины
Успех на вашей стороне, но не принимайте поспешных решений, возможно надо набраться терпения.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Иногда полезно послушать чужое мнение, может, вы не совсем правы, совместные рассуждения приведут вас к правильному решению.
Женщины
Проявите терпение и спокойствие, звезды помогут вам найти верное решение, постарайтесь расслабиться.
Мужчины
Споры и нагнетание обстановки вряд ли помогут найти выход из создавшейся обстановки. Успокойтесь− доброжелательность и улыбка помогут больше в любой ситуации.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Если есть возможность отправиться в долгожданную поездку, то непременно сделайте это. Звезды на вашей стороне.
Женщины
Деловые отношения полностью отодвинули личные отношения, надо исправлять ситуацию. Ваш любимый человек, может понять вас неправильно.
Мужчины
Звезды советуют проявить больше внимания к близкому человеку, не обязательно в материальном плане, участие в совместных делах иногда более важно.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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