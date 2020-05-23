Будет жарко: гороскоп любви на период с 24 по 30 мая

Последние весенние денечки нужно провести с пользой. Освободитесь от плохих мыслей, отбросьте все проблемы и переживания. В ответ судьба подарит вам щедрый подарок.

Женщины

Дамы, которые до сих пор одиноки, смогут обрести свое счастье. Вам больше не нужно встречать вечера в одиночестве, вас будут будить крепким кофе с утра, и укладывать в постель сильными объятьями на ночь.

Мужчины

Задумайтесь всерьез о своем будущем. Постарайтесь продумать каждый шаг, начиная с того, какая женщина будет с вами рядом.

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