Будет жарко: гороскоп любви на период с 24 по 30 мая
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Последние весенние денечки нужно провести с пользой. Освободитесь от плохих мыслей, отбросьте все проблемы и переживания. В ответ судьба подарит вам щедрый подарок.
Женщины
Дамы, которые до сих пор одиноки, смогут обрести свое счастье. Вам больше не нужно встречать вечера в одиночестве, вас будут будить крепким кофе с утра, и укладывать в постель сильными объятьями на ночь.
Мужчины
Задумайтесь всерьез о своем будущем. Постарайтесь продумать каждый шаг, начиная с того, какая женщина будет с вами рядом.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Многие верят в то, что мысли материализуются. Постарайтесь думать о самом лучшем по максимуму и получите приятный ответ от судьбы.
Женщины
В некоторых моментах вы занимаете сторону пессимиста, но не стоит. У вас все прекрасно, вы красивы, молоды, полны сил и энергии. Ваша любовь уже спешит к вам.
Мужчины
Рядом с вами идеальная партнерша. Она совершенна по каждому параметру. Цените, любите, и никому не отдавайте.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Лето не за горами. В душе поют пташки, хочется на пляж. Звезды советуют побыть дома, уделить время близким. Если у вас есть загородный участок – самое время оторваться от суеты, бытовых проблем и серых будней.
Женщины
Около вас находится много мужчин, но только один из них достоин внимания, уважения.
Мужчины
Вы как солнечное затмение. Вы появляетесь крайне редко, но завораживаете каждую даму. Становитесь лучиком солнца и балуйте своим присутствием их намного чаще. Так вы быстрее найдете ту самую.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Вселенная помогает только тем, кто этого желает, и кто стремится к своей цели. Вы именно из таких.
Женщины
Не тратьте силы на тех, кто этого не ценит. В мире много мужчин, которые могут отдать вам все свое тепло и заботу. С таким человеком вы сможете стать счастливой по истине.
Мужчины
Вы терпеливы, спокойны, но неимоверно романтичные натуры. Дамы ценят это в мужчинах. Оставайтесь собой и сможете покорить любую.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Когда приходит любовь, нет места непониманию, конфликтам и другим проблемам. В эту весну у вас есть шанс испытать на себе это чувство и все его прелести.
Женщины
Конец весны время взять отпуск и провести его со своим молодым человеком.
Мужчины
Ваше желание – закон в семье. Помните, фея, которая их исполняет, может мечтать о джине, который одарит сюрпризами ее. Станьте для нее тем самым джином, и вашему счастью не будет предела.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
В жизни Девы начнут происходить глобальные изменения. Возможна смена работы, новый партнер в любви и романтическое предложение от него.
Женщины
На вас в буквальном смысле обрушатся чувства. Вы будете приятно удивлены такому шквалу событий, постоянно сменяющих друг друга.
Мужчины
Жизнь не репетиция и невозможно исправить старые ошибки. Помните об этом, любите свою женщину до кончиков пальцев, и она подарит вам заботу, деток и внимание до самой старости.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе стоит соблюдать спокойствие, оставаться в уравновешенном состоянии. Так вы сохраните покой в семье.
Женщины
Планируя предстоящие выходные, старайтесь отдавать предпочтение уединенным местам, где нет большого скопления людей. Цель уикенда - побыть вдвоем.
Мужчины
Основная тема каждого дня этой недели - гармония и уют. Чтобы не нарушать рекомендации звезд, просто оставайтесь дома, возьмите отпуск, забудьте о насущных проблемах.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Вокруг вас царит сказочная атмосфера. Рядом как будто есть фея, исполняющая ваши пожелания. Она действительно есть, только проявлена в лице второй половинки.
Женщины
Звезды буквально открывают вам дорогу к флирту, новым знакомствам, свиданиям. Не упустите ни единой возможности привлечь внимание того, кто вам дорог к сердцу.
Мужчины
Конец мая будет для вас экспериментальным. Вам захочется новых ощущений в отношениях, будет желание сменить окружающую обстановку вплоть до капитального ремонта. Дерзайте.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Стрельцам свойственно совершать необдуманные поступки. В этом все вы. Эта неделя не будет исключением, и каждый новый шаг будет радовать вас больше и больше.
Женщины
Будни будут переполнены рисками, искушениями, перед которыми сложно устоять. В некоторых моментах это и не потребуется.
Мужчины
У вас есть объект обожания. Наступает час, когда нужно придти и завладеть сокровищем мира.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
В конце мая душа начинает петь от радости, от лета и тепла. Такой настрой всегда способствует романтике.
Женщины
Вы нашли свое счастье и не собираетесь его никому отдавать. Правильно делаете.
Мужчины
Создавая вокруг себя романтическую атмосферу, вы притягиваете противоположный пол. Продолжайте в том же духе.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Перед самым летом хочется отдохнуть. На самом деле сейчас начинается самая жаркая охота на противоположный пол.
Женщины
Будьте бдительны. Вы являетесь объектом обожания сразу нескольких мужчин. Не ошибитесь с выбором.
Мужчины
Какое бы желание вы не загадали, оно в любом случае сбудется.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
В вашей жизни наступает пора свиданий, знакомств, предложения руки и сердца.
Женщины
Если вы еще не нашли свою вторую половинку, то сейчас самое время. Не теряйте ни минуты.
Мужчины
Вы слишком торопитесь стать семейным человеком. Не спешите, ваша любовь уже рядом, стоит только немного подождать. Она сама найдет вас и украдет у всех остальных.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!