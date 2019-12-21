Будет жарко: гороскоп любви на период с 22 по 28 декабря

В жизни Овнов царит умиротворение, понимание и любовь. Чтобы удержать такие позиции, просто оставайтесь самими собой.

Женщины

Вам свойственно сорить деньгами, разбрасываться мужчинами и не ценить свои отношения. С такими качествами вряд ли получится удержать хоть одного избранника. Поэтому они исчезают так быстро.

Мужчины

В начале недели у вас возможны интересные знакомства. Вы будете приятно удивлены тому, что ваша половинка была совсем рядом.

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