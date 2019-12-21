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Будет жарко: гороскоп любви на период с 22 по 28 декабря

В эту неделю практически каждый знак зодиака способен привлечь удачу. Отличное время для начала новых отношений, успешных знакомств, завершения общения с теми, кто этого не достоин. Достаточно пересмотреть свое общение с окружающими и многие поймут то, почему они до сих пор оставались одинокими.

Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)

Фото: vostock-photo

В жизни Овнов царит умиротворение, понимание и любовь. Чтобы удержать такие позиции, просто оставайтесь самими собой.

Женщины

Вам свойственно сорить деньгами, разбрасываться мужчинами и не ценить свои отношения. С такими качествами вряд ли получится удержать хоть одного избранника. Поэтому они исчезают так быстро.

Мужчины

В начале недели у вас возможны интересные знакомства. Вы будете приятно удивлены тому, что ваша половинка была совсем рядом.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)

Фото: vostock-photo

Многие считают, что этот знак достаточно приземленный. На самом деле представители этого зодиакального созвездия очень разносторонние личности. К ним нужно просто найти подход.

Женщины

Чтобы разнообразить свою жизнь, нужно приложить к этому силы. Терпение и труд помогут изменить себя, свое отношение с окружающими и даже отыскать среди них того самого суженого.

Мужчины

Вам нужно уделить как можно больше времени своим партнершам. Женщина без любви и романтики вянет как цветок без солнца и полива. Подумайте над этим пока не поздно.

Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)

Фото: vostock-photo

Вам нужно отвлечься от рутины и посвятить себя своим близким. Проведите время с любимыми. Они так нуждаются в вашей поддержке.

Женщины

Смените обстановку, стиль общения, в конце концов, мужчину, если он вам надоел. Зачем тянуть отношения, которые вас тяготят? Ваша жизнь полна эмоций и ярких красок, и не стоит омрачать ее без причины.

Мужчины

Чтобы побороть свои страхи относительно представительниц прекрасного пола, нужно начать с ними общаться, знакомиться.

Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)

Фото: vostock-photo

Ваш партнер начал постепенно отдаляться. Причина тому - ваше хладнокровие.

Женщины

Чтобы устранить неблагоприятный фон на любовном фронте, просто не нужно его создавать.

Мужчины

Ваши успехи в любовных делах очевидны. Вы востребованы среди женщин, вами восхищаются, вас холят, желают и ценят. Поддерживайте эту позицию, и сможете встретить самую лучшую даму во вселенной.

Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)

Фото: vostock-photo

Неделя благоприятна для всех начинаний. Особенно удачливы будут те, кто стремится построить крепкие отношения на долгие годы.

Женщины

В выходные устройте романтический вечер для двоих. Отправляйтесь в ближайший парк, проведите время далеко от всего мира, суеты.

Мужчины

Независимо от семейного статуса Львов, они всегда на высоте. Главное - не хвалиться своими любовными достижениями и тогда ваши отношения будут самыми прочными.

Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)

Фото: vostock-photo

Откажитесь от необдуманных решений. Они могут пошатнуть вашу репутацию в глазах партнера.

Женщины

К вам проявляют симпатию многие мужчины, но только один из них достоин вашего внимания. Кто он - зависит только от вас. Старайтесь выбирать более тщательно.

Мужчины

Удачу принесет уютный вечер при свечах, теплые слова, нежность, просмотр романтического фильма и полное отключение от суровых серых будней.

Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)

Фото: vostock-photo

Вокруг вас распространяется много слухов. Сплетни портят не только настроение, но и мнение о вас. Старайтесь не участвовать в двусмысленных ситуациях, особенно в отношении мужчин, состоящих в браке.

Женщины

Пользу может принести любой талисман, в который вы верите. На этой неделе вашим талисманом является партнер. Цените его, и удача будет сопутствовать во всем.

Мужчины

Звезды советуют оставаться в спокойствии. Даже если кто-то пытается вывести вас из равновесия, не нужно нервничать.

Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)

Фото: vostock-photo

Рожденные под этим знаком быстро адаптируются к новому обществу. Это касается и женщин, и мужчин. Хотите найти своего любимого человека? Включите свое обаяние.

Женщины

Если вы не можете принять верное решение, обратитесь к старшим товарищам. Более опытные дамы могут подсказать то, о чем вы не догадываетесь.

Мужчины

Вы принимаете все проблемы близко к сердцу, и это негативно отражается не только на настроении, но и на общении с любимой. Не расстраивайте ее, а лучше подарите цветы или вечер при свечах.

Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)

Фото: vostock-photo

Декабрь - месяц волшебства. Погрузитесь в эту атмосферу, и вы не пожалеете.

Женщины

Если вам очень хочется встретить этот Новый год с тем, кто вам дорог, не отталкивайте его. Порой даже простые слова, сказанные не с той интонацией, могут привести к конфликту.

Мужчины

Цените ту, которая встречает вас с работы и целует нежно на ночь. Вы настолько дороги своей избраннице, что она готова пройти с вами все невзгоды, печали и радости.

Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)

Фото: vostock-photo

В начале недели нужно расставить по местам все непонятные моменты. У вас в отношениях наступил сложный период, но разобраться в нем нужно без посторонней помощи.

Женщины

Звезды сулят приятные знакомства, интересные встречи, романтические предложения.

Мужчины

Вы сами выбрали свою партнершу, а в этом помогла сама вселенная. Не нужно отвергать подарки судьбы.

Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)

Фото: vostock-photo

Ваша чересчур высокая восприимчивость негативно отражается на отношениях с близкими людьми.

Женщины

Ревность и подозрительность - не самые лучшие качества. Постарайтесь избавиться от них, и в вашей жизни появится счастье, мужчина, романтика.

Мужчины

В жизни не получается просто плыть по течению. Чтобы сохранить брак или просто союз с женщиной мечты, нужно постоянно трудиться.

Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)

Фото: vostock-photo

Чтобы завладеть партнером, который согревает ваше сердце, нужно быть более инициативными.

Женщины

Если вы давно в браке и считаете, что он изжил себя, то это только ваша вина. Взгляните на него и своего мужа по-новому и поймете, что это не так.

Мужчины

У вас начинается самый удачный период. Ловите удачу за хвост, пока она не уплыла в руки к другому более сильному и решительному мужчине.

Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.

Фото: vostock-photo

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