Будет жарко: гороскоп любви на период с 20 по 26 октября
Самое главное - это не расстраиваться, стараться держать себя в руках и настроить себя на позитивный лад. В свою очередь наступит период, когда можно реализовывать свои планы, например, отправиться на курорт, отдохнуть, возможно, провести время со своей второй половинкой, оттолкнувшись от окружающих проблем независимо от причины их появления.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: vostock-photo
Даже тот Овен, у которого каменное сердце, в эту неделю сможет обрести счастье.
Женщины
Влюбленным дамам кажется, что вокруг летают бабочки, вы погружены в романтику, в любовь и взаимопонимание. Сохраняйте эту тенденцию как можно дольше, и все у вас будет прекрасно.
Мужчины
В эту неделю у вас будет масса положительных эмоций, а самое главное - сама вселенная вам благоволит. Активно действуйте по отношению к противоположному полу, и сможете добиться хорошего результата.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: vostock-photo
Самыми лучшими днями недели, которые подойдут для любовных начинаний, будут понедельник, среда и пятница. Что бы вы ни сделали, у вас все получится.
Женщины
Следите за своим настроением. Резкие вспышки агрессии могут спровоцировать скандалы в семье и на работе. Это оттолкнет, как реального партнера, так и потенциальных.
Мужчины
Эта неделя станет началом чего-то нового, интересного и естественно - романтичного. Вокруг вас масса дам, которые жаждут вашего внимания и серьезно настроены на то, чтобы украсть ваше сердце.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: vostock-photo
Если вы ищите свою любовь, то сейчас, то время, когда она сама плывет к вам в руки. Вы останетесь довольны тем, что найдете, ведь это судьба, посланная самой вселенной.
Женщины
Вы нежны, привлекательны и неимоверно притягательны. От вас просто невозможно оторвать взгляд, и именно это привлекает множество мужчин.
Мужчины
Если у вас есть объект обожания, то пора активно действовать. Тем, кто слишком долго мешкает, как правило, ничего не достается.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: vostock-photo
В середине недели возможны трудности в общении с избранником или избранницей, но не стоит придавать им слишком большое значение.
Женщины
Звезды советуют быть настороже, ведь на вас в буквальном смысле открыта охота, но вы не так просты, как кажетесь. Дайте мужчинам возможность побороться и стать настоящими победителями, чтобы вы выбрали достойного кандидата на руку и сердце.
Мужчины
Эта неделя будет яркой и насыщенной в эмоциональном плане. Не теряйте ни минуты, чтобы получить каждую позитивную нотку.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: vostock-photo
Львы будут чувствовать присутствие праздника в течение всей недели.
Женщины
Не теряйте бдительность. Рядом с вами есть тот, кто может стать спутником по жизни. Именно он будет согревать в холода, и поддерживать в любой сложной ситуации.
Мужчины
Вы полны сил и решительности. Хотите изменить свою жизнь? Начинайте с партнерши. Она должна вас поддерживать и понимать, а главное - принимать такими, какие вы есть, а не тянуть на дно.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: vostock-photo
У вас в душе есть некоторые переживания по поводу избранника. Поверьте, это всего лишь осенняя апатия - и не больше.
Женщины
Вас будут посещать мысли о прошлом, но не стоит связывать его с настоящим. Вы сейчас рядом с тем, кто действительно подаст вам в старости стакан воды.
Мужчины
Сейчас идеальное время для поиска любви. Старайтесь быть более избирательными, и не отдавайте предпочтение первой встречной.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: vostock-photo
Вы полны любви, ваша голова кружится от романтики, а вам самим остается наслаждаться событиями, которые вас окружают.
Женщины
Вам кажется, что вы нашли талисман любви, но нет, вы просто встретили того самого родного человечка. Не отпускайте его не при каких обстоятельствах.
Мужчины
У вас сердце замирает при виде той единственной, но не пора ли рассказать ей о своих чувствах?
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Неделя действительно яркая. События будут сменять друг друга. Вы даже будете не успевать за складывающейся ситуацией, но в целом она будет благоприятной.
Женщины
Вы получите неожиданное романтичное предложение. Скажите долгожданное да, и не пожалеете ни на минуту.
Мужчины
Вас ждет судьбоносная встреча. В вашей жизни появится та дама, которая растопит лед в сердце, которая принесет только счастье и радость.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Стрельцов будут поддерживать все планеты вселенной. Именно потому, если у вас есть какие-либо планы, то нужно их смело реализовывать.
Женщины
Вокруг вас будет только романтика и взаимопонимание. Вас любят, вы любимы и это радует вас больше всего.
Мужчины
Эта неделя подойдет для романтичных поездок, для совместного времяпрепровождения, для того, чтобы возродить былые чувства.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: vostock-photo
Вам необходим отдых, причем отдых от всех, и даже от второй половинки. Побудьте наедине с самими собой, обдумайте совершенные действия, а также планы на будущее.
Женщины
Если вы чувствуете, что с вами не тот, кто должен быть, то возможно стоит внести изменения в свои отношения.
Мужчины
Хотите любви и романтики? Зарождайте ее сами. Любите, совершайте безумные поступки, и вы получите массу положительных эмоций.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Звезды рекомендуют Водолеям быть более осторожными в личной жизни. Не спешите с действиями, не говорите громких слов. Они могут быть очень обидными.
Женщины
Начиная со среды, вас ждут кардинальные перемены. Не скрывайте своих эмоций, но старайтесь их контролировать.
Мужчины
Над вашими отношениями нависла серьезная угроза. Если вы ничего не предпримите, то возможен не просто разлад, а даже разрыв союза.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: vostock-photo
Эта неделя просто замечательная. У вас все получается, начиная от выполнения работы и заканчивая покорением сердец.
Женщины
Старайтесь более четко высказывать свои требования. Ваш партнер порой не всегда понимает, что конкретно вы от него хотите.
Мужчины
Выбросьте из головы все свои подозрения. Они совершенно беспочвенны. Ваша вторая половинка любит вас больше жизни. Цените это, и будете самым счастливым мужчиной на планете.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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