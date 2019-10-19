Будет жарко: гороскоп любви на период с 20 по 26 октября

Даже тот Овен, у которого каменное сердце, в эту неделю сможет обрести счастье.

Женщины

Влюбленным дамам кажется, что вокруг летают бабочки, вы погружены в романтику, в любовь и взаимопонимание. Сохраняйте эту тенденцию как можно дольше, и все у вас будет прекрасно.

Мужчины

В эту неделю у вас будет масса положительных эмоций, а самое главное - сама вселенная вам благоволит. Активно действуйте по отношению к противоположному полу, и сможете добиться хорошего результата.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)