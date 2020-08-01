Будет жарко: гороскоп любви на период с 2 по 8 августа
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Звезды сулят благоприятную неделю, в течение которой будут только положительные эмоции.
Женщины
Старайтесь усмирить свой пыл. Не стоит слишком активно проявлять себя относительно вашего нового избранника. Это может его спугнуть.
Мужчины
Летние теплые ночи созданы для любви. Задумайтесь об этом. Отправляйтесь со своей второй половинкой на отдых, проведите уикенд вдвоем.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Тельцы всегда находятся в поисках лучшего партнера. Пора остановится на том выборе, который сейчас перед вами. Эта вторая половинка станет вам опорой и защитой.
Женщины
Будьте осторожны. Рядом с вами находится настоящий мужчина, который положил на вас глаз. Проявите себя с лучшей стороны и сможете стать невероятно красивой парой.
Мужчины
Романтические встречи и прогулки – это то, что вам нужно. Пора отдыхать и наслаждаться своими пылкими чувствами. Это пополнит ваши запасы энергии.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Представители этого знака зодиака откроют перед собой совершенно новые горизонты. То, каких высот вы сможете достичь, зависит только от вас самих.
Женщины
У вас серьезные намерения относительно нового избранника. Не отпускайте свою мечту, и вы сможете добиться не просто создания пары, но и крепкой семьи на долгие годы.
Мужчины
Подставьте плечо своей любимой. Поддержите ее в трудный момент, покажите то, что она вам дорога, и она будет верна вам до конца дней.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pexels.com
На этой неделе у вас произойдет много событий. Эмоции будут просто зашкаливать, но вы будете непоколебимы.
Женщины
Любой корабль попадает в шторм, но ваш сможет выдержать любую бурю. Помните об этом, не спорьте с мужем, и семейная чаша будет полной на протяжении всей жизни.
Мужчины
Вы мечтаете, летаете в облаках. Пора вам спуститься в реальный мир. Именно там вас ждет дама вашего сердца.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pexels.com
В вашей жизни будет много новшеств. На этой неделе вас ожидают финансовые поступления, также возможны новости о пополнении семейства. Одинокие Львы смогут найти свою вторую половинку.
Женщины
Львы будут рады тому, что вокруг них царит любовь, счастье и умиротворение. Эта тенденция сохранится еще какое-то время.
Мужчины
В вашей семье в эти дни будут теплые, тихие вечера, приятные разговоры. Этим стоит наслаждаться сполна и не обращать внимания на различные мелочи.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pexels.com
На этой неделе вам придется принимать решения о том, что стоит ли двигаться вперед или лучше посмотреть назад.
Женщины
Не стоит выставлять претензии своему партнеру. Он самый лучший мужчина в вашей жизни, и ему нет равных.
Мужчины
Вы полны сил для того, чтобы пойти к новым вершинам. В этом вам поможет ваша вторая половинка.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pexels.com
Вы по натуре сильная личность, перед которой нет никаких преград.
Женщины
Вы можете легко решать различные проблемы, но порой мешкаете в общении с мужчинами. Поборите свою робость, и сможете обрести свое женское счастье.
Мужчины
Вокруг вас много сплетников, завистников и разлучников. Они вам не помеха, и вы продолжаете идти по заранее выбранному пути.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
На этой неделе у каждого одинокого Скорпиона есть шанс обрести свою вторую половину.
Женщины
Будьте готовы к необычному знакомству. Оригинальный знак внимания поразит вас, и вы не сможете устоять перед очарованием нового избранника.
Мужчины
Устройте своей любимой самый лучший вечер в жизни. Не забудьте заранее подготовить цветы, вино, свечи.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pexels.com
Вам благоволят звезды. Но Стрельцы должны быть в эту неделю более осмотрительны.
Женщины
Семейные Стрельцы, уставшие от рутины, наконец, найдут способ отдыха. Вам стоит отойти от привычных серых будней и сделать упор на приятное времяпрепровождение на выходных.
Мужчины
Вы сильный мужчина, от которого без ума женщины. Но вы уже нашли ту самую, любимую и единственную, и стоит уделять свое внимание только ей.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pexels.com
Звезды настоятельно рекомендует вам на этой неделе сохранять серьезность. Вам предстоит решать сложные вопросы. Нужно сделать упор на работу, чтобы получить повышение в ближайшее время.
Женщины
Ваша личная жизнь вызывает зависть других женщин. Вы красивы, ваш избранник самый лучший мужчина на свете, а дети являются настоящей гордостью. Не теряйте своих позиций, и будете настоящим примером для подражания.
Мужчины
Когда вам хочется душевной близости, стоит забыть про плотские утехи. Важно познать человека изнутри, чтобы впоследствии обнажить его тело. Стоит помнить об этом.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pexels.com
Вам благоволит волшебная планета Уран. Она подталкивает вас к новым открытиям и стоит воспользоваться этой возможностью.
Женщины
У вас появятся новые идеи о том, как изменить свою жизнь, как улучшить финансовое положение, что поможет отправиться на приятный отдых.
Мужчины
Основная ваша задача, как главы семейства – быть опорой своей дамы, чтобы она могла хранить ваш очаг. Вы хорошо справляетесь с ней. Продолжайте в том же духе.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pexels.com
Вам очень часто помогает Венера. Но вы не всегда прислушиваетесь к знакам, которые она вам посылает.
Женщины
В эту неделю будут происходить события, от которых у вас закружится голова. Вам будут поступать различные предложения, но прежде, чем соглашаться, стоит продумать каждый шаг.
Мужчины
Звезды рекомендуют Рыбам вспомнить о своих старых друзьях. Однако не желательно встречаться с прошлыми партнерами. Не стоит забывать о гранях доступного и возможного. На этой неделе они будут постоянно встречаться на пути. Не стоит начинать старые отношения снова, так как ничего хорошего они не принесут.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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