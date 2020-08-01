Будет жарко: гороскоп любви на период с 2 по 8 августа

Тельцы всегда находятся в поисках лучшего партнера. Пора остановится на том выборе, который сейчас перед вами. Эта вторая половинка станет вам опорой и защитой.

Женщины

Будьте осторожны. Рядом с вами находится настоящий мужчина, который положил на вас глаз. Проявите себя с лучшей стороны и сможете стать невероятно красивой парой.

Мужчины

Романтические встречи и прогулки – это то, что вам нужно. Пора отдыхать и наслаждаться своими пылкими чувствами. Это пополнит ваши запасы энергии.

Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)