Будет жарко: гороскоп любви на период с 19 по 25 января
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: vostock-photo
Прекрасный момент, чтобы наладить взаимоотношения с супругом.
Женщины
Ссор в семье не предвидится. Пары, в которых один из супругов по знаку зодиака Овен, прекрасно проведут время вместе. Звезды настоятельно рекомендуют больше времени проводить со второй половинкой.
Мужчины
Внимание противоположного пола на этой неделе гарантировано. Состояние влюбленности не заставит себя долго ждать. Чтобы погрузиться в него, одиноким мужчинам Овнам стоит почаще выходить в свет.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: vostock-photo
Не давайте повода для ревности, хотя это чувство может обернуться во благо, поскольку учит ценить вторую половинку.
Женщины
Для ревнивых женщин Тельцов наступает непростая пора. Вы осознаете, что ваш партнер обладает яркой внешностью и нравится другим представительницам прекрасного пола. Держитесь за него крепче, чтобы не потерять.
Мужчины
Ревность не обойдет стороной и представителей сильного пола, родившихся под знаком Тельца. Пришло время осознать, что ваша дама сердца самая лучшая.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: vostock-photo
Держите ухо востро, чтобы не столкнуться с брачными аферистами.
Женщины
Постарайтесь не влюбляться в незнакомцев, ваша вторая половинка ближе, чем вы думаете. Приглядитесь к знакомым мужчинам, велика вероятность, что среди них окажется тот самый принц.
Мужчины
Обопритесь на свою семью, обходите стороной места, где с легкостью можно завязать новые отношения. Эта неделя предоставит массу возможностей, чтобы укрепить уже имеющиеся отношения.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: vostock-photo
Есть вероятность влюбиться в кого-то из старых знакомых, оглянитесь вокруг, если хотите, чтобы к вам пришло чувство влюбленности.
Женщины
Не игнорируйте любимого, воспользуйтесь возможностью укрепить свой союз. Если второй половинки еще нет, просто радуйтесь жизни - одиночество долго не продлится.
Мужчины
Не откладывайте признание в любви, вам обязательно ответят взаимностью. Раки-мужчины, у которых уже есть пара, должны дорожить тем, что имеют.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: vostock-photo
Одинокие Львы заняты поиском партнера, и эти поиски с большой долей вероятности увенчаются успехом.
Женщины
Не решаетесь выставить свое фото на сайте знакомств - пришла пора это сделать. Мечта найти вторую половинку сбудется, если не у всех, то у многих.
Мужчины
Семейных Львов все устраивает, они радуются жизни и не тратят время на поиск сказочных принцесс. Отношения в семье развиваются в правильном русле.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Стоит подготовиться к внезапным вспышкам страсти, главное - уделять больше времени любимому.
Женщины
Не игнорируйте свою вторую половинку, ведь она у вас самая лучшая. Если отношения наскучили, попробуйте взглянуть на них по-новому.
Мужчины
Одиноким мужчинам Девам, чтобы не впадать в хандру и депрессию, стоит посещать различные мероприятия. Не бойтесь знакомиться, страстные чувства разгорятся очень быстро.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: vostock-photo
Отношениям ничего не грозит, они у вас достаточно крепкие. У одиноких Весов есть все шансы обрести пару.
Женщины
Не замыкайтесь в себе, если хотите обзавестись второй половинкой. Мужчину своей мечты на этой неделе можно встретить даже в автобусе.
Мужчины
Сходите со своей дамой сердца в кино или на прогулку в парк. Если любимой нет, все равно не сидите дома, иначе так ни с кем и не познакомитесь. Будьте открыты для общения не только в соц. сетях, но и в реальности.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Не навязывайте свое мнение партнеру, если хотите избежать ссоры. Помните, что у вашей второй половинки свой взгляд на вещи.
Женщины
Если супруг или возлюбленный изъявит желание проводить больше времени, превратитесь в хорошего слушателя, в качестве оратора себя сейчас лучше не проявлять.
Мужчинам
Одиноким мужчинам Скорпионам звезды настоятельно рекомендуют отправиться на свидание, даже если желания особого нет.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Смело стройте планы со своей второй половинкой или мечтайте о том, что скоро встретите любимого.
Женщины
Не достаточно обрисовать перспективы отношений, а потом сложить руки и ждать от моря погоды, нужно действовать, чтобы не остаться в одиночестве.
Мужчины
Почаще вспоминайте о семье, исполняйте желания супруги, если вам это под силу. Следуйте данным советам, и на этой неделе у вас будет все просто замечательно на любовном фронте.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: vostock-photo
Перестаньте копаться в прошлом своего партнера, стройте с ним будущее.
Женщины
Неподходящее время для интриг и расследований. Не имеет значения, кто был до вас. Выстраивайте свое настоящее, чтобы обрести счастливое будущее.
Мужчины
Уделяйте своей даме сердца больше внимания, чтобы избавить ее от мнительности и подозрительности. Доверие в отношениях приходит со временем и нужно его оправдывать.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Не донимайте супруга вопросами, и не сомневайтесь в его верности.
Женщины
Оборвите все связи с бывшими партнерами, прошлое должно остаться в прошлом. Наладить личную жизнь проще, чем, кажется: для этого нужно сконцентрироваться на человеке, который рядом.
Мужчины
Всех денег все равно не заработать, лучше уделите внимание семье. Работая сутками, вы можете поставить под угрозу свой брак.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: vostock-photo
Если семейная жизнь течет размеренно, добавить новизну в отношения, можно отправившись на свидание с супругом.
Женщины
Не стоит думать, что ваш мужчина далек от идеала, такие мысли ни к чему хорошему не приведут. Приготовьте любимому романтический ужин, не забудьте о свечах и красивом наряде.
Мужчины
Подарите своей даме роскошный букет цветов, велика вероятность, что в ответ вы получите чувственный отклик.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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