Будет жарко: гороскоп любви на период с 19 по 25 января

Прекрасный момент, чтобы наладить взаимоотношения с супругом.

Женщины

Ссор в семье не предвидится. Пары, в которых один из супругов по знаку зодиака Овен, прекрасно проведут время вместе. Звезды настоятельно рекомендуют больше времени проводить со второй половинкой.

Мужчины

Внимание противоположного пола на этой неделе гарантировано. Состояние влюбленности не заставит себя долго ждать. Чтобы погрузиться в него, одиноким мужчинам Овнам стоит почаще выходить в свет.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)