passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Будет жарко: гороскоп любви на период с 17 по 23 ноября

Многие считают, что любовь - это нервы, скандалы, крики, истерики, ревность и постоянные проблемы. Настоящая любовь должна быть тихой, нежной и кристально чистой. Она будет послана тем, кто сможет это понять. Сохраняя свои отношения самым лучшим образом, вы создаете не просто ячейку общества, а новое детище, которое будет находиться под защитой вселенной.

Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)

Фото: vostock-photo

Эту неделю стоит посвятить своей второй половинке. Ей просто необходима поддержка, забота и обнимашки.

Женщины

Огромная ошибка каждой представительницы прекрасного пола верить в моральную устойчивость мужчин. Они те же дети, и порой их нужно хвалить, гладить по голове и радовать приятностями.

Мужчины

В последнее время вы слишком много своей энергии тратите на работу. Она не согреет вас по вечерам и не поддержит в трудную минуту. Проведите вечер с любимой.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)

Фото: vostock-photo

Если вы ждали подсказки свыше в том, как поступить в выборе избранницы, то сейчас самое время. Научитесь правильно разгадывать знаки и поймете, как следовать дальше.

Женщины

Вы строптивы, скованны и недоверчивы. Именно это порой отталкивает мужчин. Может быть, стоит научиться доверять людям?

Мужчины

Если действовать необдуманно и менять партнерш, как перчатки, вряд ли получится найти ту, которая будет ждать вас дома с борщом по вечерам.

Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)

Фото: vostock-photo

В эту неделю будет много соблазнов, но вам нужно устоять перед ними. В противном случае вы можете потерять свою вторую половинку.

Женщины

Вы очень требовательны к своей персоне и порой это тормозит вас в новых знакомствах. Будьте простой девушкой, и вы сможете найти того, кому вы понравитесь со всеми своими недостатками.

Мужчины

Сейчас вам нужно остыть, отдохнуть от жарких и пламенных встреч с дамами. Ваша чрезмерная активность может напугать и оттолкнуть.

Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)

Фото: vostock-photo

Грядущие дни будут полны приключений, романтики и эмоций. Не нужно сдерживать себя. Вы, наконец, нашли свою вторую половину, и она полностью подходит вам.

Женщины

Ваш партнер позабыл о ваших первых пламенных встречах? Напомните ему, устройте вечер при свечах, наполните ванну лепестками роз и просто проведите это время вдвоем.

Мужчины

Важно помнить, что подарок может быть не только материальным. Достаточно подарить своей даме внимание, и ей будет этого достаточно.

Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)

Фото: vostock-photo

На этой неделе велика вероятность, встретить того, кто вскружит вам голову и отправит на седьмое небо от счастья.

Женщины

Дамы Львицы очень коварные и опасные, но только не в общении со своими вторыми половинками. Здесь вы наоборот - нежные и кроткие кошечки. Оставайтесь такими навсегда, и ваша любовь будет жить вечно.

Мужчины

В ваши планы будут вторгаться серьезные перемены. Не бойтесь их, так как они принесут только пользу.

Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)

Фото: vostock-photo

В начале недели стоит соблюдать спокойствие. Вы очень напряжены, но все зря. К выходным негативные тенденции сменятся позитивными, и все пойдет как можно лучше, особенно в личной жизни.

Женщины

Вам хочется мужского внимания и крепкого плеча рядом с собой. Проявите себя, и в скором времени у вас появится свой спутник жизни.

Мужчины

Не стоит устраивать скандалы на пустом месте. Это совершенно ни к чему. Ваша вторая половина просто без ума от вас и никогда не оставит без внимания, любви и ласки.

Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)

Фото: vostock-photo

В течение этой недели все ваши планеты покровители будут бездействовать, но это далеко не повод вешать нос. Вы полны сил, энергии и целеустремленности.

Женщины

Вам поступит приятное романтическое предложение. Не вздумайте от него отказываться. Это поможет развеяться, а может быть станет началом нового романа.

Мужчины

Если вы одиноки, но желаете обрести свое счастье, то эта осень - самое время. Середина ноября будет очень яркой и интересной, а ваше первое свидание под вечерним снегопадом запомнится на долгие годы.

Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)

Фото: vostock-photo

Ваша нервозность может негативно отразиться на личной жизни, и особенно на общении с партнером.

Женщины

Вам не нравится, когда критикуют вас, но тогда почему вы делаете то же самое? Цените своего партнера, иначе за вас это сделает другая.

Мужчины

Не затягивайте конфликты, не создавайте их. Просто наслаждайтесь тем, что между вами и вашей избранницей есть самое волшебное чувство в мире.

Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)

Фото: vostock-photo

Вам хочется свободы и отдыха, но вас давит рутина, бытовые проблемы и особенно конфликты с любимыми. Попробуйте вырваться хотя бы на пару дней из этой суеты, и это пойдет вам на пользу.

Женщины

Научитесь планировать свое время. Вы стремитесь обхватить вселенную, когда вам достаточно маленького любимого человечка, а все остальное бренно.

Мужчины

Вы в состоянии создать крепкий союз со своей избранницей, однако для этого нужно постоянно работать над своими отношениями.

Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)

Фото: vostock-photo

Козерогам всегда необходимо личное пространство. В противном случае они начинают чахнуть, скучать и даже впадать в депрессию.

Женщины

Хотите что-то изменить в своей жизни? Сейчас самое время. Выкиньте старые вещи, отдайте чемодан подруге, смените парня, если он вас не устраивает.

Мужчины

Вы сложно справляетесь с проблемами в личной жизни, но ваша дама готова поддерживать вас как никто другой.

Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)

Фото: vostock-photo

Грядущая неделя будет романтичной, яркой и запоминающейся.

Женщины

Вы можете отдыхать так, как вам захочется, но помните, что любить стоит молча.

Мужчины

Пригласите в гости ту, которая ранит ваше сердце при одном только взгляде. Расскажите о своих чувствах. Она ответит вам взаимностью.

Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)

Фото: vostock-photo

Одинокие Рыбы смогут обрести вторую половинку, а те, кто уже в отношениях перейдут на новый уровень.

Женщины

Вы красивы как никогда. Воспользуйтесь этим и отправляйтесь на охоту на кавалеров.

Мужчины

Не нужно требовать многого от той, что ценит вас за все капризы, прихоти и приступы ревности. Найти такую же, получится вряд ли.

Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!