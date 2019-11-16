Будет жарко: гороскоп любви на период с 17 по 23 ноября
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Эту неделю стоит посвятить своей второй половинке. Ей просто необходима поддержка, забота и обнимашки.
Женщины
Огромная ошибка каждой представительницы прекрасного пола верить в моральную устойчивость мужчин. Они те же дети, и порой их нужно хвалить, гладить по голове и радовать приятностями.
Мужчины
В последнее время вы слишком много своей энергии тратите на работу. Она не согреет вас по вечерам и не поддержит в трудную минуту. Проведите вечер с любимой.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: vostock-photo
Если вы ждали подсказки свыше в том, как поступить в выборе избранницы, то сейчас самое время. Научитесь правильно разгадывать знаки и поймете, как следовать дальше.
Женщины
Вы строптивы, скованны и недоверчивы. Именно это порой отталкивает мужчин. Может быть, стоит научиться доверять людям?
Мужчины
Если действовать необдуманно и менять партнерш, как перчатки, вряд ли получится найти ту, которая будет ждать вас дома с борщом по вечерам.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: vostock-photo
В эту неделю будет много соблазнов, но вам нужно устоять перед ними. В противном случае вы можете потерять свою вторую половинку.
Женщины
Вы очень требовательны к своей персоне и порой это тормозит вас в новых знакомствах. Будьте простой девушкой, и вы сможете найти того, кому вы понравитесь со всеми своими недостатками.
Мужчины
Сейчас вам нужно остыть, отдохнуть от жарких и пламенных встреч с дамами. Ваша чрезмерная активность может напугать и оттолкнуть.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: vostock-photo
Грядущие дни будут полны приключений, романтики и эмоций. Не нужно сдерживать себя. Вы, наконец, нашли свою вторую половину, и она полностью подходит вам.
Женщины
Ваш партнер позабыл о ваших первых пламенных встречах? Напомните ему, устройте вечер при свечах, наполните ванну лепестками роз и просто проведите это время вдвоем.
Мужчины
Важно помнить, что подарок может быть не только материальным. Достаточно подарить своей даме внимание, и ей будет этого достаточно.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: vostock-photo
На этой неделе велика вероятность, встретить того, кто вскружит вам голову и отправит на седьмое небо от счастья.
Женщины
Дамы Львицы очень коварные и опасные, но только не в общении со своими вторыми половинками. Здесь вы наоборот - нежные и кроткие кошечки. Оставайтесь такими навсегда, и ваша любовь будет жить вечно.
Мужчины
В ваши планы будут вторгаться серьезные перемены. Не бойтесь их, так как они принесут только пользу.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: vostock-photo
В начале недели стоит соблюдать спокойствие. Вы очень напряжены, но все зря. К выходным негативные тенденции сменятся позитивными, и все пойдет как можно лучше, особенно в личной жизни.
Женщины
Вам хочется мужского внимания и крепкого плеча рядом с собой. Проявите себя, и в скором времени у вас появится свой спутник жизни.
Мужчины
Не стоит устраивать скандалы на пустом месте. Это совершенно ни к чему. Ваша вторая половина просто без ума от вас и никогда не оставит без внимания, любви и ласки.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: vostock-photo
В течение этой недели все ваши планеты покровители будут бездействовать, но это далеко не повод вешать нос. Вы полны сил, энергии и целеустремленности.
Женщины
Вам поступит приятное романтическое предложение. Не вздумайте от него отказываться. Это поможет развеяться, а может быть станет началом нового романа.
Мужчины
Если вы одиноки, но желаете обрести свое счастье, то эта осень - самое время. Середина ноября будет очень яркой и интересной, а ваше первое свидание под вечерним снегопадом запомнится на долгие годы.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Ваша нервозность может негативно отразиться на личной жизни, и особенно на общении с партнером.
Женщины
Вам не нравится, когда критикуют вас, но тогда почему вы делаете то же самое? Цените своего партнера, иначе за вас это сделает другая.
Мужчины
Не затягивайте конфликты, не создавайте их. Просто наслаждайтесь тем, что между вами и вашей избранницей есть самое волшебное чувство в мире.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Вам хочется свободы и отдыха, но вас давит рутина, бытовые проблемы и особенно конфликты с любимыми. Попробуйте вырваться хотя бы на пару дней из этой суеты, и это пойдет вам на пользу.
Женщины
Научитесь планировать свое время. Вы стремитесь обхватить вселенную, когда вам достаточно маленького любимого человечка, а все остальное бренно.
Мужчины
Вы в состоянии создать крепкий союз со своей избранницей, однако для этого нужно постоянно работать над своими отношениями.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: vostock-photo
Козерогам всегда необходимо личное пространство. В противном случае они начинают чахнуть, скучать и даже впадать в депрессию.
Женщины
Хотите что-то изменить в своей жизни? Сейчас самое время. Выкиньте старые вещи, отдайте чемодан подруге, смените парня, если он вас не устраивает.
Мужчины
Вы сложно справляетесь с проблемами в личной жизни, но ваша дама готова поддерживать вас как никто другой.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Грядущая неделя будет романтичной, яркой и запоминающейся.
Женщины
Вы можете отдыхать так, как вам захочется, но помните, что любить стоит молча.
Мужчины
Пригласите в гости ту, которая ранит ваше сердце при одном только взгляде. Расскажите о своих чувствах. Она ответит вам взаимностью.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: vostock-photo
Одинокие Рыбы смогут обрести вторую половинку, а те, кто уже в отношениях перейдут на новый уровень.
Женщины
Вы красивы как никогда. Воспользуйтесь этим и отправляйтесь на охоту на кавалеров.
Мужчины
Не нужно требовать многого от той, что ценит вас за все капризы, прихоти и приступы ревности. Найти такую же, получится вряд ли.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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