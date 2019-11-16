Будет жарко: гороскоп любви на период с 17 по 23 ноября

Эту неделю стоит посвятить своей второй половинке. Ей просто необходима поддержка, забота и обнимашки.

Женщины

Огромная ошибка каждой представительницы прекрасного пола верить в моральную устойчивость мужчин. Они те же дети, и порой их нужно хвалить, гладить по голове и радовать приятностями.

Мужчины

В последнее время вы слишком много своей энергии тратите на работу. Она не согреет вас по вечерам и не поддержит в трудную минуту. Проведите вечер с любимой.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)