Не забывайте дарить друг другу улыбки и не ссорьтесь по мелочам. Дамы, если вы хотите найти спутника жизни, то не останавливайтесь, но будьте осмотрительны. Мужчины, не ждите пока вас заметят. Действуйте и знакомьтесь с теми девушками, которые вам симпатичны. Главное - не торопитесь, и тогда вы встретите свою настоящую любовь. ### Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля) Представителям знака повезет - они найдут свою любовь. Для этого нужно приложить усилия и максимум терпения.ЖенщиныНеобходимо опасаться назойливых кавалеров. А человек, который вам дорог, может показать себя с плохой стороны. Забудьте об этом увлечении, не теряйте надежду. МужчиныПредставителям, которые имеют семью лучше устранить конфликт и отравиться вместе с женой в путешествие. ### Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая) Несовпадение интересов, один желает незабываемой романтики, другой занят бытовыми проблемами. ЖенщиныЕсли вы не хотите ухудшить отношения, то прислушайтесь к любимому. Не ссорьтесь по мелочам.МужчиныРекомендуем удивлять своих дам: подарите цветы, красивый подарок. Одиноких представителей знака ждут грандиозные изменения в личной жизни. Не пропустите судьбоносную встречу. ### Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня) Время для комплиментов и новых встреч. Не упустите шанс, который у вас скоро появится.ЖенщиныЖенщины, которые имеют отношения ощутят мало свободы. Однако этому они окажутся благодарны, когда будет проведен самоанализ. МужчиныНе следует делать комплименты всем подряд. Не уподобляйтесь актерам, ведь иначе вам не поверит ни одна девушка.### Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля) Раки захотят свой роман виртуальный перевести в реальность. Об этом указывают звезды, потому не бойтесь и сделайте первый шаг в новые отношения.ЖенщиныРазочарованные Раки займут выжидательную позицию. Семейным представителям следует разобраться в себе. МужчиныПревратятся в капризных маленьких детей. Не будут простить прощение и замкнутся в себе. Только все закончится романтическим ужином со второй половинкой.### Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа) Время романтики и неожиданных встреч. Откройте сердце для новой любви, которая придет очень скоро.ЖенщиныВы окажитесь в центре событий и будете пользоваться успехом у мужчин. Однако не следует заводить бурные романы. Вы быстро в них запутаетесь. МужчиныВы сможете оживить отношения, которые будут похожи на медовый месяц. Окружающие позавидуют вашим отношениям.### Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября) Неделя порадует успехами в сердечных делах. Постарайтесь разобраться в отношениях и не делать серьезных шагов. ЖенщиныВаша головка будет полна мыслями о том, подходит ли вам партнер. И хватит ли вам сил, чтобы он занял место в вашей жизни. Эти мысли могут отразиться на чувствах.МужчиныТолько ум поможет вам завоевать любимую женщину. Не старайтесь отстраняться от отношений. На этой неделе вас ждут настоящие чувства. ### Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября) Ожидается прилив сексуальной энергии, появится желание ходить на свидания, романтично проводить время.ЖенщиныИдеальное время для интимной близости, обрести взаимопонимание со второй половинкой будет совсем несложно.Мужчины У вас появится дар очаровывать женщин. Дамы оценят по достоинству не только вашу внешность, но и интеллект с рассудительностью. ### Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября) Подходящее время, чтобы отправиться на романтическое свидание и найти себе пару.ЖенщиныВам будет везти в любви больше, чем представителям других зодиакальных созвездий, стоит этим воспользоваться. Эту неделю рекомендуется посвятить налаживанию личной жизни.МужчиныНе играйте с женскими чувствами, иначе это аукнется. Избегайте ссор со своей женщиной, если такое уже случилось, попросите прощения. Переживания возлюбленной должны быть для вас на первом месте, не игнорируйте их. ### Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря) Звезды говорят, что нужно ненадолго отложить отношения и новые знакомства. Если этого не сделать, то ждут разочарования.ЖенщиныНастроение будет очень сильно зависеть от мыслей. Но скоро все изменится. Человек, который вами интересуется сделает первый шаг.Мужчины Если вам нравится девушка, то не спугните ее. Пусть она сама добьется того, чтобы вы обратили на нее внимание. Дайте ей немного времени присмотреться к вам. ### Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января) Будьте сдержаны и не открывайте секреты своим любимым. Это может вызвать негативную реакцию.ЖенщиныНе выставляйте отношения на показ. Одиноким Козерогам пока сложно найти вторую половинку. Однако ситуация изменится.Мужчины Представители знака будут искать настоящих отношений. Не торопите события, неделя не слишком удачная. Семейным Козерогам следует провести время с семьей. ### Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля) На этой неделе, чтобы понравится второй половинке, займетесь спортом. Однако решение иметь хорошую фигуру вызовет ревность.ЖенщиныОдиноким представительницам знакам следует задуматься о новых отношениях. Период подходящий для неожиданных знакомств, флирта и увлекательных поездок.Мужчины Постарайтесь уделить время семье или любой женщине. Не ревнуйте без повода, тогда вас ждут романтические отношения. ### Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта) Неделя идеально подходит для смены имиджа. Именно такого рода изменения привлекут к вам противоположный пол. ЖенщиныЗанимайтесь своим внешним видом. Не обращайте внимание на сплетни о ваших новых отношениях. Проведите время со своей второй половинкой, возьмите отпуск.Мужчины Некоторым представителям знака придется пережить неудачный роман. Об этом вы будете жалеть. Не делайте опрометчивых шагов. Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristovapro._ Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!