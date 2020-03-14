Будет жарко: гороскоп любви на период с 15 по 21 марта

В вашей жизни могут произойти изменения, в том числе достаточно неожиданные: интересное знакомство в соцсети или появление бывшего партнера.

Женщины

Прислушивайтесь к своим чувствам, а не к советам окружающих. Вам стоит разделить общение и работу, постараться найти что-то общее с интересующим человеком.

Мужчины

Пора всерьез задуматься о своем будущем и перестать размениваться на мимолетные контакты с первыми встречными.

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