Будет жарко: гороскоп любви на период с 15 по 21 марта
Влюбленным стоит обратить больше внимания друг на друга, чтобы избежать мелких ссор и обид. Несмотря на благоприятный общий фон, постоянные споры и придирки могут привести к серьезным проблемам в отношениях. Будьте доброжелательны и тактичны, не испытывайте партнера на прочность, и неделя пройдет приятно и без недопонимания.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: vostock-photo
В вашей жизни могут произойти изменения, в том числе достаточно неожиданные: интересное знакомство в соцсети или появление бывшего партнера.
Женщины
Прислушивайтесь к своим чувствам, а не к советам окружающих. Вам стоит разделить общение и работу, постараться найти что-то общее с интересующим человеком.
Мужчины
Пора всерьез задуматься о своем будущем и перестать размениваться на мимолетные контакты с первыми встречными.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: vostock-photo
У вас есть все шансы встретить человека, который полностью изменит вашу жизнь. А вот будут эти перемены к лучшему или наоборот, зависит только от вас.
Женщины
Не спешите с головой уходить в эмоции, присматривайтесь и анализируйте. Вы сейчас неотразимы и чувствуете уверенность в своих силах, стоит воспользоваться ситуацией.
Мужчины
Вы производите неизгладимое впечатление на противоположный пол без особых усилий.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: vostock-photo
В марте Близнецы чувствуют духовную близость с любимым человеком, это счастливый период для влюбленных и крепких пар. Во многих союзах именно сейчас произойдет распределение сил.
Женщины
Вам предстоит решать немало проблем, в том числе связанных с собственным эгоизмом. Лучше не обращать внимания на мелочи.
Мужчины
Вам можно просто расслабиться и наслаждаться приятными отношениями, конфликты и ссоры вам не грозят.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: vostock-photo
Для раков пришло время взять все в свои руки, даже если есть страх или стеснение.
Женщины
Если вам удастся преодолеть сомнения, отношения выйдут на новый уровень, а вы поймете, что можете значительно больше, чем предполагали. Новые перспективные знакомства пока маловероятны.
Мужчины
Вы вполне можете обнаружить интересную кандидатуру совсем рядом. Звезды советуют быть активнее и не бояться своих чувств.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: vostock-photo
Для Львов наступают по-настоящему счастливые дни. В отношениях царит гармония, на любовном небосводе – ни одного облачка.
Женщины
Не упустите возможность и насладитесь приятными ощущениями, посвятите время друг другу, цените то, что имеете. Неделя подходит и для создания новых пар.
Мужчины
Вы легко добиваетесь своей цели, буквально купаетесь во внимании противоположного пола. Наслаждайтесь!
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Девы в марте испытывают эмоциональный подъем, но пытаются подавлять нежные чувства.
Женщины
Не стоит отказывать себе в удовольствии открыться партнеру и показать свою любовь. Для поиска новой любви – не самое подходящее время. Сейчас стоит заняться собой и разобраться в собственных эмоциях.
Мужчины
Набирайтесь сил для новых незабываемых любовных приключений, интересные и незабываемые встречи произойдут очень скоро.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: vostock-photo
Конфликты в отношениях могут застать вас врасплох, ведь, как говорится «ничто не предвещало».
Женщины
Не подавайтесь негативным эмоциям, злость и ревность – далеко не лучший советчик. Совсем скоро ситуация разрешится в вашу пользу, если не успеете наделать ошибок.
Мужчины
Новые знакомства будут мимолетными и несерьезными, но это вовсе не повод отказываться от своей мечты.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: vostock-photo
На этой неделе могут произойти события, из-за которых вы измените отношение к партнеру.
Женщины
Не торопите события, сфокусируйтесь на хорошем, и постарайтесь извлечь пользу из происходящего. Сейчас вы можете узнать любимого человека с неожиданной стороны.
Мужчины
Повнимательнее присмотритесь к новым знакомым – возможно, они не те, кем кажутся. Анализируйте и не поддавайтесь эмоциям.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Внутренний позитивный настрой поможет вам избежать неприятностей в любовных делах.
Женщины
Тем, кто уже нашел пару, стоит провести больше времени вместе, чтобы укрепить союз. Для остальных наступает подходящее время для новых перспективных отношений.
Мужчины
Опасайтесь завистников, поменьше рассказывайте о своих победах друзьям. Настоящие отношения любят тишину.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: vostock-photo
Лучшее, что сейчас могут сделать Козероги – поработать над самооценкой. Причины многих неудач в отношениях лежат именно в этой плоскости.
Женщины
Проблемы могут возникнуть и в парах, и с новыми знакомыми. Все они временные, поэтому постарайтесь преодолеть трудности с наименьшими потерями.
Мужчины
Вы рискуете потерять контроль над собой и ситуацией, стоит быть осторожнее. А еще пора избавиться от излишней застенчивости.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Водолеям нужно точно определиться с целями, чтобы избежать спонтанных поступков. Такие метания вполне могут привести в тупик.
Женщины
Возможны небольшие конфликты с партнером без серьезных последствий, новые отношения вряд ли получат продолжение. Но женщины могут почувствовать себя особенно прекрасными из-за повышенного внимания противоположного пола.
Мужчины
Не теряйте голову и присматривайтесь к претенденткам. Временное затишье на любовном фронте вот-вот сменится бурным романом.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: vostock-photo
Рыбы могут действовать прямо и решительно, осуждать их сейчас никто не будет.
Женщины
Не стоит забывать о чувствах партнера: разрушить отношения намного проще, чем создать их. Звезды обещают интересные знакомства, возможно, с продолжением.
Мужчины
Помните, что весной дамы особенно ценят романтику. Не распыляйте внимание на всех прекрасных дам сразу.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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