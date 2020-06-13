Будет жарко: гороскоп любви на период с 14 по 20 июня

Овнам некогда будет скучать. У вас много дел, как в любви, так и на работе, в самосовершенствовании и не только. Не забывайте о своих вторых половинках.

Женщины

Вы чрезмерно активны. Это порой пугает представителей противоположного пола. Старайтесь сдерживать свои эмоции, чтобы не спугнуть потенциального партнера.

Мужчины

Вы хорошо адаптируетесь к новой обстановке, обстоятельствам, которые складываются вокруг. Так вы сможете легко познакомиться, завести разговор и даже сделать романтическое предложение. Дерзайте.

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