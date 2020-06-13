Будет жарко: гороскоп любви на период с 14 по 20 июня
Кто-то сможет увеличить свои накопления, у других будет пополнение в семье, третьи получат возможность найти свою вторую половинку, без которой они просто не представляют свое будущее. Самое главное – верить в свои начинания, стремиться и не упускать ни единой возможности.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Овнам некогда будет скучать. У вас много дел, как в любви, так и на работе, в самосовершенствовании и не только. Не забывайте о своих вторых половинках.
Женщины
Вы чрезмерно активны. Это порой пугает представителей противоположного пола. Старайтесь сдерживать свои эмоции, чтобы не спугнуть потенциального партнера.
Мужчины
Вы хорошо адаптируетесь к новой обстановке, обстоятельствам, которые складываются вокруг. Так вы сможете легко познакомиться, завести разговор и даже сделать романтическое предложение. Дерзайте.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Все что связано с такой темой, как любовь трогает вас до глубины души. Вы натура тонкая, вам необходима подпитка, поддержка, опора. Найдите ее в своей второй половинке, и не пожалеете.
Женщины
Дарить тепло своего тела могут многие, а вот полюбить душу нет. Помните об этом и старайтесь выбирать партнеров сердцем.
Мужчины
Вам нужно расставить свои сети любви, и рыбка сама в них попадется. Практически ничего не нужно делать, только проявить свое обаяние.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
На повестке недели – романтические встречи, цветы и море комплиментов. Не откладывайте на потом ничего. Любите, творите, цените каждый момент.
Женщины
Даже если вы не можете решиться на серьезный шаг, то нужно переступить через себя. Хватит сидеть в одиночку, когда вокруг все обнимаются и целуются. У вас есть тот, кто ловит каждый ваш взгляд.
Мужчины
Вы привыкли быть на высоте. Не теряйте этого. Женщины любят тех, кто может добиваться своего.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Лето только начинается, а вы уже в центре внимания. Звезды распорядились так, что многие раки смогут укрепить свой союз узами брака.
Женщины
Чтобы ваша семья была крепкой как сталь, нужно ее хорошо выковать. Не забывайте об этом, и сможете сохранить ее на долгие годы.
Мужчины
Вам стоит побыть наедине с собой. Подумайте над своим будущим, возможно, решитесь на какие-то начинания, это откроет перед вами новые горизонты.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Любовь и деньги никогда не будут на одном уровне. Выбирая карьеру, порой приходится жертвовать семьей. Старайтесь грамотно планировать свое время, чтобы не упустить ничего важного.
Женщины
Не ревнуйте своего партнера. Он выбрал вас. Он терпит ваш жесткий характер, порой ему сложно справляться с такой властной натурой, но он ценит каждый момент, проведенный вместе.
Мужчины
Вам свойственно лениться. Пора устранять эту привычку. Женщины любят сильных и решительных.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Одиноким Девам звезды сулят приятные знакомства. Вы сможете встретить того, кто действительно разделит с вами и горе и радости.
Женщины
Сейчас самое время заняться собой, своей второй половинкой, семьей, улучшением жилищных условий. Вместе вы сможете преодолеть все преграды.
Мужчины
Хитросплетение звезд приведет к тому, что перед вами предстанет женщина вашей мечты.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Звезды подсказывают, что в этом июне повезет именно весам. Вы успешны во всех начинаниях, особенно в любовных.
Женщины
В вашей жизни наступила белая полоса. Вы познали тайну любви, смогли открыться тому самому, посланному судьбой и поняли, что такое настоящее женское счастье.
Мужчины
Не стоит вступать в интрижки на работе. Это может негативно отразиться на вашем семейном благополучии.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Чтобы жизнь была сладкой, гармоничной, нужно научиться находить равновесие внутри себя, с миром вокруг.
Женщины
Выставляя жесткие требования своему партнеру, не забывайте соответствовать им самим. Порой это удается не всегда, а потому стоит сделать послабление мужчине.
Мужчины
Свежий ветер перемен уже летит к вам на встречу. Какими они будут, зависит только от вас.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Летние каникулы – это романтика, страсть, прогулки под луной по набережной. Проведите это время с пользой и будете вспоминать эту неделю всю жизнь.
Женщины
Ближайшие 7 дней будут динамичными, неспокойными, но романтичными. Старайтесь приложить максимум усилий, чтобы провести время с любимым.
Мужчины
Вы спонтанно отправитесь на свидание. Вы сможете встретить вторую половинку там, где совсем этого не ожидали.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
У счастливого человека все хорошо. Именно сейчас вас можно назвать радостным, довольным, удовлетворенным.
Женщины
Ваша энергия просто зашкаливает. Вы позитивно настроены, желаете перемен, хотите внести изменения в личную жизнь. Не бойтесь закончить старые отношения и начать другие. Порой такой шаг меняет всю судьбу.
Мужчины
В семье нет отдельных целей. Есть единое целое, которое направляется к новым вершинам. Помните об этом, и сможете сохранить союз самым лучшим образом.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Духовное благополучие порой важнее физического. Вы достигли момента, когда осознали эту суть. Она поможет вам в эту неделю в принятии важных решений.
Женщины
Интуиция вас не подводит. Тот красавчик, которого вы видите, слишком часто не просто так попадается вам на глаза. Пора бы проявить себя и сделать первый шаг.
Мужчины
Вокруг много сплетников, но вы не из них. Держите свои семейные тайны при себе, и убережете их от интриг.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Влюбленные Рыбы готовые на многое. Главное правильно решить, как поступить в той или иной ситуации.
Женщины
В эту неделю можете смело знакомиться, общаться. Все встречи будут с приятным продолжением.
Мужчины
Отбросьте мысли о новом романе, пока не закончите старый. Это будет справедливо по отношению к партнерше.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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