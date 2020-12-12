Будет жарко: гороскоп любви на период с 13 по 19 декабря 2020
Стоит разумно подходить к совместному отдыху со своим партнером в компании — не надо стараться всех удивить размахом, расходов предвидится много, так что надо быть сдержаннее. Принимайте решения вместе, и тогда не будет лишних проблем. И не важно, отдыхать на природе или в семейном кругу, главное — настрой и взаимопонимание.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Звезды советуют держать себя в руках, только разумный подход и спокойствие помогут решить все проблемы.
Женщины
Все хорошо, но если вы будете немного внимательнее к любимому, он обязательно это оценит, активный отдых вдвоем пойдет вам на пользу.
Мужчины
Настраивайтесь на лучшее, надо устроить праздничный ужин или куда-нибудь выехать на природу, ваша половинка не будет против.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Надо больше доверять друг другу, звезды советуют не навязывать своего мнения партнеру, а решать все вопросы совместно.
Женщины
На личном фронте все замечательно, но звезды не рекомендуют злоупотреблять терпением близкого человека.
Мужчины
Вы слишком погрязли в мелочах, откровения и разбирательства могут испортить отношения.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Не стоит слушать подруг и друзей, лучше обратить внимание, что вам говорит близкий человек.
Женщины
На этой неделе ожидается пополнение кошелька, пора подумать о подарке к Новому году для любимого, но не стоит мелочиться.
Мужчины
Ваше молчание ваш близкий человек может расценить как равнодушие, постарайтесь отвлечься от деловых вопросов хотя бы на выходных.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Накопилось много дел, не знаете, с чего начать. Обсудите это с партнером, вместе легче справиться.
Женщины
Звезды знают, что молчание — золото, но долгое молчание может привести к конфликту, во всем надо знать меру.
Мужчины
Пора принимать конкретные решения, ваша нерешительность уже затянулась, звезды советуют не тянуть.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Не надо думать, что все решится без вашего участия, звезды рекомендуют поддержать партнера, сейчас это ваша главная задача.
Женщины
Искренность нужна не только на словах, но в поступках, если вас что-то не устраивает, не надо молчать. Звезды советуют собраться с мыслями, но без упреков, это не поможет, а только может усугубить ситуацию.
Мужчины
Вас ждут хорошие новости, материальное положение радует, вы можете порадовать и подругу приятным сюрпризом.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Отложите на время рабочие моменты, пора и отдохнуть, но не старайтесь удивить всех вокруг своей щедростью, приятное времяпровождение в хорошей компании без особых материальных затрат ваш партнер оценит по достоинству.
Женщины
Звезды советуют не торопиться и не принимать поспешных решений, ваши успехи очень приятны вашему близкому человеку, его помощь для вас будет очень кстати.
Мужчины
Действовать решительно можно не во всех ситуациях, иногда надо проявить терпение, звезды рекомендуют прислушаться к советам любимой, но не надо идти на поводу.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Новые дела надо начинать обдуманно, если у вас или у вашего партнера есть сомнения, звезды советуют взвесить все «за» и «против», даже если на первый взгляд в вашем плане нет изъянов.
Женщины
Ваша помощь скоро понадобится вашему любимому мужчине, звезды советуют быть внимательными к его просьбам.
Мужчины
Ваше желание держать все под жестким контролем не всегда приветствуется, постарайтесь быть общительнее.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Желание что-то переменить приветствуют даже звезды, но не надо стараться опережать события, все образуется само собой.
Женщины
Ваша настойчивость принесет несомненные плоды, но иногда надо себя сдерживать, чтобы не испугать партнера.
Мужчины
Финансовые дела стабилизируются, можно немного расслабиться, ваша подруга вас поддержит в любой момент.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Если ваши интересы не совпадают, и вы полны сомнений, продолжать отношения или нет, звезды советуют не торопиться.
Женщины
Все перемены к лучшему, вашу активность оценят, но не надо делать поспешных выводов, это может обидеть любимого мужчину.
Мужчины
Звезды на вашей стороне, если вам пришли в голову новые идеи, обязательно поделитесь с любимой женщиной, она вас поймет.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Вы не всегда понимаете, что от вас требуют, это происходит из-за отсутствия взаимопонимания, звезды советуют не обижаться, а напрямую поговорить откровенно.
Женщины
Ваше терпение похвально, и может восприниматься как ваше полное согласие, но в некоторых ситуациях звезды советуют высказать свое мнение, чтобы близкий вам человек понимал, что он вам небезразличен.
Мужчины
Ваша рассудительность и любовь к порядку — отличное качество, но иногда не помешает немножко добавить романтики в отношения.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Независимость и правдолюбие не всегда приносят положительные плоды, звезды советуют быть терпимее к недостаткам вашего партнера, лучше найти достоинства.
Женщины
Ваше желание помочь может быть оценено как навязчивость, постарайтесь быть корректнее.
Мужчины
Уверенность в собственных действиях может обидеть любимую женщину, если вы не объясните причину ваших поступков.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Сострадание и необъятная доброта может сослужить вам плохую службу, постарайтесь быть внимательнее к партнеру.
Женщины
Мечты не всегда воплощаются в реальность, вам помогут звезды, если вы немного спуститесь на землю.
Мужчины
Ваше искреннее желание помочь новой знакомой звезды приветствуют, но ваша половинка может неправильно понять.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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