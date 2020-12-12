Будет жарко: гороскоп любви на период с 13 по 19 декабря 2020

Звезды советуют держать себя в руках, только разумный подход и спокойствие помогут решить все проблемы.

Женщины

Все хорошо, но если вы будете немного внимательнее к любимому, он обязательно это оценит, активный отдых вдвоем пойдет вам на пользу.

Мужчины

Настраивайтесь на лучшее, надо устроить праздничный ужин или куда-нибудь выехать на природу, ваша половинка не будет против.

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