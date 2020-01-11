Будет жарко: гороскоп любви на период с 12 по 18 января

Имеющиеся отношения могут омрачиться неприятными ситуациями, решаемыми лишь старым добрым компромиссом. Одинокий Овен сможет привлечь внимание противоположного пола открытостью, легкостью и юмором.

Женщины

Анализируйте своих поклонников - среди них может быть кто-то непорядочный. Обратите внимание и на свою оценку ситуации - не оценивайте чувства материальными критериями.

Мужчины

Не исключен флирт с подругами. Возможно, он даже положит начало серьезным отношениям.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)