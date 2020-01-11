Будет жарко: гороскоп любви на период с 12 по 18 января
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: vostock-photo
Имеющиеся отношения могут омрачиться неприятными ситуациями, решаемыми лишь старым добрым компромиссом. Одинокий Овен сможет привлечь внимание противоположного пола открытостью, легкостью и юмором.
Женщины
Анализируйте своих поклонников - среди них может быть кто-то непорядочный. Обратите внимание и на свою оценку ситуации - не оценивайте чувства материальными критериями.
Мужчины
Не исключен флирт с подругами. Возможно, он даже положит начало серьезным отношениям.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: vostock-photo
Не игнорируйте своего любимого человека - он в любой момент готов вам помочь. Одинокие Тельцы, к сожалению, могут не рассчитывать на серьезные чувства.
Женщины
Не стесняйтесь обращаться к мужчинам за спонсорской поддержкой. Рядом находятся не только мудрые, но и состоятельные представители сильного пола.
Мужчины
Вам грозит огромный соблазн: случайная встреча с бывшей возлюбленной пробудит угасшие чувства. Не торопитесь, потом придется об этом пожалеть.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: vostock-photo
Ревность разрушает и не доводит до добра. Помните об этом, и не позволяйте своим эмоциям разрушить то, что строилось годами. Близнецы, не нашедшие вторую половинку, должны воздержаться от флирта.
Женщины
Не торопитесь с отношениями, обдумайте, насколько они вам нужны, и сделайте правильный вывод, чтобы потом не разочароваться.
Мужчины
Вы слишком эмоциональны. Поумерьте пыл и, возможно, вам удастся не испортить отношения со второй половинкой.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: vostock-photo
Эта неделя дает Ракам полную свободу действий: хотите сидеть в одиночестве - не проблема, соскучились - начните флиртовать. Действуйте интуитивно и взаимная симпатия вам обеспечена, равно как и крутые повороты судьбы.
Женщины
Вы однозначно будете сиять, что не смогут не заметить окружающие. Готовьтесь к предложениям о знакомстве, одно из которых обязательно будет судьбоносным.
Мужчины
Семейный Рак почувствует на себе любовь второй половинки - к нему будут прислушиваться и, наконец, проявят свои нежные чувства.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: vostock-photo
Смело можете общаться в Интернете в попытках отыскать свою любовь - идея окажется на удивление эффективной. Львы, которые уже отыскали свою половинку, должны поставить на первое место отношения, а не работу.
Женщины
Не стоит в первый день рассказывать друзьям о завязавшихся отношениях и вообще делах на любовном фронте. Счастье любит тишину.
Мужчины
Не выносите сор из избы и несколько раз подумайте прежде, чем обвинить вторую половинку в чем-либо.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Не стоит раскрывать душу каждому встречному. Даже в семейных отношениях могут появиться разногласия, если рассказывать о них кому попало.
Женщины
Отбросьте мнительность и тревожность, отталкивайтесь от своих собственных чувств и эмоций. Кто может понять, что вам нужно, лучше вас самих?
Мужчины
Разнообразьте совместный досуг, выведите свою женщину на пикник, прогулку или в кафе. Доставьте радость партнеру, и он обязательно отплатит вам тем же.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: vostock-photo
Семейные Весы вынесут свои отношения на новый уровень, а вот одиноким повезло чуть меньше - они могут разочароваться в случайных знакомствах.
Женщины
Вы можете стать матерью, бабушкой, или просто связать себя узами брака. Готовьтесь к глобальным переменам.
Мужчины
Возможна встреча с «первой любовью». Не исключено даже, что это положит начало счастливому союзу.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Если у вас есть предмет обожания, на этой неделе вы наверняка максимально сблизитесь с ним. Главное, не бросаться в омут с головой и продумывать свои шаги.
Женщины
Возможен роман с иностранцем. Не игнорируйте свои сны, некоторые из них могут оказаться вещими.
Мужчины
Не давите на свою вторую половинку, со временем она сама сделает правильный выбор - вот увидите.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Эта неделя станет для Стрельцов действительно тяжелой, ведь на его пути появится конкурент, собирающийся отнять предмет его любви. Главное - не сдаваться и удержать внимание своей половинки.
Женщины
Самое время рассказать своему партнеру о своих желаниях и фантазиях. Идеальный период для экспериментов в постели.
Мужчины
Посмотрите по сторонам - возможно, ваша половинка ближе, чем вы думаете, а ваша симпатия взаимна.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: vostock-photo
Ни в коем случае не критикуйте любимого/любимую - это обернется лишь разбитым сердцем. Те, кто находится в свободном полете, должны быть чуточку терпимее к вниманию со стороны людей противоположного пола.
Женщины
Смело говорите «да» на предложение руки и сердца - брак, заключенный в этот период, окажется на редкость прочным.
Мужчины
Эта неделя предоставит все необходимое для примирения и наилучшего понимания своего партнера. Прислушайтесь к нему, и не пожалеете.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Несмотря на то, что Водолеи на этой неделе будут смело заводить новые знакомства, ни один из них не захочет продолжать такие отношения. Возможно, ваша интуиция защищает вас от необдуманных поступков.
Женщины
Вам просто необходим флирт и общение с мужчинами для самоутверждения. Вы желаете услышать комплименты и похвалу, и вам это удастся.
Мужчины
Звезды советуют держать себя в руках, несмотря на то, что на протяжении всей недели ситуации одна за другой будут провоцировать вас на ссору со своей половинкой.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: vostock-photo
Именно сейчас вы почувствуете, насколько сильно вас любят и уважают. Вами дорожат, и это осознание не может не поднимать вам настроение. Вы даже сможете вывести отношения на более серьезный уровень.
Женщины
Посещайте массовые мероприятия - именно там вас ожидает человек, предназначенный вам судьбой. Флиртуйте, любите - эта неделя создана для вас.
Мужчины
Вкладывайте душу во все, что делаете. В особенности, в отношения со второй половинкой. Им этого не хватает.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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