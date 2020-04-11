Будет жарко: гороскоп любви на период с 12 по 18 апреля
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: DarkWorkX/Pixabay.com
Конфигурация планет выстроилась таким образом, что практически вся энергия Вселенной направлена на Овнов, на то, чтобы подтолкнуть их к новым начинаниям.
Женщины
Если вы до сих пор одиноки, то пора распрощаться с этим статусом. Вы полны сил и решимости, стоит поверить в себя, и на вашей улице тоже будет праздник.
Мужчины
Вы слишком вспыльчивы, и порой именно это отталкивает представительниц прекрасного пола. Станьте более мягкими, нежными, понимающими.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: DarkWorkX/Pixabay.com
У вас есть одно негативное качество – вы слишком часто забываете про вторую половинку. Это отрицательно скажется на вашем союзе.
Женщины
Звезды крайне не советуют проявлять свою истинную натуру с незнакомыми людьми. Первое впечатление будет обманчивым, и это создаст неверное представление о вашей персоне.
Мужчины
В вашем окружении есть девушка, которая заслуживает вашего внимания. Покажите себя с лучшей стороны, и возможно между вами возникнет та самая искорка.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: DarkWorkX/Pixabay.com
Личная жизнь у представителей этого знака складывается самым лучшим образом. Вас переполняют чувства, хочется порхать как бабочка и дарить любовь всем вокруг.
Женщины
Наступило время принятия серьезных решений. Они могут быть судьбоносными, повлияют на все, что с вами связано.
Мужчины
Не тратьте силы зря. Они потребуются вам в конце недели. Нужно будет побороться за свои чувства. Оставаясь в тени, вы можете лишиться симпатии той, которую любите всем сердцем.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: DarkWorkX/Pixabay.com
Неделя будет просто сумасшедшей. Вы будете вовлечены в разные интриги, побываете на романтическом свидании, возможно, получите приятное предложение о путешествии.
Женщины
Не бросайтесь в омут с головой. Объект вашего вожделения не такой как кажется. Постарайтесь изучить его лучше, чтобы потом не пожалеть.
Мужчины
В личной жизни бушует настоящий ураган. Вам хочется кричать о своих чувствах, но не стоит. Вокруг много завистников и недоброжелателей, которые будут рады вашему очередному фиаско.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: DarkWorkX/Pixabay.com
Середина недели ознаменуется любовными победами. На высоте будут все представители этого знака. Семейным Львам повезет больше, они уже нашли свою вторую половинку, и им остается укрепить союз изнутри.
Женщины
Ваши планы на будущее начнут сбываться уже сейчас. Стоит только приложить немного усилий. В вашем сердце будет царить любовь, понимание.
Мужчины
Вам полезно побыть со своей избранницей. Вам есть о чем поговорить. Помните, проявляя мало внимания любимой, она начнет искать его в другом месте.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: DarkWorkX/Pixabay.com
Звезды рекомендуют придерживаться положительных тенденций. Не стоит переживать, особенно за конфликты с партнером. Они временные и в скором времени сойдут на нет.
Женщины
Вы по натуре чувствительные и восприимчивые. Порой это мешает разобраться в реальных чувствах. Попробуйте сконцентрироваться и направить себя на положительный лад.
Мужчины
Устройте романтический ужин на двоих. Вашей даме требуется внимание. Холод, наступивший в отношениях, может стать причиной серьезных конфликтов и даже расставания.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: DarkWorkX/Pixabay.com
Личная жизнь, уделяйте ей особое внимание. Если не заниматься отношениями, они начнут рушиться у самого основания. Задумайтесь, если не хотите потерять самое дорогое, что у вас есть.
Женщины
Вам пора научиться идти на компромисс. Вы привыкли спорить по пустякам, но в любовном союзе это не работает.
Мужчины
Вы присмотрели симпатичную особу? Хотите завладеть ее рукой и сердцем? Почему бы не начать действовать?
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: DarkWorkX/Pixabay.com
Вселенная благоволит Скорпионам. Тем, кто уже в браке, звезды сулят пополнение семейства, одиночкам приятные знакомства, а только что образовавшимся парам понимание и взаимность.
Женщины
Вы красивы, обворожительны, но при этом не можете контролировать свой характер. Именно потому у вас есть проблемы с мужчинами.
Мужчины
На этой неделе нужно четко спланировать свое время. Возможны романтические поездки, приятные знакомства, прогулки под луной и ужин при свечах.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: DarkWorkX/Pixabay.com
Стрельцы по натуре завоеватели. Вам важно стремится заполучить что-то новое. Однако в личной жизни нужно остепениться в поисках новой добычи.
Женщины
Ваш партнер ждет от вас признания. Ваша холодность слишком отталкивает. Почему бы не сменить жизненную позицию.
Мужчины
Вас мучают тревоги? Вы хотите поддержки, но не получаете ее? Поговорите с партнершей. Поделитесь, возможно, она переживает за вас больше, чем вы сами.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: DarkWorkX/Pixabay.com
У Козерогов все прекрасно. Наслаждайтесь своей жизнью, отношениями с партнерами и станете самыми счастливыми на свете.
Женщины
Не забывайте, что за мужчину нужно бороться. Таков современный мир.
Мужчины
Если вы не перестанете требовать соблюдения именно ваших принципов, вы можете остаться одни.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: DarkWorkX/Pixabay.com
Возможны временные трудности на работе. Это никак не отразится на любовных отношениях.
Женщины
Не стоит срываться на самых близких. Вымещая на них собственные обиды, можно получить плохую отдачу.
Мужчины
Не паникуйте, если не знаете, как поступить. Ссора с любимой – это всего лишь мелочь. Ваша любовь сильнее всех проблем и преград.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: DarkWorkX/Pixabay.com
Неделя будет непривычной. Требуется сконцентрироваться на самом главном. Какие бы не были проблемы – все решаемо.
Женщины
Вы уже нашли своего любимого. Не нужно новых поисков, ссор и встреч, которые могут вас скомпрометировать.
Мужчины
Придерживайтесь своей точки зрения. Она верная. Ваша любимая вскоре поддержит вас.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: DarkWorkX/Pixabay.com
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