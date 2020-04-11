Будет жарко: гороскоп любви на период с 12 по 18 апреля

Конфигурация планет выстроилась таким образом, что практически вся энергия Вселенной направлена на Овнов, на то, чтобы подтолкнуть их к новым начинаниям.

Женщины

Если вы до сих пор одиноки, то пора распрощаться с этим статусом. Вы полны сил и решимости, стоит поверить в себя, и на вашей улице тоже будет праздник.

Мужчины

Вы слишком вспыльчивы, и порой именно это отталкивает представительниц прекрасного пола. Станьте более мягкими, нежными, понимающими.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)