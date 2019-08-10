Будет жарко: гороскоп любви на период с 11 по 17 августа

Овны в любой ситуации остаются притягательными и невероятно рассудительными. В эту неделю придется отойти от привычного алгоритма действий.

Женщины

Вам поступит романтическое предложение, от которого вы просто не сможете отказаться, и не стоит, ведь возможно этот тот человек, кого вы ждали всю жизнь.

Мужчины

Овны парни отличаются от других знаков тем, что они зачастую очень скрытные и порой замалчивают о проблемах. Не нужно! Ваша партнерша может подумать, что вы холодны к ней и это приведет к разрыву. Не скрывайте своих чувств, и ваш союз заиграет новыми красками.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)