Будет жарко: гороскоп любви на период с 11 по 17 августа

Гороскоп любви для Овна (21 марта – 20 апреля)
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Овны в любой ситуации остаются притягательными и невероятно рассудительными. В эту неделю придется отойти от привычного алгоритма действий.
Женщины
Вам поступит романтическое предложение, от которого вы просто не сможете отказаться, и не стоит, ведь возможно этот тот человек, кого вы ждали всю жизнь.
Мужчины
Овны парни отличаются от других знаков тем, что они зачастую очень скрытные и порой замалчивают о проблемах. Не нужно! Ваша партнерша может подумать, что вы холодны к ней и это приведет к разрыву. Не скрывайте своих чувств, и ваш союз заиграет новыми красками.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo
Тельцы должны быть настороже. На них начинается охота представителями противоположного пола и важно не поддаться соблазнам, чтобы выбрать тех, кто будет искренним с ними до последнего вздоха.
Женщины
Дамам стоит сохранять самообладание, так как на вас обрушится масса романтических предложений. Не исключены приятные поездки с потенциальным партнером, в которых стоит посвятить время только себе любимым. Это благоприятно скажется на вашем общении и общем настроении в целом.
Мужчины
Ваш успех в любовных делах зависит от ваших эмоций. Не стоит огорчаться неудачам, так как скоро они сменятся счастьем, взаимопониманием и уважением в союзе.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo
Вселенная советует Близнецам быть более открытыми к своим партнерам. Скрытность, недомолвки и отсутствие банального общения порой убивает даже самые идеальные отношения.
Женщины
Вам нужно признать свою неправоту. Ваш партнер устал от постоянных претензий. Важно помнить, что девушка должна быть мудрой, понимающей и способной поддержать в трудную минуту. В противном случае ваш избранник не сможет довериться вам сполна.
Мужчины
Хотите изменить свою жизнь? Сейчас самое время. Счастье только в ваших руках и если вы считаете, свой союз неполноценным или далеко не тем, о котором вы мечтали, то почему бы не преобразовать то, что вас окружает от интерьера в доме до избранницы.
Гороскоп любви для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo
Залог здоровых отношений – это доверие, понимание и открытость перед второй половинкой. Только придерживаясь таких правил можно создать союз, который станет идеалом.
Женщины
Ищите мужчину мечты? Хотите обрести настоящее женское счастье? Наступает неделя, когда звезды на вашей стороне, а вам пора обратить внимание на того красавчика, с которым вы постоянно сталкиваетесь по пути на работу, возможно он - тот самый.
Мужчины
Вокруг вас витает атмосфера любви. Вы интересны и привлекательны для представительниц прекрасного пола. Не теряйте минуты, завораживайте своим интеллектом и галантным обращением, девушками и от поклонниц просто не будет отбоя.
Гороскоп любви для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo
Львы – этим любвеобильным личностям важна атмосфера внутри себя. Если ваше духовное состояние пошатнулось, то сначала нужно решить собственные проблемы, а уже потом браться за поиск партнера.
Женщины
Если вы хотите, чтобы вам сделали предложение руки и сердца, то стоит пересмотреть свое отношение к парням. Вы шикарная и элегантная натура, о которой мечтают многие, но порой даже королева должна быть снисходительной, чтобы от нее не отказались подданные.
Мужчины
Наслаждайтесь чувствами и эмоциями, которые вас переполняют. С каждым днем вы будете все больше осознавать то, что рядом с вами та девушка, которую вы искали всю свою жизнь. Не упустите ее и поймете, что такое счастливая старость.
Гороскоп любви для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Девы очень часто обжигались, чтобы доверять первому встречному, но порой стоит быть более благосклонными, чтобы не отпугнуть потенциальных партнеров.
Женщины
Перестаньте быть принципиальными колючками, и вы будете приятно удивлены тому, скольким парням нравится ваша персона.
Мужчины
Вы встали на верный путь. Вы выбрали ту, которая послана вам вселенной и сейчас главное - это не упустить ее. Звезды рекомендуют окружить ее любовью, заботой и подарить столько внимания, чтобы она 100% ответила взаимностью.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo
Весы крайне избирательны в любовных делах. Именно потому малейшая ошибка партнеров может стать причиной раскола союза. Возможно сейчас то самое время, когда нужно пересмотреть свое отношение к людям, чтобы не остаться в одиночестве.
Женщины
Вам нужно научиться сдерживать свои эмоции. Вы порой бываете слишком агрессивны, и это пугает вашего избранника. Не теряйте головы даже в самой критической ситуации. Научитесь быть мудрыми и рассудительными, и ваш брак будет самым лучшим.
Мужчины
Если вы верите в чистую любовь, то это самое прекрасное, что может быть. Самое главное то, чтобы ваша партнерша могла подарить ее. Именно потому при выборе спутницы жизни нужно быть более осторожными.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo
В последнее время вас преследовали неудачи. Сейчас время перемен к лучшему, но и от вас нужен немалый вклад.
Женщины
Если вы хотите видеть в будущем идеального мужчину, который сможет подать стакан воды в старости и не уйдет от вас в момент кризиса, нужно изначально показать ему то, что вы сами его идеал. Поверьте, искренность важнее всего.
Мужчины
В ваших отношениях с избранницей наступает время потепления. Все недопонимания уйдут в прошлое, а в настоящем останется любовь, взаимность и максимум романтики. Не потеряйте это положительное веяние, и ваше будущее будет самым ярким и неповторимым.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Стрельцам стоит сохранять душевное равновесие на этой неделе, чтобы избежать конфликтных ситуаций с партнером.
Женщины
Старайтесь оставаться собой. Совершенно ни к чему надевать маски и скрывать свой истинный характер. Рано или поздно он будет проявлен и это может усугубить отношения, например, вызвать недоверие.
Мужчины
Вам свойственно быть сильными, мужественными и понимающими. Именно потому девушки всегда будут благоволить таким парням. Сейчас вы особенно сильно притягиваете взгляды и среди них есть та, которая послана вам судьбой.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo
Не исключено, что у вас возникнут некоторые сомнения по поводу своей второй половинки, но все они совершенно беспочвенны.
Женщины
Если у вас есть вопросы к партнеру, то не нужно их скрывать и замалчивать. Важно решать все проблемы сразу после того, как они возникают, так как дальше будет хуже. Комок претензий будет постоянно расти и приведет к разрыву.
Мужчины
Ваша партнерша предана вам сполна. Вы, к сожалению, не можете этого оценить. Это большая ошибка. Велика вероятность потерять любимую, но стоит ли?
Гороскоп любви для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Нужно быть готовыми к тому, что на этой неделе будут некоторые противоречия с теми, кого вы выбрали в качестве партнеров, но нужно спокойно решить конфликт иначе он перетечет в серьезную и длительную ссору.
Женщины
Если вы хотите обрести или не потерять любимого человека, то нужно уметь контролировать свои претензии, сглаживать конфликты, сдерживать свою ревность. Именно эти моменты становятся краеугольным камнем преткновения в построении крепких и здоровых отношений.
Мужчины
В эту неделю вам нужно проявить себя независимо от того, в паре вы или нет. В любом случае, жена, девушка, потенциальная партнерша нуждаются в постоянном внимании, романтике и заботе. Без ухаживаний любая представительница прекрасного пола будет смотреть на других парней в надежде, что они будут намного лучше нынешнего ухажера.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo
Те, кто родился под знаком рыбы, в редких случаях может признать свою неправоту именно в любовных отношениях. Эти люди уверены в своей точке зрения и будут отстаивать ее до последнего, даже если это угрожает их союзу.
Женщины
Вы слишком холодны со своим избранником. Это его серьезно отталкивает. Вам стоит быть более яркими, эмоциональными. Старайтесь проявлять все свои чувства, ведь если вы не расскажете о них, то, как еще партнер должен понять, что он важен, любим и нужен.
Мужчины
Вам свойственно быть инфантильными и ветреными, что вряд ли оценят те женщины, которым нужны серьезные отношения. Стоит для себя решить, что вам нужно от партнерши, а уже потом подыскивать оптимальный вариант, чтобы не разочароваться самим и не разбить сердце представительнице прекрасного пола.
Ольга Аристова- астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и в Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты- известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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