Будет жарко: гороскоп любви на период с 10 по 16 января 2021
Неделю после праздников надо провести в расслаблении и медитации, настроиться на позитив. Не искать отрицательных качеств и недостатки у своего партнера, а наоборот вспомнить все хорошее, а плохое и негативное оставить за бортом. Задел на весь год получается в начале года, можно строить планы и мечтать о будущем, и эта неделя тоже решающая.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Для партнеров это будет сложная неделя восстановления после праздников, не стоит поднимать проблемные вопросы, будьте сдержаннее.
Женщины
Звезды советуют совместный пассивный отдых, расслабление поможет вам отдохнуть и набраться сил.
Мужчины
Отношения могут накалиться, если вы не наберетесь терпения, не надо торопить события, иначе ситуация выйдет из-под контроля.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Звезды советуют провести неделю в спокойном ритме, не принимать поспешных решений, можно заняться вместе домашними делами.
Женщины
Все зависит от вас, если не будете нагнетать обстановку и торопить партнера, неделя будет спокойной, без конфликтов.
Мужчины
Решайте свои проблемы сами, ваша любимая не виновата, что не понимает, что вы от нее хотите. Она пытается вас понять, объясните популярнее и ее участие поможет вам решить се вопросы к концу недели.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Звезды советуют не обострять отношения, лучше устройте разгрузочную неделю после праздников.
Женщины
Вы живете в разном темпе с партнером, звезды советуют быть на одной волне с ним, неделя может закончиться на «негативе», если будете думать только о своих обидах.
Мужчины
Ваш козырь спокойствие и рассудительность, но не надо требовать того же от вашей спутницы.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
После праздничная неделя обещает быть тихой и спокойной, но звезды предупреждают, что не все зависит только от обстоятельств. Настройтесь на позитив, не ищите приключений, пора отдохнуть.
Женщины
Энергия кончилась и после праздников желательно устроить отдых и разгрузочные дни, отдыхайте вместе с партнером. Не заставляйте его работать, ему может не понравиться.
Мужчины
Ваше молчание спутница может неправильно понять, заставляйте себя настраивать на положительные эмоции, ваша любимая это оценит.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
На неделе вернется равновесие, после праздничных дней можно расслабиться и навести порядок в доме и голове. Если делать это вместе с партнером, то это будет быстрее.
Женщины
Звезды советуют не отказываться от предложения своего любимого, совместный отдых поможет восстановить силы после праздников.
Мужчины
Не всегда давление с вашей стороны может наладить отношения, если хотите спокойную неделю, то постарайтесь расслабиться и быть терпимее.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Неделя может быть тяжелой, если вы будете решать проблемные вопросы, звезды советуют отвлечься, все решится само собой.
Женщины
Ваше отношение не всегда партнер воспринимает с восторгом, постарайтесь быть внимательнее, тогда к концу недели будет приятный сюрприз.
Мужчины
Звезды советуют не строить грандиозных планов на этой неделе, а просто заняться чем-нибудь интересным вместе с любимой.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Звезды предупреждают, что не стоит обращать внимания на мелочи и придираться, тогда неделя пройдет без конфликтов.
Женщины
Наберитесь терпения и не старайтесь сделать все сами, вместе получится быстрее и лучше, к концу недели все запланированные дела успеете завершить.
Мужчины
Желательно расслабится, потому что ваше напряжение и нервное состояние плохо может сказаться на личных отношениях.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе хорошие новости вас порадуют, настройтесь на позитив и не ищите «подводных камней» там, где их нет.
Женщины
Организм устал от праздничных блюд, звезды советуют пересмотреть меню, и устроить овощную разгрузочную неделю, только не забудьте посоветоваться со своим партнером.
Мужчины
Праздники закончились, пора заняться рутинными делами, ваша спутница вас поддержит.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Праздники закончились, а удовлетворения нет, хочется продолжения. Обратитесь к партнеру, вполне возможно, в конце недели можно устроить романтический ужин.
Женщины
Ваши высокие требования утомляют партнера, на этой неделе можно сделать послабление.
Мужчины
Ваше решение поддержит любимая, если вы не будете столь категоричны, будьте рассудительны.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Энергия звезд поможет решить все проблемы, но не создавайте себе их сами. Обратитесь за советом к близкому человеку, тогда неделя будет спокойной.
Женщины
Кардинальные перемены вам не нужны, так не надо их провоцировать, а то эта неделя может быть сложной для вас и вашего спутника жизни.
Мужчины
Праздничные заботы и гулянья пора заканчивать, наступила неделя отдыха, проведите ее вместе с близким человеком, а то она может обидеться.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
После праздников наступит период восстановления, неделя будет спокойной и расслабляющей, пора заняться домашними делами.
Женщины
Звезды вам помогут в достижении цели, если хотите поддержку партнера, будьте настойчивы, но не перестарайтесь.
Мужчины
Совместные дела на этой неделе помогут вам настроиться на позитивный лад, обсудите свои планы с близким человеком.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Вы слишком много планируете сделать на этой неделе, не надо торопиться, лучше отдохните после напряженных праздников, но не очень активно.
Женщины
Планеты-покровители вас поддержат, но вам также понадобиться помощь вашего спутника, будьте с ним откровенны, эта неделя будет решающей.
Мужчины
Неделя может оказаться сложной в моральном плане, но все зависит от вас, ваши объяснения не всегда вызывают доверие у вашей спутницы.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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