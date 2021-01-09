Будет жарко: гороскоп любви на период с 10 по 16 января 2021

Звезды советуют провести неделю в спокойном ритме, не принимать поспешных решений, можно заняться вместе домашними делами.

Женщины

Все зависит от вас, если не будете нагнетать обстановку и торопить партнера, неделя будет спокойной, без конфликтов.

Мужчины

Решайте свои проблемы сами, ваша любимая не виновата, что не понимает, что вы от нее хотите. Она пытается вас понять, объясните популярнее и ее участие поможет вам решить се вопросы к концу недели.

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