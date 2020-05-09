Будет жарко: гороскоп любви на период с 10 по 16 мая

Тельцы обладают уязвимыми местами. Чаще всего это сердце. Они влюбчивые натуры, которые часто витают в облаках. Этой весной вы столкнетесь с бабочками в животе, которые принесут невероятный восторг.

Женщины

В вашей жизни будет много перемен. У одних в семье возможно пополнение. Другие получат денежное вознаграждение, которое будет как нельзя кстати.

Мужчины

У вас есть возможность отдыхать. Воспользуйтесь ей на все 100%.

Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)