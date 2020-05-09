Будет жарко: гороскоп любви на период с 10 по 16 мая
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: DarkWorkX/Pixabay
Овны достаточно сложные натуры, но даже им в эту осень улыбнутся лучики солнышка.
Женщины
Вы получите интересные предложения от тех мужчин, которые вам нравятся. Не спешите делать выбор и давать свой ответ. Тщательно подумайте.
Мужчины
Майское настроение будет самым ярким, невероятным и незабываемым. Поддерживайте эту тенденцию, и сможете добиться немалых высот.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: DarkWorkX/Pixabay
Тельцы обладают уязвимыми местами. Чаще всего это сердце. Они влюбчивые натуры, которые часто витают в облаках. Этой весной вы столкнетесь с бабочками в животе, которые принесут невероятный восторг.
Женщины
В вашей жизни будет много перемен. У одних в семье возможно пополнение. Другие получат денежное вознаграждение, которое будет как нельзя кстати.
Мужчины
У вас есть возможность отдыхать. Воспользуйтесь ей на все 100%.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: DarkWorkX/Pixabay
Близнецы встречают теплые лучи солнца с улыбкой на лице. Ее подарят вторые половинки.
Женщины
Вы прекрасны, цветете и пахнете, как сама весна. К вам тянутся люди, и в особенности мужчины.
Мужчины
С древних времен люди знали, что только любимый человек может избавить от любой хандры. Эта тенденция сохранилась до сих пор. Ваша вторая половинка вас обогреет, поддержит и будет любить до последнего вздоха.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: DarkWorkX/Pixabay
Звезды сулят вам удачу во всем. Каждый получит порцию добра, пользы и прибыли.
Женщины
Май будет просто переполнен любовью. Одинокие раки встретят возлюбленных, а те, кто уже в паре, получат интересные предложения, от которых не смогут отказаться.
Мужчины
Рядом с вами есть та, которая готова посвятить вам всю свою жизнь. Не потеряйте ее, ведь она послана самой вселенной.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: DarkWorkX/Pixabay
На этой неделе судьба заставить вас вспомнить о прошлых отношениях. Для некоторых это будет шанс вернуть все назад.
Женщины
Вам свойственно капризничать и стоять на своем. Даже вы сдадитесь в эту весну. Вас накроет волна любви.
Мужчины
Вы по натуре завоеватели. Вам хочется покорить мир, сердца дам. В эту весну у вас это получится самым лучшим образом.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: DarkWorkX/Pixabay
Вселенная благоволит представителям этого знака. Звезды посылают огромный заряд энергии, чтобы вы смогли справиться со всеми трудностями.
Женщины
В вашей жизни будут серьезные перемены, и вы сами этому поспособствуете. Теперь вам не придется встречать вечера в гордом одиночестве.
Мужчины
Вы длительное время идете к тому, чтобы сделать предложение той самой. Пора действовать.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: DarkWorkX/Pixabay
Вы рассчитывали на романтичную весну? Вы ее получите. У вас будет возможность испытать все чувства от влюбленности до страсти.
Женщины
Приятные перемены будут только к лучшему. Вы познакомитесь с интересными людьми, сможете перевести отношения с партнером на новый уровень.
Мужчины
Звезды сошлись так, что вы можете покорить совершенно любую женщину. Воспользуйтесь таким шансом и не пожалеете ни на минуту.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: DarkWorkX/Pixabay
Ваша планета покровитель помогает вам во всем. Вы чувствуете легкость, невероятную одухотворенность. Такое состояние поможет вам преодолеть все трудности.
Женщины
Вы получите много впечатлений. Вас могут занять неотложные дела, но это не на долго. В целом, вы будете наслаждаться своим партнером, собой и этой прекрасной весной.
Мужчины
В ваших отношениях длительное время было затишье, но скоро все изменится. Эмоциям не будет предела.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: DarkWorkX/Pixabay
Вас волнует деликатная тема. В эту неделю вы сможете найти решение всем своим проблемам. В этом вам поможет сама вселенная.
Женщины
Звезды рекомендуют подготовиться к новым, ярким и незабываемым отношениям.
Мужчины
Не стоит раскрывать личные тайны посторонним людям. Лучше поделитесь ими с той, которая готова пойти за вами на край света.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: DarkWorkX/Pixabay
В этот май многие Козероги смогут изменить свое окружение до неузнаваемости. Слабые отношения будут завершены, крепкие пары отправятся под венец, а одинокие люди смогут подыскать себе любимого по нраву.
Женщины
Вас ждут приятные неожиданности. Поступят интересные предложения, причем они могут быть финансовыми, романтическими и просто дружескими.
Мужчины
На этой неделе мужчины могут взяться за совершенно любое дело и доведут его до конца, получив максимальный результат.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: DarkWorkX/Pixabay
Водолеи всегда идут к своей цели. Особенно если эта цель касается любви.
Женщины
Звезды рекомендуют в отношениях взять паузку. Она поможет разобраться в своих отношениях, в партнере, в том, стоит ли быть вместе. Поверьте, пауза пойдет на пользу, и вы сможете понять то, что не проживете друг без друга.
Мужчины
Вам не хватает смелости признаться в любви той, которая вам нравится. Пора действовать. Ваша удача может упорхнуть прямо перед вами. На охоте вы далеко не один.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: DarkWorkX/Pixabay
Впервые за несколько недель вы почувствуете облегчение. Вам будет просто общаться с окружающими, вы сможете найти вторую половинку и будете невероятно счастливы этому.
Женщины
Вы давно мечтали о хороших новостях. Вам судьба преподнесет огромный подарок. Некоторые рыбки узнают о том, что у них будет пополнение в семье. Ваши партнеры будут просто без ума от радости.
Мужчины
Вы многие годы искали ту самую. Она, наконец, появится в вашей жизни. Она озарит ее как огромный яркий прожектор. Вы пойдете по светлому пути вместе и будете поддерживать друг друга во всех начинаниях.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Alexas Fotos/Pixabay.com
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