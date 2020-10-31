Будет жарко: гороскоп любви на период с 1 по 7 ноября 2020
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Вы не понаслышке знаете о том, что такое туман в отношениях. К счастью, вы нашли способ покинуть эту невидимую зону, научившись любить и ценить тех, кто с вами рядом.
Женщины
Если вы не можете определиться в том, какому партнеру отдать предпочтение, то слушайте сердце. Оно вас никогда не обманет, а звезды поддержат любой выбор.
Мужчины
Уделите внимание себе и своей второй половинке. Она так соскучилась, желает побыть вместе, посмотреть на звезды и просто побыть в объятьях друг друга.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
В эту неделю вы должны быть особенно внимательны в том, кому и какие секреты решитесь доверить. Есть люди, которые могут использовать полученную информацию против вас.
Женщины
Научитесь адекватно реагировать на поступки вашего любимого и сможете понять их суть.
Мужчины
Не можете найти общий язык с женой? Постарайтесь поговорить, обсудить, решить вопросы, которые вас беспокоят.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Осень вскружит голову каждому, кто рожден под этим знаком. У вас будет буря эмоций, море впечатлений и нереальное количество счастья.
Женщины
Вы можете проявить себя в любой сфере — от бизнеса до учебы. Однако не всегда удается понимать своего любимого. Это намного сложнее, но разобраться в этой ситуации стоит в первую очередь.
Мужчины
Семейные люди словно выиграли в лотерею, ведь они сорвали куш — нашли свое счастье, берегите его.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Вы порой слишком чувствительны, нежны, ранимы. В такие моменты важно, чтобы рядом был родной человечек, и он у вас есть.
Женщины
Звезды подготовили для вас много нового и интересного. Прислушивайтесь к зову сердца, улавливайте знаки вселенной и сможете совершать глобальные открытия и перемены.
Мужчины
Если вы хотите покорить ту, которая украла ваше сердце, то придется немало постараться. Она достойна только лучшего.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Нередко Львы задаются странными вопросами. Например, их интересует мистика, вечные ценности, и при этом они могут часами говорить о любви, нежности. Найти общий язык с ними сложно, но оно того стоит.
Женщины
Запаситесь хорошим настроением и поделитесь им с близкими. Это поможет улучшить внутреннее состояние и им, и вам.
Мужчины
На горизонте маячит интересный роман. Если вы будете действовать правильно, он перерастет во что-то большее.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Вы сможете решить проблемы, которые вас давно гложут, причем сделаете это без труда.
Женщины
Закрывать глаза на конфликты — не выход. Решитесь, поговорите с супругом, сделайте этот шаг и поймете, что в вашей семье есть место только для любви и понимания.
Мужчины
Не стоит высказывать все, что приходит вам на ум. Нужно фильтровать информацию, так как некоторые слова могут глубоко ранить вторую половинку.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя будет особой. Одни найдут любимых, другие смогут перевести отношения на новый уровень, а третьи получат уникальную новость о пополнении в семье.
Женщины
Не верите в гороскопы? Вы просто не замечаете то, как вам помогает Вселенная. Попробуйте быть более внимательными, и ваша жизнь изменится в лучшую сторону.
Мужчины
Мужчины по натуре сильные, стойкие и немного грубые. Только ваша любимая знает то, каким вы можете быть чувственным, мягким, нежным.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
В ноябре вам нужно думать только о себе и своих близких. Все проблемы нужно отодвинуть на задний план.
Женщины
Можно ли совершить тысячу поступков за одну неделю? Да, если очень сильно захотеть и приложить силы. Пробуйте себя во всех начинаниях — и не пожалеете.
Мужчины
Ваше будущее исключительно в ваших руках. Помните об этом.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Вам благоволит сам Юпитер. Он дарит вам новые возможности, поддерживает в трудные моменты, позволяет оставаться полными сил и энергии.
Женщины
Не стоит мириться с тем, что вас не устраивает. Нужно изменять себя, жизнь, людей вокруг. Так вы сможете создать свой мир, где будет место комфорту, уюту.
Мужчины
Мужчина-Стрелец без труда может самостоятельно добиваться поставленных целей. Вы — настоящий двигатель прогресса. Докажите это и себе, и остальным, а Вселенная вам поможет.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Жизнь одна и прожить ее нужно так, чтобы не было скучно, грустно и одиноко. Пользуйтесь этим девизом, и у вас все будет хорошо.
Женщины
Семейные дела, хлопоты на работе, конфликт с соседкой — все это подождет. Уделите время себе и своему любимому.
Мужчины
Если вы чувствуете угрозу со стороны окружающих вас людей, то нужно исключить их из своего общества.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Старайтесь не попадать в конфликтные ситуации. Вы находитесь в полном спокойствии и такие моменты вам совершенно ни к чему.
Женщины
Помните о том, что вы хранительница домашнего очага. Вам нужно научиться быть уравновешенной, справедливой, но при этом нежной, чувственной и ласковой.
Мужчины
С осторожностью впускайте в свою жизнь новых людей. Скоро в вашем близком кругу появится дама, которая украдет ваше сердце.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Каждый сам пишет свою судьбу. Вы предпочитаете доверяться Вселенной — и это правильно. По крайней мере, в эту неделю у вас все будет хорошо.
Женщины
Не стройте воздушные замки, а покоряйте их с легкостью.
Мужчины
Отбросьте все мысли, старайтесь думать только о том, что действительно важно, о людях, которые пройдут с вами тернистый путь и не бросят в ответственный момент.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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