Будет жарко: гороскоп любви на период с 1 по 7 ноября 2020

Вы не понаслышке знаете о том, что такое туман в отношениях. К счастью, вы нашли способ покинуть эту невидимую зону, научившись любить и ценить тех, кто с вами рядом.

Женщины

Если вы не можете определиться в том, какому партнеру отдать предпочтение, то слушайте сердце. Оно вас никогда не обманет, а звезды поддержат любой выбор.

Мужчины

Уделите внимание себе и своей второй половинке. Она так соскучилась, желает побыть вместе, посмотреть на звезды и просто побыть в объятьях друг друга.

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