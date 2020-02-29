Будет жарко: гороскоп любви на период с 1 по 7 марта
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: vostock-photo
В начале марта у Овнов будет сложный период в отношениях. Нужно пересмотреть собственные ценности. Возможно, вы уделяете внимание не тем людям и ситуациям.
Женщины
Вам стоит быть настороже. На вашем пути может появиться соперница. Если вы будете бездействовать, то вас лихо отодвинут в сторону.
Мужчины
Стремитесь поддерживать свою марку. Ваша индивидуальность привлекает женщин, но раздражает мужчин. Пусть все так и остается. Тогда вы сможете добиться желаемых результатов.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: vostock-photo
На этой неделе вам нужно научиться общаться с людьми. Порой ваши поступки не слишком понятны окружающим. Это вызывает ряд недоумевающих вопросов.
Женщины
Хотите встретить это 8 марта в компании своего любимого? Перестаньте терроризировать его приступами ревности. Они убивают чувства наповал.
Мужчины
Вам стоит быть более благосклонными к своей второй половинке. Она терпит ваши агрессии, вспышки ярости из последних сил. Последствия могут быть плачевными для вашей пары.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: vostock-photo
Представители этого знака настроены слишком меланхолично. Это порой разрушает даже крепкую любовную связь. Внесите яркость, эмоции в свои отношения и тогда вы поймете, что они могут быть более страстными.
Женщины
Сама Вселенная вам благоволит. Воспользуйтесь таким моментом и совершайте самые экстремальные поступки. Отправляйтесь в путешествие, оставьте работу, кота отдайте соседям и просто улетайте на курорт. Романтическое приключение будет как нельзя кстати.
Мужчины
Звезды советуют вам быть более открытыми. Это поможет найти свою вторую половинку и обрести счастье как можно быстрее.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: vostock-photo
Раки от природы являются важными персонами. Им трудно уживаться с окружающими, но порой без этого просто никак.
Женщины
Наступило время решения семейных проблем. Они настолько серьезные, что могут стать причиной разлада.
Мужчины
Делайте больше комплиментов своей второй половинке. Она нуждается в этом. Женщины как цветы. Если не одаривать их заботой и лаской, то их внимание к вам начнет увядать.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: vostock-photo
У представителей этого знака все прекрасно. Для вас Вселенная несет нечто особенное. Вы сможете решить семейные дела, а одинокие Львы найдут свою вторую половинку.
Женщины
Новая любовь станет для вас настоящим спасательным кругом. Вы откроете для себя новые эмоции, яркие чувства. Они вам сейчас нужны как никогда.
Мужчины
Вас ждут отличные новости, интересные предложения на работе. Однако не стоит забывать про свою любимую. Именно она помогла вам добиться нереальных высот.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Эта неделя будет полна приятных событий и интересных встреч. Хотите получить яркие эмоции? Отправляйтесь в романтическое приключение на двоих, и вы точно не пожалеете ни на минуту.
Женщины
Вам нужно больше проводить времени с семьей. Ваши близкие нуждаются в вас. Партнер вовсе начал считать, что вы начали отдаляться друг от друга. Это сулит не самые простые времена.
Мужчины
Вы сильны, бодры и привлекательны. Не теряйте этой позиции и сможете заполучить самую яркую красотку из вашего окружения.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: vostock-photo
Ваша активность значительно спала. Если вы до сих пор не нашли вторую половинку, то стоит предпринять что-либо. В противном случае вы можете встретить весну в гордом одиночестве.
Женщины
Ваше предчувствие вас не обманывает. Вы действительно упускаете свою любовь. Пора предпринимать меры.
Мужчины
Пока Вселенная поддерживает вас, нужно прислушаться к ней. Она помогает не всем и не всегда.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Одинокие Скорпионы найдут свою вторую половину. Вы сможете обрести счастье, но для этого нужно постараться.
Женщины
Порой недостаточно быть просто обворожительной дамой. Возможно, стоит блеснуть интеллектом, чтобы найти своего прекрасного принца.
Мужчины
Хотите, чтобы ваша любимая ценила вас по достоинству? Покажите себя во всей красе. Не стоит скрывать свой потенциал, не прячьте чувства.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: vostock-photo
В начале марта у вас будет немало проблем в любви. Однако, все это временно, скоро все непременно наладится.
Женщины
У вас не получится избавиться от неприятных моментов в отношениях, но приложив мудрость - вы можете их сгладить.
Мужчины
Звезды советуют вам быть более решительными. Это поможет отыскать заветную любовь, практически не отходя от дома.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: vostock-photo
Не стоит ждать судьбоносных подарков. Вы можете сделать их себе сами. Пригласите вторую половинку на романтическое свидание.
Женщины
Не ждите, пока ваш воздыхатель проявит себя первым. Порой нужна напористость, чтобы получить самый лакомый кусочек.
Мужчины
Вы красивы, сексуальны, но, к сожалению, не слишком уверены в себе. Проявите больше активности - и ваш объект восхищения ответит взаимностью.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Сейчас звезды активны как никогда. Однако они помогают только тем, кто в этом действительно нуждается.
Женщины
Хватит ждать принца на белом коне. Лучше обратите внимание на реальных (и достойных) мужчин, которые находятся рядом с вами.
Мужчины
Сейчас самое время наладить отношения со второй половинкой. Ваши частые ссоры могут привести к расставанию.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: vostock-photo
Двигайтесь в выбранном направлении и не ошибетесь.
Женщины
Вам нужно научиться сглаживать разногласия. В противном случае вашу пару ждет серьезный разлад.
Мужчины
Не стоит огорчаться, если у вас не получилось завести знакомство. Стоит пробовать снова и снова. В скором времени вы непременно найдете ту, которая будет считать вас своим идеалом.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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