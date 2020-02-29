Будет жарко: гороскоп любви на период с 1 по 7 марта

В начале марта у Овнов будет сложный период в отношениях. Нужно пересмотреть собственные ценности. Возможно, вы уделяете внимание не тем людям и ситуациям.

Женщины

Вам стоит быть настороже. На вашем пути может появиться соперница. Если вы будете бездействовать, то вас лихо отодвинут в сторону.

Мужчины

Стремитесь поддерживать свою марку. Ваша индивидуальность привлекает женщин, но раздражает мужчин. Пусть все так и остается. Тогда вы сможете добиться желаемых результатов.

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