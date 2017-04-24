Вы довольно скромны, чтобы рассказывать о своих достоинствах. Что же, мы сделаем это сами — перечислим черты характера, которые превращают вас в идеальную хозяйку дома.

Вы четко знаете свои желания

В отличие от многих женщин, которые с утра хотят пряник, а в обед — на море, вы никогда не испытываете подобных сомнений и колебаний. В магазинах вы ловко обходите расставленные рекламные ловушки и не совершаете стихийных покупок, поэтому муж с легким сердцем доверяет вам свою карту. Если вы собираетесь приобрести для ванной зеленый коврик в синих медвежатах, то найдете именно его. Вы в хорошем смысле предсказуемы, и мужчине не приходится ломать голову над подарком или ждать вашего ПМС, как стихийного бедствия.

Вы легко адаптируетесь

Хотя вы живете по принципу «Мой дом — моя крепость» и не любите изменения, но если вдруг приходится покидать свою «раковину», вы готовы к любым условиям. В походе, в общежитии, в плохом отеле вы не строите из себя принцессу и не жалуетесь на сломанный ноготь, а подбадриваете остальных. Мужчина, чью жизнь вы взяли под свою ответственность, может рассчитывать на горячий ужин и теплую постель в любом уголке Земли. Каша из топора и уют в советском интерьере — это легенды, сложенные о вашем таланте делать жизнь удобной вопреки обстоятельствам.