У каждого знака Зодиака есть особенность, вызывающая симпатию. Одна. А у женщины-Близнецы их на десять больше. Пришло время раскрыть тайны, как она добивается всеобщей любви.

Избегает конфликтов

Женщина-Близнецы никогда не ввяжется в чужую драку с криками «Наших бьют». Она чувствительна к температуре окружающей среды: когда становится слишком горячо и взрывоопасно, она тихо исчезает из дома, офиса или отношений. Если она решит вернуться, то сделает вид, что обо всем забыла. Однако не надо считать ее мягкотелой или безвольной: если загнать женщину-Близнецы в угол, то она вспомнит и о черном поясе карате, и о хранящемся в памяти словаре ненормативной лексики.

Проявляет независимость

Она не напрашивается ни к кому в друзья, не преследует мужчин, не опекает детей: она слишком уважает свою и чужую свободу, чтобы кому-то надоедать. И поскольку она держится не как женщина, а как богиня, то на нее обычно смотрят восхищенными глазами. А еще ее не запугать одиночеством, хотя она и предпочитает шумные компании.

Живет в режиме многозадачности

Если вы хотели увидеть аттракцион, когда фокусница ловко жонглирует сковородой, говорит по телефону, проверяет тетради сына и к тому же правильно отвечает на вопросы в игре «Кто хочет стать миллионером?», то билеты на шоу приобретайте у Близнецов.