Вам когда-нибудь казалось, что судьба повернулась к вам своей не лучшей частью? Увы, это правда. Вам тяжелее, чем представительницам других знаков Зодиака. И объяснение отчасти кроется в вашем характере.

Вы наделены аналитическим складом ума

Вы обращаете внимание на детали, умеете аргументированно спорить и решаете проблемы, которые для других кажутся непреодолимыми препятствиями. Стоит ли говорить, что за это вас недолюбливают, особенно руководители, потому что видят в вас сильную конкурентку.

Вас раздражает глупость и некомпетентность

Хотя вы мечтаете добиться славы самой спокойной и невозмутимой женщины, вам вряд ли это удастся, пока на свете живы дураки. Вы переходите на саркастический тон и перестаете придерживаться правил вежливости, если обнаруживаете рядом посредственность. И поскольку вы тайно считаете себя чуть выше остальных, то жестко судите тех, кто читает книги Донцовой или говорит «булка хлеба».

Вы прячете своих чертей

Что о вас думают окружающие? В их глазах вы немного скучная и занудная женщина. Обидно? А не надо слишком часто рассуждать о том, что такое хорошо и что такое плохо. С лицом оскорбленной невинности вы отказываетесь от многих удовольствий. Хотя вам как раз и не хватает небольшого нарушения границ. Не бойтесь, когда открывается какая-то потаенная дверь вашего внутреннего мира — вы найдете там много неожиданного.